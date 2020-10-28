«Смиренность» на частном острове. Знаменитости делают изоляцию роскошной и этим раздражают людей

Знаменитая телеведущая Ким Кардашьян отметила юбилей грандиозной вечеринкой на частном острове. Праздник звезды во время пандемии вызвал возмущение в Сети у обычных людей, которые соблюдают меры безопасности и не могут позволить себе такой отдых.

К своему 40-летию Ким Кардашьян начала готовиться еще до пандемии и не сочла СОVID-19 непреодолимой помехой в организации праздника. Звезда увезла семью и близких друзей на Таити. Там она арендовала роскошные виллы на пляже и устроила большую вечеринку. Возможно, это все осталось бы незамеченным, если бы сама знаменитость в красках не рассказала о своем празднике в Twitter.

«40 лет, чувствую себя такой смиренной и счастливой… Не думаю, что до COVID-19 кто-то из нас действительно считал это роскошью — путешествовать и быть вместе с семьей и друзьями в безопасной обстановке… После двух недель многократных тестирований и карантина я устроила для своих близких путешествие-сюрприз на частный остров, где ненадолго мы смогли притвориться, что все как обычно», — написала Ким.

По ее словам, они с друзьями танцевали, катались на велосипедах, плавали с китами, сплавлялись на байдарках и смотрели фильмы на пляже.

«Я понимаю, что для большинства людей это пока недостижимо, поэтому в такие моменты смиренно напоминаю себе о том, насколько у меня привилегированная жизнь», — попыталась сгладить углы звезда.

Однако это не спасло ситуацию и рассказ о роскошном празднике в Сети встретили враждебно. Пользователи вспомнили о том, как их знакомые не имели возможности даже проститься с близкими из соображений безопасности, пока Ким отдыхала с друзьями.

«Ничто так не кричит о смиренности, как поток фотографий миллионеров, позирующих на частном острове», — написали под твитом звезды.

«Когда твой друг не может попасть на похороны матери из-за ковида, а Ким плавает с китами», — подчеркнул один пользователь.

«Такое явное проявление богатства чертовски отвратительно, особенно когда так много людей страдает», — отметил другой.

Кто-то и вовсе счел, что поведение Ким слишком сильно напоминает Пэрис Хилтон, которая фотографировалась в футболке с надписью: «Перестаньте быть бедными».

Песня о мире без жадности от богачей

Израильская звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот предложила звездам во время пандемии снять клип, в котором они по очереди пели бы строчки из песни Джона Леннона Imagine. Так звезда хотела поддержать людей во время пандемии и показать, что все они оказались в одной ситуации.

«Я наткнулась на видео итальянца, который играл на трубе на своем балконе… Он играл Imagine, и было в его исполнении что-то очень мощное и чистое», — пояснила актриса свой порыв.

Ролик действительно записали — вместе с Уиллом Ферреллом, Эми Адамс, Сией, Педро Паскалем, Карой Делевинь, Кристен Уиг и другими.

«Мы все в этом вместе, мы переживем это вместе. Давайте представим это вместе», — написала Гадот под клипом.

Только вот пользователи Сети не оценили душевный порыв отнюдь не бедных знаменитостей. Комментаторы обратили внимание на то, в каких интерьерах звезды поют песню о «мире без собственности, жадности и голода». Появилась даже модифицированная версия клипа, где под каждым артистом есть информация о его финансовой состоятельности.

Изоляция в шикарном доме Джей Ло

Успела отличиться и Дженнифер Лопес. Поп-звезда опубликовала твит, где заявила, что, несмотря на закрытие ресторанов, они с семьей способны сами себя развлекать. К этим словам знаменитость прикрепила видео, на котором продемонстрировала свою семью на кислотно-зеленой лужайке с бассейном, гироскутером и прохладительными напитками.

Пользователи Сети тут же раскритиковали Лопес, ведь, по их мнению, хвастать роскошным домом в разгар пандемии, когда многие американцы потеряли работу или же из-за ее наличия не могут позволить себе оставаться дома, — неэтично.

Более того, Лопес получила множество шуток о фильме «Паразиты». Поклонники решили, что звезда с женихом Алексом Родригесом живет практически в копии шикарного особняка из картины режиссера Пон Чжун Хо.

Монолог Мадонны о «великом уравнителе»

Певица Мадонна решила вести во время пандемии видеодневник. В Twitter появился ролик, в котором звезда сидит в ванне с лепестками роз и называет коронавирус «великим уравнителем».

«COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многом. Что прекрасно — он уравнял нас во многом», — заявила певица.

61-летняя звезда добавила, что «мы все находимся в одной лодке и если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе».

Пользователи тут же отметили, что никого COVID-19 не уравнял, а дневники Мадонны, записанные в огромном доме и в окружении помощников, демонстрируют это лучше всего. Позже звезда стерла запись со своих аккаунтов.