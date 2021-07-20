Роскошь как улика. Особняк указал психологам на проблемы главы ГИБДД Ставрополья

Россиян потрясли снимки интерьеров из особняка задержанного главы ГИБДД Ставрополья. Каждая комната забита показной роскошью, в золоте были даже унитазы. Психологи уверены, что богатство стало мерилом самооценки хозяина дома, хотя сам он испытывал страх и неуверенность.

Почти как мафия

На Ставрополье задержали начальника управления Госавтоинспекции Алексея Сафонова и более 30 его подчиненных. Это практически вся верхушка УГИБДД края и двое сотрудников органов внутренних дел. Их подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий.

Следователи считают, что задержанные создали настоящую мафию, которая наживалась на всем, до чего удавалось дотянуться. По версии СК, они продавали «блатные» номера, торговали песком, за мзду оформляли особые пропуска большегрузам. По предварительным оценкам, на одних только грузовиках компания заработала почти 20 миллионов рублей.

Во время обысков у фигурантов изъяты дорогие автомобили, деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На фоне скандала начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин уже подал рапорт об отставке.

Ставропольский Версаль

Пока против задержанных возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взяток в особо крупных размерах. Снимки из дворца Сафонова стали темой дня: в особняке нашли дорогую мебель, фарфор, показной шик и ставший уже классическим у взяточников золотой унитаз.

Интерьеры украшены большим количеством позолоты (кажется, что золотом отделано буквально все — от лестниц до рукомойников) и огромными люстрами, лепниной и фресками на стенах и потолках. Немало антикварной мебели, зеркал, статуй. Есть комната отдыха с баром.

Также в особняке обустроена игровая комната с бильярдом и дартсом. Нашлось в доме Сафонова место и для бани с сауной.

«Мерило, что жизнь удалась»

Психолог Александр Кичаев рассказал «360», что корни любви к стилю «дорого-богато» стоит искать в детстве. Скорее всего, родители внушали, что человек успешный и правильный — это тот, кто живет в роскоши. Например, еще в советское время признаком статуса и богатства были золотые зубы, так называемые фиксы.

«Сейчас такое редко встретишь, а тогда было немало, особенно у торговых работников. Есть стандарт богатства: золото, драгоценности — словом, все, что относится к роскоши. Про роскошь человеческого общения они ничего не слышали. Поэтому у них мерило повышения самооценки, ощущения того, что жизнь удалась, — эти предметы», — пояснил Александр Кичаев.

Психолог добавил, что потребность в признании — одна из базовых у человека. И когда приходят друзья с такими же жизненными ценностями и установками, можно восхищаться и даже мериться богатством.

«Это то самое мещанство, когда в системе жизненных ценностей именно материальные блага стоят выше остальных. На эту тему был снят очень показательный фильм „Блондинка за углом“. Там показаны два разных мира, два разных понимания того, что есть успех, что есть хорошо и плохо», — сказал Кичаев.

Получить дозу восхищения

Психолог Екатерина Трофимова дала «360» развернутую характеристику владельца ставропольского Версаля. По ее оценке, интерьеры дома показывают желание получить одобрение и восхищение. Причем в такой степени, что можно заподозрить неудовлетворенную потребность в признании и принятии.

«Это значит, что хозяин дома не уверен в себе. Часто этому способствуют семейные материальные сложности, социальные, а также отвержение и непринятием группой сверстников-подростков, жестокость родителей или, напротив, излишнее потакание в родительской семье», — предположила Трофимова.

Здесь все на потребу определенной группы людей, ценностью которых являются деньги, золото. Все то, что блестит. И не важна подлинность металла Екатерина Трофимова.

Психолог уточнила, что нередко за подобной роскошью стоит потребность в безопасности. То есть владелец испытывает страх и неуверенность. А дом помогал ему ощущать себя психологически намного стабильнее.

Конец прекрасному

Заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Ткаченко в разговоре с «360» предположил, что это «количественный стиль» — когда хочется запихнуть все свои фантазии, пусть и не совсем эстетически сложившиеся, в одно место.

«Это избыточные решения, которые идут не от профессионализма, не от дизайна, а от желания насытить свое собственное жизненное пространство всеми символами богатства, которые у человека есть в голове. Но настоящие богатые люди приглашают специалистов, потому что им было бы стыдно иметь такие вот непрофессиональные интерьеры», — отметил Ткаченко.

Он добавил, что интерьер может быть минималистичным, но с дорогими вещами, может быть эклектичным или неоклассическим с антиквариатом. Но в любом случае он создается с участием людей, у которых сформирован эстетический вкус. Иначе придет конец всем прекрасному.