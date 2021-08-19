Переживем и биоатаку, и радиационную угрозу. Россия лучше готова к войне, чем НАТО?

Россию назвали лучше подготовленной к любой войне, чем США и НАТО. Страна не только сохранила, но и по-прежнему развивает заложенную еще в СССР практику противостояния различным угрозам — от химической до ядерной. В плюс идут и постоянные военные учения, тогда как у Североатлантического альянса маневров якобы гораздо меньше. Особенности тренировок российских военнослужащих выяснил «360».

Учения с применением индивидуальных средств защиты в РФ проводят регулярно, рассказал The National Interest. В НАТО, наоборот, проведение надлежащей подготовки — редкость. Альянс уделяет гораздо меньше внимания различного рода угрозам — и в гражданской обороне, и в военных условиях.

В подготовленности России — ее огромное преимущество не только перед Соединенными Штатами, но и перед странами НАТО. Практика противостояния химической, биологической, радиологической и ядерной угрозам наработана еще в СССР.

Учения для спецподразделений

Как сообщил «360» бывший военнослужащий спецподразделения одной из стран НАТО, альянс регулярно устраивает тренировки для военных.

«Постоянно [шли учения], но лишь потому, что мы были спецподразделением одной из стран НАТО», — пояснил он.

У натовских спецподразделений в стандартную экипировку входят индивидуальные средства биологической и химической защиты, в том числе костюм, маска, фармацевтические препараты, средства обеззараживания воды и пожаротушения. Последние используют, например, при разливе различных химикатов.

Маневры для всех

Военный эксперт и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал «360», что в Вооруженных силах РФ существует два периода обучения — зимний и летний. В конце каждого из них проводится проверка по военным округам.

«В среднем количество учений, которые проводятся <…> в сухопутных войсках, ВТС, военно-морском флоте, составляет свыше четырех тысяч — начиная с батальонного уровня и заканчивая глобальными учениями, которые проходят раз в четыре года. Такие как „Запад“, „Восток“, „Центр“ и „Кавказ“. В этом году будут проводить учения „Запад-2021“, последний раз они проходили в 2017 году», — сказал Леонков.

Во всех периодах обучения в каждом из видов войск, добавил он, отрабатывают боевую слаженность. Если предполагаются боевые стрельбы, то их тоже проводят. Учения устраивают в том числе с войсками РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защит).

Особенности у учений тоже есть: первоначальную подготовку войска проходят на собственных полигонах, а дальнейшую, в том числе и во время внезапных проверок, — на незнакомой местности, где должны выполнить конкретные поставленные перед ними задачи.

При этом отрабатываются вопросы логистики, материально-технического снабжения войск, боевые стрельбы. <…> Все, что является повседневной учебно-боевой подготовкой наших войск. Наши войска находятся в постоянной боевой готовности Алексей Леонков военный эксперт

Уровень защиты

Экипировка каждого военнослужащего предусматривает наличие аптечки АИ-4. Это индивидуальный набор средств для оказания само- и взаимопомощи при поражении оружием массового поражения и травм. Применяют ее в ситуациях, когда военнослужащий находится далеко от медицинской роты или взвода.

«Туда входит противоболевое средство, средство от отравляющих веществ несколько видов, радиозащитное — двух видов, противобактериальное — двух видов, противорвотное и резервный антидот», — перечислил содержимое аптечки военный эксперт.

АИ-4 рассчитана непосредственно на индивидуальное применение. В ней есть одноразовый шприц, а препараты находятся в специальных контейнерах. Перевязочные и прочие пакеты входят в состав экипировки специальных подразделений, которые обеспечивают медицинскую защиту.