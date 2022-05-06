России нужны новые истории успеха

Благодаря уходу с российского рынка иностранных компаний, у россиян появились новые возможности реализовать себя во вновь открывшихся сферах. «360» публикует монолог социолога Марии Филь о будущем России, перспективах для бизнеса и воспитании патриотизма.

Далее — прямая речь.

О будущем экономики

Сейчас у отечественных производителей есть уникальный шанс заявить о себе, но будет ли он использован в полной мере? Худшим вариантом развития событий станет замещение импорта из недружественных стран дешевым из азиатских стан, который будет полезен для импортеров, но не для самой России.

Сможет ли страна напрячься и начать делать свои продукты, не уступающие по качеству тем, которых мы лишились, зависит в том числе и от картины будущего, сформулированной на самом высоком уровне.

Важно создание максимально комфортных условий для российского бизнеса, о которых не так давно говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Человек, желающий что-то создать в нашей стране, наконец-то должен почувствовать себя максимально комфортно

Но одних деклараций здесь мало, должна быть соответствующая правовая база, практика и гарантии. Нужна массовая презентация «историй успеха», не основанных на знакомом с 90-х «купи подешевле — продай подороже», а на каких-то созидательных началах.

Важно, чтобы эти примеры были поданы интересно для аудитории, а не как что-то, навязанное сверху

Сейчас россиян волнует вопрос картины хотя бы краткосрочного будущего. Совсем недавно «каждый день был похож на предыдущий» — и многих это устраивало. Теперь нет этой определенности.

Такая ситуация порождает выжидательную тактику даже у тех, кто мог бы в нынешней ситуации что-то предпринять. Нет уверенности в том, что существующий тренд, например на импортозамещение, не изменится в ближайшее время и вложения не пойдут прахом.

Предсказать долгосрочные последствия санкций достаточно сложно. Уже сейчас ясно, что процесс экономических изменений внутри страны, благодаря усилиям правительства, идет медленно, люди успевают адаптироваться. Нет эффекта «шоковой терапии» 90-х, о котором с ужасом говорят уже несколько поколений. В любом случае понятно, что объем и качество потребления будет меняться.

О доходах и поддержке

В последние годы в центре внимания государства — борьба с бедностью в крайних ее проявлениях. Именно для этой категории нуждающихся делалось и делается достаточно много. Однако для развития общества этого явно недостаточно.

Эксперты практически в один голос говорят, что средний класс в прежнем его проявлении или уже «умер», или «скоро умрет». Значит, эта страта людей должна начать пополняться из новых источников, от этого зависит стабильность социальной структуры.

Сейчас не хватает представления о понятном для большинства социальном лифте: что нужно сделать, чтобы подняться на средний уровень и двигаться дальше? Без постоянной поддержки со стороны государства и других опор.

Потребление объективно сокращается, в первую очередь за счет инфляции и роста цен. Даже если доллар и евро падают, потребительские цены не стремятся вниз, а ассортимент ужимается. Даже у тех, чья зарплата формально осталась на прежнем уровне, возможности по приобретению желаемых товаров снизились.

Наиболее устойчивым к изменениям слоем, как ни странно, оказались самые бедные: с одной стороны, они могут рассчитывать на разные формы социальной поддержки от государства, с другой стороны, их потребительская корзина, преимущественно состоящая из дешевых отечественных продуктов, наименее пострадала от изменений, связанных с санкциями.

О патриотизме

Как ни печально это признавать, защищать Советское государство в критический момент никто не вышел — патриотами на практике были явно не все, иначе СССР не развалился бы так быстро и бескровно. Сейчас тоже есть опасность воспитать таких «картонных патриотов», которые в критический момент просто промолчат.

Современный человек и поведенчески, и ментально очень отличается от сверстников, живших десятилетия назад. Это и социологический, и даже биологический факт. Он живет в совершенно иной информационной среде, с другими алгоритмами социальной самореализации.

Для правильной презентации патриотических установок в современном социуме надо хорошо понимать, как функционирует человек, знать его потребности. На мой взгляд, в разговорах с молодежью о патриотизме не хватает более современного контента, например рассказов о российских героях новейших конфликтов.

При этом патриотизм не надо сужать только до военной темы — необходимо говорить об ученых, предпринимателях, художниках и литераторах, которые искренне любили Россию и делали все от них зависящее для ее развития.

Надо показывать на конкретных примерах, что талант человека может наиболее полноценно раскрыться только на его Родине или в тесном взаимодействии с ней. Это очень большая работа, имеющая множество составляющих, только тогда она будет полноценной.