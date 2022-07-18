Путин уволил Рогозина, доллар сравнялся с евро, Россия без оспы обезьян. Неделя в фотогалерее

Президент Владимир Путин уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, курс доллара на торгах сравнялся с евро, иммунолог Владимир Болибок успокоил россиян — в стране не будет эпидемии обезьяньей оспы. Зато в мире начал распространяться новый вариант «омикрона», а под премьером Италии Марио Драги серьезно пошатнулось кресло. Чем запомнится неделя с 11 по 17 июля — в обзоре «360».

Рогозин покинул пост главы Роскосмоса

Президент Владимир Путин 15 июля подписал указ об освобождении Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Он возглавлял госкорпорацию четыре года — с конца мая 2018-го. Россияне запомнили его по достижениям, скандалам и острым комментариям в социальных сетях на волнующие всех темы.

Сам Рогозин положительно оценил свою работу во главе госкорпорации. При нем состоялось 86 успешных запусков подряд (рекорд страны), специалисты достроили российский сегмент МКС, начали испытывать ракеты «Сармат» и «Ангара» с космодрома Восточный.

С последним связана и немалая доля критики в адрес Рогозина. Политолог и журналист Юрий Светов привел «целый ряд скандалов, связанных с космодромом Восточный».

Зато бывший гендир Роскосмоса отличился в интернете — все началось с его совета американцам доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже он неоднократно комментировал заявления американского предпринимателя Илона Маска, а также высказывался об отношениях России и Запада. Новым руководителем Роскосмоса Путин назначил бывшего зампреда правительства Юрия Борисова.

Доллар наравне с евро

В середине недели состоялось другое знаменательное событие. Впервые за много лет курсы доллара и евро на бирже сравнялись. В связи с этим многие россияне растерялись: что будет с их вложениями и в какой валюте теперь сохранить сбережения?

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец объяснил явление перспективой экономического кризиса, а также ситуацией на рынках нефти и газа. Доллар и евро эксперт назвал «токсичными» валютами и посоветовал россиянам не вкладываться в них.

При этом он посоветовал пока не продавать валюту. По его словам, лучше дождаться, когда курс доллара поднимется хотя бы до 80 рублей.

Оспе обезьян — нет

На уходящей неделе стало известно о регистрации первого в России случая оспы обезьян. Ее подхватил житель Санкт-Петербурга, вернувшийся из-за рубежа. Предположительно, он заразился в Португалии. Новость вызвала массу обсуждений. Люди задались вопросом — получит ли ситуация развитие по «коронавирусному» сценарию?

Россиян успокоил иммунолог Владимир Болибок. Он предположил, что в России не будет эпидемии оспы обезьян из-за того, что для передачи нужен тесный и продолжительный контакт кожей к коже. Специалист добавил, что в стране, скорее всего, будут выявлять единичные завозные случаи этой болезни.

«Инфекция может быть исключительно завозная, так что угрозы эпидемии не существует», — отметил Болибок.

С начала года в мире зафиксировали около 3,4 тысячи заражений в 50 странах. Это вирус, который передается воздушно-капельным или контактным путем. По словам Болибока, лечат обезьянью оспу преимущественно симптоматически.

Новый, заразный подвид «омикрона»

Специалисты по всему миру начали сообщать о выявлении нового подвида «омикрона» — BA.2.75. Его уже обнаружили в Канаде, США, Великобритании, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Среди европейских стран — пока только Германия.

Медики считают, что новая вариация «омикрона» может быть более заразной. В то же время она практически не опасна, однако людям с хроническими заболеваниями рекомендуют носить медицинские маски и обрабатывать руки антисептиками.

В России случаи заражения BA.2.75 не фиксировали.

Скончалась первая жена Трампа

В пятницу бывший президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своей бывшей супруги Иваны. Ей было 73 года. Она родилась на востоке Чехословакии и сумела исполнить мечту, покинув Родину и познакомившись с американским миллионером в далеком 1946-м году.

Ивана Трамп родила будущему американскому лидеру троих детей. Но вскоре миллионер повстречал другую, и в 1992 году он официально развелся со своей первой супругой. После этого она не перестала общаться с ним — например, поддержала решение Трампа идти на выборы президента США.

Драги не смог уйти

На пороге смерти — только политической — оказался премьер-министр Италии Марио Драги. В четверг он решил покинуть пост главы итальянского правительства, разочаровавшись в отсутствии единой позиции и поддержки кабмина. Политик подал официальное прошение, но президент республики Серджо Матарелла отказался отправлять его в отставку.

Яркая, интересная карьера Драги в большей степени сложилась в банковской сфере. В разные годы он занимал должность исполнительного директора Всемирного банка от Италии, возглавлял Центробанк республики, а также был президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Во многом благодаря Марио Драги Европа смогла избежать глубокого экономического кризиса. За это ему дали прозвище Супер Марио. Однако удастся ли ему повторить подвиг в должность премьера Италии — большой вопрос.

СДЭК утек в Сеть

На неделе стало известно об очередной утечке данных клиентов логистической компании СДЭК. Это могло случиться и по вине сотрудника, и из-за бреши в системе безопасности сайта. То же самое совсем недавно произошло с другими крупными участниками рынка — компаниями «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также сервисами Tutu.ru и «Ростелеком».

Предотвратить утерю данных при помощи штрафов не получается. Специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин предложил привлечь к решению проблемы «этичных хакеров».

Мантуров стал зампредом правительства

Случилась на этой неделе и другая громкая кадровая перестановка. На должность заместителя председателя правительства России Михаила Мишустина назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Указ подписал президент Владимир Путин.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, решение связано с тем, что для России ключевое значение приобретают вопросы импортозамещения и борьба за технологический суверенитет.

«Мантурову предстоит с нуля создавать крупные производства во всех отраслях — от химической до строительной. Чтобы этим спокойно заниматься, он должен занимать должность вице-премьера, иначе большую часть времени съесть бюрократия», — предположил эксперт.

Расстрел в Новошахтинске

В Новошахтинске Ростовской области расстреляли целую семью — погибли трое взрослых и маленький мальчик. Четырехлетняя девочка сумела выжить. Врачи борются за ее жизнь, но состояние пациентки оценивают как тяжелое.

По одной из версий, убийство мог совершить местный 36-летний мужчина. Полицейские рассматривают версию с убийством на почве ревности. Предположительно, нападавший скрылся с места преступления с оружием. В городе объявили план «Перехват».

Крушение вертолета с биатлонистом Малиновским

На Камчатке потерпел крушение вертолет Robinson. За штурвалом находился пятикратный чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский. Вместе с ним были топ-менеджеры Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. По неустановленным пока причинам машина рухнула в 13 километрах от вулкана Узон. Никто не выжил.

Частный вертолет пропал в субботу, 16 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело, криминалисты выясняют причины случившегося.