России дано предназначение стать сельскохозяйственной державой мира

Американец Джастас Уолкер посвятил свою жизнь фермерству в Сибири. По его словам, Россия должна стать сельскохозяйственной державой мира, так как для этого есть все условия. Молодой человек рассказал «360» о своей жизни и работе в РФ. Далее — прямая речь собеседника.

Переезд в Россию

В 2016 году мы переехали из Красноярского края на Алтай, где купили землю и основали за пять лет новую ферму. Люди приняли нас очень хорошо, сердечно. В первый год у нас была очень снежная зима, которую мы назвали зимагедон. Поставили три юрты в чистом поле и каждый понедельник добирались на санях 10 километров до села, где можно было купить продукты. Люди выбегали из домов и говорили: «Возьмите молочка детям, возьмите картошку». Поэтому очень хорошо нас приняли. Мы более-менее обосновались. Ковидные годы немного задержали развитие именно бизнесовой части, но для нас фермерство — образ жизни, а не бизнес.

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Мои родители переехали, когда мне было 11 лет. Когда мне исполнилось 18 лет, они вернулись в США. Я почувствовал призыв, как я считаю, от Всевышнего остаться в России, что я принесу больше пользы здесь, чем там. Надеюсь, что наш пример фермерства смотивирует кого-то среди русских или кого-то из-за рубежа заняться фермерством в России. Россия имеет самый большой запас плодородного слоя, пресной воды. Богом дано предназначение стать сельскохозяйственной державой мира. Если мы можем каким-то образом сподвигнуть людей на это, то от этого будет только польза.

Отношение к русским и американцам

Я отношусь к этому, как к неизбежному стечению обстоятельств. В 1990-х годах, когда мы переехали в Россию, в целом к американцам было очень хорошее отношение. Потом, когда американцы начали бомбить Югославию, Косово, любовь к ним как-то начала холодеть. Если мы будем экспортировать не зерно, а бомбы, то к нам тоже будет такое негативное отношение. Если мы останемся дома и будем заниматься своим сельскохозяйственным делом, кормить мир, то будет нормальное отношение.

Источник фото: pixabay.com

Очень легко говорить, что русские не имеют никакого расизма, если вы никогда не были на принимающей стороне. Если я бываю в городе и созваниваюсь со своими родственниками, говорю по-английски, неизбежно кто-то подойдет и скажет: «Россия для русских. Ты чего разговариваешь на английском на нашей улице?». <...> Эти вещи прослеживаются, но я не считаю, что это как-то особо остро.

Мои американские друзья, в основном родственники, уже давно привыкли к тому, что Джастас плотно засел в России, поэтому особо не ожидают моего возвращения.

Ситуация на Украине

Для меня это, конечно, большая печаль. В связи с последними событиями некоторые мои хорошие русские друзья уехали в США. Я считаю, что независимо от того, как ты относишься к текущим обстоятельствам, нужно стоять за свою страну, даже если ты с ней не согласен. Нужно трудиться и стремиться к ее благополучию. Времена меняются. Рано или поздно все вернется в положительную сторону.

Лучшее качество русских

Мне кажется, что есть в русских такое качество, как отношение ко времени и человеческим ценностям — дружбе. Это, когда отношения душевные ставятся выше, чем какие-то дела. Это, конечно, меня немного расстраивает, потому что в моем американском ДНК есть желание пунктуальности. Чтобы встречи начинались именно вовремя или еще что-то. Но с другой стороны, классно, что в душе прямо на очень глубоком уровне стоит приоритет, что нужно чай попить, пообщаться и бог с ним с расписанием. Как говорят, имей 100 рублей, а имей 100 друзей.