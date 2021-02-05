Непризнанный ребенок и желание исчезнуть. Из множества романов Высоцкого самым скрытным стал с Татьяной Иваненко

В Москве скончалась возлюбленная поэта и барда Владимира Высоцкого актриса Татьяна Иваненко. В жизни артиста было много женщин, все они вспоминают об искренних и настоящих отношениях с кумиром всего Советского Союза. Но каждая история любви Высоцкого заканчивалась печально.

Иза Жукова

Со своей первой женой Изой Жуковой Высоцкий познакомился еще в институте — на репетиции одного из спектаклей. Иза была старше на год и состояла в браке. Несмотря на это, пара начала жить вместе, а спустя три года, когда Жукова смогла получить развод, они поженились. Иза взяла фамилию мужа и носила ее до самой смерти в 2018 году.

Брак же продлился пять лет. Об отношениях со вторым супругом женщина вспоминала с теплом в одном из своих немногих интервью.

«Я приходила в столовую, а мне несли обед и не говорили от кого. <…> Или я заболевала — и моментально появлялись лекарства. В Москве тогда невозможно было достать цветы, а он находил. Таскал еду из дома. Этот ребенок в 19 лет… Дай бог так себя зрелым мужчинам вести», — говорила она «Московскому комсомольцу».

Распались отношения после того, как у Изы случился выкидыш. Она не смогла больше жить с Высоцким, уехала, а развод случился из-за того, что у актера уже завязались новые отношения — с Людмилой Абрамовой, она была беременна. По признанию Изы, она никогда не видела в нем гения, которого видели и обожали другие. Для нее он оставался просто человеком.

«Вот уже жизнь подходит к концу. Ни мужей, ни мужчин давно уже нет. А Володя — это Володя. И я вас уверяю, поверьте мне, если бы не было песен, ролей, а он был просто Володя, просто актер, он для меня все равно бы остался самым значительным из всего, что произошло в моей жизни», — рассказывала она.

Лариса Лужина

Актриса Лариса Лужина, с которой Высоцкий снимался в ленте «Вертикаль», была знакома с ним задолго до фильма — она была супругой его приятеля. При этом ухаживать за ней актеру это не мешало.

«Володька за мной ухаживал, а я не отвечала. Конечно, он мог действовать и понастойчивее, но сдерживал себя. Я ведь была женой его друга», — вспоминала она.

Именно Лужиной, как говорил Станислав Говорухин, Высоцкий посвятил песню «Она была в Париже». Но отношения у пары не сложились: после того как Лариса развелась с мужем, все контакты с Высоцким тоже оборвались, она списывала это на мужскую солидарность.

Людмила Абрамова

С Людмилой Абрамовой Высоцкий познакомился в 1961-м на съемках фильма «713-й просит посадку». Уже через год она родила сына Аркадия, а еще через два года — второго сына Никиту. Оба мальчика были детьми Владимира Высоцкого. Свадьбу актеры сыграли только в 1965-м, в браке прожили пять лет.

Изданию «7 дней» Абрамова рассказывала, что познакомилась с Высоцким еще до съемок. По дороге в свою петербургскую гостиницу она встретила мужчину: он рассказал, что ему нужны деньги, так как он разбил в ресторане посуду, а платить ему нечем. Им оказался Высоцкий, но Людмила этого еще не поняла. Она отдала ему бабушкино кольцо и вернулась в гостиницу. Спустя несколько часов за ней пришел и Высоцкий.

Первым, что он сказал ей, стало предложение выйти замуж. Актриса согласилась, потому что, как она сама объясняла, незадолго до этого из-за неразделенной любви покончил с собой ее почитатель, так что следующему жениху она непременно решила не отказывать. Уже на следующий день на съемочной площадке молодую актрису предупредили, что Высоцкий пьет и что, несмотря на весь его талант и обаяние, с ним лучше не связываться.

«Я физически не переносила, когда на Володю при мне кто-то позволял себе смотреть с презрением. Мне не раз приходилось себя сдерживать, чтобы не кинуться с кулаками на людей, позволявших себе такое. Я знала одно: оставаться порядочным человеком для Володи крайне важно», — вспоминала она.

О том, что в жизни Высоцкого появилась Марина Влади, по словам Абрамовой, она узнала последней. Но зла на супруга не держала: он купил в рассрочку квартиру, чтобы Людмила с сыновьями не ютилась в маленькой квартире ее матери.

«Я прекрасно понимала, что, конечно, смешно меня сравнивать с Мариной Влади. Да и не так уж сильно Володя меня любил с самого начала… Так что, пожалуй, я могла предъявить ему одно-единственное обвинение: нужно было раньше мне все сказать, а не врать. Но и Высоцкому тоже было тяжело, он страшно меня жалел и боялся, как бы я не померла в ту же секунду. Но я и не собиралась», — говорила она.

