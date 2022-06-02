Bayraktar, которыми хвасталась Украина, не обеспечат нацистам победу. Дроны в принципе не являются каким-то уникальным чудо-оружием, которое кардинально изменило бы ход борьбы, заявил специализирующийся на тактике войны и вооружении датский историк Карл Гамильтон. Он также рассказал о разнице между тактикой в сфере авиации РФ и Запада.

Далее — перевод материала Карла Гамильтона, опубликованного на сайте quora.com

Борьба с дронами не так важна

Ряд специалистов пришли к выводу, что беспилотники являются уникальным преимуществом вооруженных сил Украины. Это неправда. Нет никаких сомнений, что ТB-2, также известные как Bayraktar, — хорошие дроны. Они очень эффективные. Но при этом беспилотники не смогли существенно повлиять на исход сражений.

TB-2 не застрахован от зенитных ракет. Украина потеряла много Bayraktar. Россия также недосчиталась беспилотников, в основном это были комплексы «Орлан-10», которые имеют довольно широкий спектр возможностей.

Хотя «Орлан-10» в целом менее боеспособен, чем TB-2, за последние два месяца практически не было кадров с украинскими беспилотниками. Россия же публикует кадры ударов «Орлан-10» около пяти раз в день, а возможно и больше. Более того, как минимум один дрон долетел до западной Украины, чтобы заснять последствия удара «Кинжала».

Источник фото: РИА «Новости»

Кадры, которые публикуют Россия и Украина, интересные. Но эти дроны представляют собой лишь небольшой бонус для разведывательных отрядов, которым по-прежнему приходится передвигаться пешком по местности. Техника не изменила правила игры кардинально. Это, безусловно, полезный инструмент, но не залог победы для Украины. Реклама и песни о Bayraktar этого не изменят.

Принципы РФ в сфере авиации отличаются от западных

Согласно западной военной доктрине, главное — взять лидерство в небе, чтобы противник не помешал работать в воздухе. После этого на другую сторону обрушиваются силы авиации. Страны Запада наносят удары глубоко на территории противника.

Для России ВВС — в первую очередь оборонительный инструмент. Главная цель — не дать сделать то, что предусмотрено политикой НАТО. Российская авиация создана, чтобы поддерживать солдат на линии фронта и обеспечивать их превосходство в наступлении и обороне.

Источник фото: РИА «Новости»

Многие считают, что поведение России на Украине не говорит о господстве в воздухе — как это было, например, с США в Ираке. Но Россия — не США. Россия — это даже не Советский Союз. Но вдумайтесь: СССР никогда не думал о том, чтобы наступать исключительно с воздуха. Он готовился [к атакам] всю Холодную войну, но не ожидал превосходства в небе.

Превосходство в воздухе не является обязательным условием для наступательных действий в русской или советской доктрине, как в западной Карл Гамильтон.

Вундерваффе — контрпродуктивная концепция

На лицо жуткое отсутствие понимания со стороны СМИ, а также сторонников обеих стран возможностей систем и того, что действительно нужно. Javelin успели назвать чудо-оружием, как и NLAW, и ракету Stinger. Рассказали и о гаубице М777, которая сейчас есть в Донбассе. И это ничего не меняет. Это гаубица правда хороша, она мне нравится. Но это всего лишь гаубица, она не дает украинским военным каких-то уникальных преимуществ.

Полевые гаубицы не застрахованы от ударов с воздуха. Истории про якобы превосходство западного оружия над российским дают Украине фальшивую надежду Карл Гамильтон.

Иметь лучшее из возможного оружия — это отлично. Но это сработает только в случае, если этого оружия кучи. Иначе оно просто впишется в общий средненький уровень арсенала. Ни одна суперсистема не может изменить ход боев, если ее не могут доставить незамедлительно.