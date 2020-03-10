Рональдиньо привез в тюрьму футбол. За полгода еще наиграется

В парагвайской тюрьме, где сейчас находится экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, пройдет турнир по футзалу. Спортсмен шесть месяцев будет отбывать наказание из-за поддельного паспорта, с помощью которого въехал в страну.

Соревнования начнутся 16 марта, однако Роналдиньо может не принять в них участие. Есть вероятность, что он будет просто наблюдать за турниром. Об этом сообщил The Sun.

Бразильский футболист Рональдиньо попал в тюрьму из-за поддельного паспорта. Он приехал в Парагвай 5 марта, чтобы презентовать книгу о себе «Genio de vida» («Гений по жизни»), а также выступить на презентации благотворительной программы бесплатного медицинского обслуживания для детей страны. Вместе с ним прилетели его брат Роберто и приятель Вильмондеш Соуза.

Вопросы о подлинности документов футболиста и его сопровождающих возникли еще в аэропорту, но сотрудники не стали поднимать скандал. Несмотря на это министерство внутренних дел решило разобраться в ситуации до конца: в номера к гостям Парагвая приехала полиция с обыском, после чего всех троих задержали. У бразильцев обнаружили паспорта, в которых указано, что они — граждане Парагвая.

Это не соответствует действительности, а значит Рональдиньо с братом и другом приехали в страну по поддельным документам. Они нарушили закон не только Парагвая, но и Бразилии. Рональдиньо арестовали, но уже 6 марта освободили. Его адвокат заявил, что футболист не нарушал закон.

Клиент показал представителям полиции свой бразильский паспорт и свое бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать Адвокат Роналдиньо.

Защитник бывшего спортсмена заявил, что Роналдиньо решил остаться в Парагвае и дождаться решения суда самостоятельно — он имел полное право покинуть страну.

«Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение, однако он не совершал никаких преступных действий», — заключил адвокат.

Однако уже в тот же день бывшего футболиста вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить его арест до полугода. Такое решение объяснили тем, что Роналдиньо и его сопровождающие — иностранцы, и могут сбежать из государства, в которое въехали незаконно.

В сети появилось фото Роналдиньо из тюрьмы — на снимке экс-футболист радостно улыбается.

В 2018 году бывшего полузащитника сборной Бразилии лишили загранпаспорта из-за неуплаты налогов. Кроме того, экс-спортсмену назначили штраф в размере более 2,2 миллиона долларов — он построил пирс на берегу озера возле семейного дома, нарушив требования природоохранного законодательства.