Татьяна Иваненко

Высоцкий и Татьяна Иваненко познакомились в Театре на Таганке, они вместе играли в спектаклях, там у них, предположительно, и завязался роман в 1966 году. Исследователи биографии великого поэта и барда писали о том, что на протяжении некоторого времени пара была неразлучна, Татьяна даже ездила за Высоцким в киноэкспедиции.

Вместе актеры были несколько лет, однако сама Татьяна об их отношениях никогда не рассказывала, после расставания с Владимиром Семеновичем она наотрез отказывалась говорить с журналистами. От Иваненко Высоцкий ушел к французской актрисе Марине Влади.

Уже после начала отношений Высоцкого и Марины Влади Иваненко родила дочь, она не говорила о том, кто был отцом, но, по словам современников и друзей, девочка была очень похожа на Высоцкого. При этом доверенный актера сценарист Артур Макаров, по воспоминаниям биографа Высоцкого Валерия Перевозчикова, утверждал, что Влади навещала Иваненко и ее дочь, тем самым признавая отцовство актера.

Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич рассказывал «Комсомольской правде», что Иваненко была главной женщиной в жизни Высоцкого, он якобы даже собирался оставить ради нее Марину Влади, но так и не смог. Официально он так и не признал дочь, ни он, ни впоследствии его семья не разрешили Иваненко дать дочери фамилию отца.

«Таня жила только Володей. Единственное, чего она не выполнила, не отказалась от их ребенка. Для нее это было все равно что убить Володю. Потом она просто исчезла из жизни всех его друзей, дозвониться ей стало невозможно. Она выполняла в каком-то плане его желание. Он не хотел, чтобы кто-то знал об этом ребенке, и она исчезла вместе с ним», — рассказал Юнгвальд-Хилькевич.

По некоторым данным, именно Татьяне Иваненко посвящена «Песня о двух красивых автомобилях» и песня «Как все, как все это было».

Марина Влади

С Мариной Влади, своей третьей и последней женой, Высоцкий познакомился в 1967 году, когда она приехала на V Московский международный кинофестиваль. Услышав, как Высоцкий поет собственные песни, она влюбилась. Именно Марине Влади Высоцкий посвятил огромное количество песен и стихов, одним из них был известный «Дом хрустальный» («Если я богат, как царь морской…»).

Расписались они в 1970-м в Москве. Биограф Высоцкого Виктор Бакин писал о том, что Влади надеялась, что брак спасет актера от алкогольных срывов и от нападок власти. Но если со вторым она была отчасти права, то с первым ошиблась.

Еще до свадьбы Высоцкого и Влади у актера случился приступ, его спасли реаниматологи из института Склифосовского. После этого Марина Влади стала замечать у барда «холодную панику, которая <…> возникает у наркоманов, когда они вовремя не получают своей дозы наркотика», об этом она писала в своих воспоминаниях о жизни с Высоцким.

В годы их брака Марина Влади часто вынуждена была выезжать обратно в Париж к сыновьям от своих предыдущих браков. Высоцкого за рубеж долго не пускали, это мучило обоих супругов. Только спустя шесть лет совместной жизни, в 1976-м, ему впервые разрешили уехать из СССР.

В последние годы отношения Высоцкого и Влади охладели. Она ревновала мужа, а он стал ближе общаться со студенткой театрального института Оксаной Афанасьевой, с которой познакомился в Театре на Таганке. При этом Влади только после смерти супруга узнала о многих его любовных историях.

Оксана Афанасьева

Оксана росла в богемной семье. Один из дедушек — импресарио Шаляпина, второй — директор школы-студии Айседоры Дункан. Отцом Афанасьевой был актер и литератор Павел Афанасьев-Севастьянов. Девушка мечтала стать художницей, училась в Московском текстильном институте и любила театр.

С Высоцким Афанасьева познакомилась, когда ей было 18. 40-летний артист заметил ее возле администраторской Театра на Таганке. Попросил телефон и пригласил на свидание. Согласилась Оксана не сразу. Убедила подруга, которая заявила, что на месте Афанасьевой мечтают оказаться «все бабы Советского Союза».

После этого девушка порвала отношения со своим молодым человеком, решив, что ей хватит дня с таким мужчиной, как Высоцкий. Вместе они пробыли почти два года.

Певца Афанасьева боготворила. Ходили слухи, что Высоцкий мечтал обвенчаться с ней, но Марина Влади каждый раз пресекала разговоры о разводе. Последней женщине в жизни артиста тоже пришлось бороться с его запоями. В ночь, когда Высоцкого не стало, Оксана была рядом.

В драме «Высоцкий. Спасибо, что живой» прообразом героини Оксаны Акиньшиной стала именно Афанасьева.

После гибели знаменитости в 1980 году Афанасьеву исключили из института. Уехать из страны ей тоже не удалось, но через два года Оксана встретилась с будущим мужем. Ее избранником стал актер Леонид Ярмольник, пара поженилась в 1983 году. У них родилась дочь.