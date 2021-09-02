Россияне могут остаться без iHerb. Там нашли запрещенку в составах БАД

Барнаульский суд постановил заблокировать американский маркетплейс iHerb с товарами для здоровья. Там нашли порядка двух тысяч препаратов, нарушающих российское законодательство. По мнению суда, БАД и спортивное питание могли содержать наркотические вещества или не имели соответствующих разрешений. Скорее всего, несмотря на удобство и популярность сервиса, россиянам придется с ним попрощаться.

Борьба с iHerb

Американскому интернет-магазину товаров для здоровья iHerb снова грозит блокировка в России. Прокуратура Барнаула нашла на сайте запрещенную информацию. Местный суд решил удовлетворить иск ведомства о блокировке. Генеральный директор iHerb в России Илья Микин обещал обжаловать решение, передает Forbes, но если апелляцию отклонят, Роскомнадзор должен будет полностью заблокировать доступ к сайту на территории РФ.

Специалисты Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль» обнаружили на iHerb порядка двух тысяч товаров, не удовлетворяющих требованиям российского законодательства. По их мнению, маркетплейс предлагает свободную доставку в Россию товаров с наркотическими и психотропными веществами в составе, а также сильнодействующими и ядовитыми компонентами. Среди препаратов-нарушителей также гомеопатия под видом БАД без регистрационных удостоверений и спортивное спецпитание без необходимого разрешения Минспорта.

Маркетплейс товаров для здоровья в России уже пытались заблокировать несколько раз. Еще в 2015 году Николаевский районный суд Ульяновской области вынес такое решение, в начале 2016 года у российских пользователей появилась соответствующая «заглушка» о блокировке.

После этого, в 2018 году, претензия к сервису поступила от «Союза производителей БАД». Компания самостоятельно провела несколько экспертиз и установила, что ряд товаров, продающихся на маркетплейсе в том числе и в Россию, не соответствует техническому регламенту ЕАЭС.

В 2019 году сразу несколько судов признавали iHerb содержащим запрещенную информацию. Иркутский суд заметил, что на сайте продают санкционные товары, казанский признал информацию на страницах запрещенной. Затем к платформе было подано еще несколько исков, в 2020 году владельцев обязали удалить приложения из AppStore и Google Play.

Адвокат Михаил Николаец объяснил «360», что во всех предыдущих исках речь шла не о полной блокировке маркетплейса, а только об ограничении доступа к приложениям или конкретным страницам. Именно поэтому на протяжении последних пяти лет, несмотря на решения судов, россияне могли пользоваться американским магазином товаров для здоровья. Сейчас же, если решение суда останется без изменений, iHerb может исчезнуть с российского рынка.

Удобство и дешевизна

В 2018 году аналитики заявляли, что услугами iHerb в России пользовались порядка 1,7 миллиона человек ежемесячно, само приложение скачали более пяти миллионов раз. Такие данные приводил «Интерфакс».

Популярность сайта член международной ассоциации нутрициологов и детокс-коучей Алена Степанова объяснила тем, что аналогов в сегменте товаров для здоровья у iHerb нет. Подобные товары в России придется покупать в разрозненных магазинах — на это нужно больше как времени, так и денег.

«iНеrb удобный, поэтому почти все нутрициологи, которые работают как в России, так и за рубежом, пользуются этим сайтом, потому что аналогов у него нет. Такого большого ассортимента производителей, удобства доставки и оплаты нигде больше нет», — объяснила она.

Другой причиной популярности сервиса среди россиян ведущий фармацевт Ирина Булыгина назвала масштабную рекламную кампанию во всех источниках информации — от СМИ до блогов и соцсетей. Большие деньги в случае с товарами для здоровья, которые часто рассматривают как волшебную пилюлю, тратятся не на сам товар, а на его раскрутку.

Опасная близость

Однако в предлагаемых на iHerb товарах есть и риски для покупателей. Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов, выступавший экспертом на суде, заявил, что ряд БАД и других препаратов с маркетплейса может влиять на гормональную активность организма.

Учитывая то, что любой из товаров на сайте можно купить без рецепта и назначения врача, бесконтрольное употребление таких биодобавок может стать угрозой для здоровья населения России. С этим согласна и Ирина Булыгина. Она подчеркнула, что биологические добавки не проходят строгих клинических испытаний, как настоящие лекарства, а потому «на этикетке можно написать все что угодно и выставить это на продажу».

То, что часто рекламируют как «волшебную пилюлю», в лучшем случае будет пустышкой, а в худшем может нанести вред. Я настоятельно не рекомендую самолечение, в том числе и БАД, потому что это отнюдь не безобидные вещи Ирина Булыгина.

«Очень многие даже отечественные производители, чтобы не заморачиваться с клиническими испытаниями, пишут, что это БАД, чтобы товар быстрее дошел до аптеки. А потом запускают массированную рекламную кампанию», — подчеркнула Булыгина.

Пока iHerb все же работает, Николаец посоветовал россиянам внимательнее следить за составами тех товаров, которые они там приобретают, чтобы не попасть под статью. Хотя вероятность преследования покупателей, по мнению адвоката, мала.

«Если широко смотреть на ситуацию, надзорные органы до сих пор не блокировали сайт, допускали оборот таких товаров и вопросов к, вероятно, ответственным лицам не предъявляли. Так что говорить о том, что вся вина должна лежать на покупателе, будет несправедливо», — заключил Николаец.