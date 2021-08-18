Испытания линейки Ил-112В продолжатся. России нужны эти самолеты

Летные испытания самолетов Ил-112В не будут остановлены после крушения первого образца. Второй сейчас находится на прочностных испытаниях на стенде, а третий и четвертый поднимутся в воздух летом 2022 года. По словам авиаэкспертов, отменять линейку никто не станет, потому что нашим военным нужны эти самолеты.

О продолжении летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — заявил источник.

Первый образец самолета разбился во вторник в Кубинке. Им управлял Герой России Николай Куимов, испытавший более 35 новых машин. На борту также были летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Все трое погибли.

Испытания продолжатся

Несмотря на катастрофу, Россия не будет отказываться от линейки самолетов. По словам авиационного аналитика Бориса Рыбака, военным нужны эти машины. Они будут использоваться для перевоза воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Они также способны развить скорость до 470 километров в час.

«Раньше для этих целей использовались самолеты Ан-26 и Ан-28, но скоро их выведут из строя. Военным нужна замена», — подчеркнул он.

К тому же в разработку этой линейки было вложено много сил и денег.

Рыбак отметил, что процесс испытаний самолетов бывает довольно длительным. Он может затянуться на несколько лет. Обычно в нем принимают участие от четырех до шести моделей.

«Это длинный процесс, в котором бывают и отказы техники, и недостатки производственного и конструктивного характера. Это такой испытательный способ проектирования техники. Строишь — испытываешь. Сломалось — поправил», — заявил эксперт.

Заслуженный пилот России и бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник также отметил, что после того, как точные причины возгорания первого самолета будут выяснены, испытания продолжатся.

«Такие данные, как скорости отрыва и посадки, а также информация по прочности и приборам, полученные при тестировании первого самолета, скорее всего, пойдут в зачет. Поскольку все самолеты сделаны из тех же материалов, то неважно, на каком экземпляре делались испытания. Эти данные пойдут в зачет для получения сертификата летной годности», — рассказал он.

А вот остальные данные уже будут получать путем испытаний последующих экземпляров. Это может затянуться на пять или даже 10 лет. По словам Сытника, это вызвано тем, что в России испытательные нормы жестче европейских и американских.