10 лет за растрату. Экс-главу Союза биатлонистов России могут посадить

Против экс-руководителя Союза биатлонистов России и главы Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сразу же пошли сообщения о его задержании, затем последовало опровержение. Еще через некоторое время на новость отреагировало Министерство спорта России. В чем обвиняют Кравцова — в материале «360».

Обвинение

Сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Кравцова сопровождались новостью о том, что он уже задержан. Но в приемной экс-главы Союза биатлонистов России задержание опровергали.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Филиппов

Кравцову инкриминируют статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

При этом Меркачева уточнила ТАСС, сейчас Кравцов содержится в изоляторе временного содержания на Петровке. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

В основу дела легли данные ряда проверок деятельности Центр спортивной подготовки сборных команд России. Кравцова подозревают в том, что он фиктивно устроил в ЦСП несколько человек, которые получали зарплату, фактически не работая. Общая сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей.

На новость уже отреагировало Министерство спорта России.

Следственные действия не отразятся на работе ЦСП

«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования», — заявил глава министерства Олег Матыцин, пишет ТАСС. Он также добавил, что на сегодня деятельность ФГБУ «ЦСП» осуществляется в штатном режиме.

Минспорт России гарантирует, что подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации будет продолжена в установленном порядке, проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки, приводятся в сообщении пресс-службы ведомства слова министра.

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Центр спортивной подготовки сборных команд России занимается обеспечением российских сборных по видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, а также отправляет команды на сборы и соревнования.

Александр Кравцов возглавляет ЦСП с 2009 года. Он также был президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год, и главой российской спортивной делегации на Олимпиаде 2014 года в Сочи.