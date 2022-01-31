Роман с подзащитным закончился смертью адвоката. Предотвратить рецидив мог только сам преступник

В Белгородской области мужчина зарезал своего бывшего адвоката — а в последние годы возлюбленную — и ее сестру, которая хотела рассорить пару. До этого он уже сидел за то, что отрезал ногу предыдущей сожительнице. Такие преступники, по мнению психологов, не исправляются.

Служебный роман

В городе Губкине Белгородской области произошло жестокое убийство. Ранее судимый 46-летний Сергей М. зарезал свою 41-летнюю возлюбленную Елену С., а затем и ее 56-летнюю сестру. Последняя, по данным Telеgrаm-канала «Ньюсач/Двач», работала бухгалтером в Росгвардии и была резко против связи Елены с отсидевшим мужчиной.

Причем о криминальном прошлом сожителя Елена знала — они познакомились, когда ее назначили его адвокатом. Сергея обвиняли в том, что он отрезал ногу своей предыдущей сожительнице. За это преступление его осудили на восемь лет.

Елена все это время ждала бывшего подзащитного. По данным Telеgrаm-канала Ваzа, Сергей освободился в 2015 году и с тех пор жил с Еленой. Бывший заключенный якобы иногда поднимал руку на возлюбленную, а та жаловалась сестре. Родственница все время уговаривала Елену разорвать отношения с Сергеем, из-за чего у пары постоянно возникали конфликты.

Роковая ссора у пары завязалась 30 января. Сергей якобы сначала избил Елену, а потом зарезал. После этого он направился к сестре, которую считал виновницей разлада в отношениях, и убил и ее.

Сергея уже задержали. По словам адвоката по уголовным делам Максима Калинова, ему грозит до 20 лет лишения свободы, так как это не просто двойное убийство, а рецидив.

Рецидив или ремиссия

По мнению доцента института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидата психологических наук Рамиля Гарифуллина, адвокат из этой истории могла стать жертвой манипуляции своего бывшего подзащитного.

«Преступник может вызывать разные чувства — не только агрессию и тревогу, но и какие-то позитивные, в том числе и любовные чувства. Как говорится, сердцу не прикажешь, есть бессознательные составляющие психики вне зависимости от профессии», — добавил он.

Максим Калинов подчеркнул, что рецидив тяжкого преступления может спровоцировать множество факторов — не только бытовые конфликты. Весенне-осенний период, по словам адвоката, традиционно является временем обострений у людей с психическими отклонениями, в том числе и у преступников. Даже затяжные дожди, по опыту Калинова, могут спровоцировать у некоторых рецидив.

При этом тюрьма, по мнению Гарифуллина, не меняет людей, склонных к тяжелым формам насилия или даже убийствам. Российская судебная психотерапия, по мнению эксперта, не имеет эффекта, в том числе и из-за качества кадров.

Полностью изменить обидчика-рецидивиста, по убеждению Гарифуллина, нельзя. Однако в определенных пределах его личность и поведение можно корректировать. Но это работа не только специалиста, но и пациента.

«Может быть некая ремиссия, человек должен хронически заниматься саморегуляцией, следить за собой, а не попадать в зоны, которые инициировали травму, чтобы он опять совершил преступление», — заключил Гарифуллин.