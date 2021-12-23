Россия готовится к войне или ее готовят? Американская пресса обвинила Путина в «патриотическом» накручивании населения

Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос, просчитывали ли в России вероятность войны. Он заявил, что страна никогда сама не выбирала путь конфликтов, а сейчас Россию саму будто предупреждают о грядущей операции. Тем временем американские СМИ уверены, что Кремль готовит россиян к боевым действиям — причем с самого раннего возраста.

Путин о подготовке России к войне

Владимир Путин ответил на вопрос журналистки о том, стоит ли России готовиться к полномасштабной войне с Украиной. Президент напомнил, что российские власти всегда готовы работать с украинскими. И это несмотря на то, что эта территория вышла из состава России после распада СССР.

«Мы были готовы работать со всеми правительствами [Украины], какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались. Можно вспомнить Ющенко или Тимошенко, которые, как и нынешнее руководство Украины, говорили о своей абсолютно прозападной ориентации», — подчеркнул Путин.

При этом он напомнил, что обострение в отношениях между Россией и Украиной началось после «кровавого государственного переворота», который произошел в 2014 году. Прокомментировал глава России распространяемую в иностранных СМИ информацию о возможной войне между двумя странами.

«Теперь нам говорят: „Война, война, война“. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: „Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей! Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют“», — предположил Путин.

Кремль готовит россиян к войне?

Американская газета The New York Times выпустила большой материал о том, как Кремль якобы готовит россиян к войне. Причем речь в материале идет о самых юных представителях страны.

«На церемонии в Подмосковье шестеро подростков в тяжелых ботинках и военной форме взошли на подиум, чтобы получить награды в дисциплине, которая становится в России все более важной, — патриотизме», — так начинается статья.

В материале отметили, что в течение нескольких дней российские школьники со всей страны участвовали в конкурсах по чтению карт, стрельбе и викторинах по истории. Журналисты подчеркнули, что конкурс частично финансируется Кремлем. Вот так громко в материале заявили о том, что государство выделяет деньги на образование детей.

«Правительство сделало „военно-патриотическое“ воспитание своим приоритетом», — подчеркнули в издании.

Там уверены, что последние почти 10 лет руководство страны насаждает в стране мысль о том, что государство окружают враги. Тем временем Россия якобы стягивает войска к границам с Украиной и «стращает Запад грядущим вторжением». А для «милитаризации сознания» россиян власти придумали «хитрую» схему: запустили четырехлетнюю программу патриотического воспитания.

Здесь же журналисты вспомнили и о том, что юное поколение сейчас активно вступает в ряды Юнармии, где принято носить форму. Взрослых же — уверены СМИ — агитируют через телевизионные программы и печатные издания. В этом же ключе газета вспомнила и о том, как Россия празднует День Победы, а также заботится о военных музеях.

«Происходит перенос победы во Второй мировой войне на современную конфронтацию с блоком НАТО», — процитировало издание руководителя социокультурных исследований независимого московского социологического агентства «Левада-центр» Алексея Левинсона.

Иностранцы статью не оценили

Правда, в комментариях к самой статье читатели не оценили подачу изданием России как вооружающегося агрессора. Одни напомнили, что в США есть и фанаты РФ, другие сравнили российский подход к военной теме с американским.

«А по-моему, напрашивается сравнение с США. Мы сильно военизированы, у нас полно ура-патриотов и куча оружия на руках», — написал R Singh.