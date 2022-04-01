России параллельно. «Серый» импорт выиграет время для перехода на свою продукцию

Правительство России разрешило параллельный импорт и уже составляет перечень категорий продукции, которые разрешат ввозить в страну. При этом сохранятся гарантийное обслуживание и техническая поддержка. Однако цены на товары могут вырасти — поставщики наверняка решат компенсировать риск того, что бренды могут их занести в черный список.

Параллельный импорт без сельхозпродукции

В России готовят перечень товаров, для которых планируется разрешить параллельный импорт. В списке уже более 70 позиций, которые охватывают максимально широкие группы товаров — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспортных средств. Исключение составит только сельскохозяйственная продукция, сообщил «Коммерсант».

Список будет утверждать Минпромторг с учетом предложений ведомств. При этом параллельный импорт не решит проблемы поставок тех товаров, которые попали под санкции. Эксперты уверены, что за их оборотом будут пристально следить и европейские, и американские регуляторы. Поэтому любая компания-поставщик также рискует попасть в черный список.

Накануне власти разрешили параллельный импорт зарубежных товаров для удовлетворения внутреннего спроса без разрешения правообладателя. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эта мера гарантирует поставки товаров в Россию вопреки недружественным действиям иностранных политиков.

Импорт без монополии

Параллельный импорт, который еще иногда называют «серым», — это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя. Считается, что при таких поставках правообладатель не может должным образом контролировать качество своей продукции и ее соответствие требованиям безопасности, что может нанести ущерб репутации бренда.

В мире нет единой нормы регулирования этого вопроса. В России начали обсуждать введение параллельного импорта еще в 2014 году, после первых санкций. Однако до недавнего времени по российским законам правообладатель мог получить от «серого» импортера компенсацию до пяти миллионов рублей, а товары подлежали уничтожению.

Экономисты отмечали, что запрет только кормит монополистов, снижает конкуренцию и ведет к повышению цен, писал сайт ИМЭМО РАН. С одной стороны, легализация параллельного импорта благоприятно скажется на ценах на многие товары. С другой, существует серьезная опасность появления на российском рынке большого количества контрафактных товаров. Однако в любом случае это позволит российским производителям нарастить свои производственные мощности и заполнить ниши, отметила политолог Людмила Кравченко в беседе с «360».

«Самое главное в этой стратегии — помнить, что параллельный импорт должен быть временной мерой, направленной на то, чтобы в данный момент снизить какие-то дефициты и предотвратить лавинообразный скачок цен. В средней и долгосрочной перспективе мы должны понимать, что наша экономика должна ориентироваться не на импорт, а на собственное производство», — отметила Кравченко.

Параллельный импорт подлежит гарантии

Экономист Александр Разуваев напомнил в разговоре с «360», что раньше Россия была частью глобальной экономики и не позволяла поставлять на свою территорию товары без разрешения производителя. Однако сейчас РФ объявлена экономическая война на уничтожение. Для того, чтобы избежать дефицита и роста цен, российское правительство разрешило параллельный импорт практически на все, кроме продовольствия.

«Сейчас это вынужденная мера. Я думаю, что прежде всего она коснется недружественных стран. Хотя, с точки зрения этих недружественных стран, поставщики — любые — могут попасть под санкции. То есть для них это будет рискованной операцией и они будут завышать цены. Но в этой ситуации очень многое зависит от курса рубля, а он укрепился», — отметил экономист.

По его словам, рост цен будет небольшим, однако вопрос сервисного и гарантийного обслуживания вполне может возникнуть. При этом все качество должно сохраниться, потому что ввозить будут не контрафакт, а легально произведенные товары. Сегодня называют два хаба «серого» импорта: Ташкент и Баку.

Федеральная антимонопольная служба РФ в своем официальном Теlеgrаm-канале заявила, что продукция, которую доставят на территорию России параллельные импортеры, будет проходить все положенные таможенные и контрольные процедуры. Кроме того, потребитель по-прежнему имеет право на гарантийное обслуживание и техническую поддержку.