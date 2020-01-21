Роль без власти. Что известно о новом лидере «Исламского государства»*

По словам представителей двух разведывательных служб, новый лидер «Исламского государства»* — один из ее членов-основателей. Аль Салби получил степень по закону шариата в Мосульском университете. Он руководил порабощением езидов и курировал операциями по всему миру. Считается одним из самых влиятельных идеологов в ИГ*. Предполагается, что с предыдущим лидером группировки аль-Багдади он познакомился в тюрьме Кэмп Букка на юге Ирака в 2004 году.

Как пишет The Guardian, Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши, которого после смерти лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в октябре назвали новым главой, был лишь номинантом. И его кандидатуру не признали другие высокопоставленные лидеры. За последние три месяца региональные и западные шпионы выяснили, что в центре принятия решений ИГ* на самом деле стоит аль Салби. Оказалось, его кандидатура предлагалось как потенциальная замена больного Багдади еще в августе.

Номинальная фигура

Абу Бакр аль-Багдади был лидером «Исламского государства»* со второй половины 2010 года. В последние годы он не отличался активностью, позже серьезно заболел. Большую часть времени аль-Багдади просто скрывался от американских военных, пока не был убит. Напрашиваются вопросы, для чего ИГ* нужен новый лидер и будет ли он в действительности играть важную роль?

По словам политолога Эндрю Корыбко, лидеры могут быть важны в большинстве организаций, если они «ведут оперативную работу» или задают тон действиям своей группы, но с ИГ* все иначе. Им не нужно проводить атаки на месте или тайно передавать сообщения другим. О своих идеях они часто широко заявляют.

«К тому же ему, как и аль-Багдади, придется постоянно скрываться, чтобы не быть убитым США или другими противниками группировки», — подмечает эксперт.

Лидер нужен как подставное лицо, за которым все могут собраться. Он должен периодически произносить воодушевляющие речи, чтобы оживить толпу, и иногда широко заявлять об определенных тактических и стратегических целях.

Практически все значимые организации имеют своего рода лидера, за исключением анонимных активистов. Считается, что если у террористической группировки нет лидера, то она ослабла, находится в бегах или побеждена. Лидер нужен для поддержки иллюзии силы Эндрю Корыбко политолог.

Учитывая это, совершенно не важно, кто стал заменой аль-Багдади. Роль ведь досталась номинальная.

Одним спецслужбам известно

Некоторые усомнились в правдивости информации The Guardian. Собеседник «360» Эндрю Корыбко согласен — новость вполне может быть фейком. Однако он отмечает — вряд ли газета стала бы фабриковать эту информацию.

«Скорее всего, они получили подсказку от источника из спецслужб какой-то страны. Но такие утечки не всегда бывают надежны», — говорит эксперт.

Впрочем, правда известна только американский спецслужбам и другим высокопоставленным лицам. Пока они официально не подтвердят информацию, ее нельзя считать точной.

Зачатки «Исламского государства»* появились в 1999 году в Ираке. Там создавалась группировка «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», которая после присоединилась к «Аль-Каиде»*. Это объединение вкупе с еще рядом радикальных групп организовали 15 октября 2006 года «Исламское государство»*. Первым лидером считается Абу Омар аль-Багдади. Наравне с ним в создании и управлении группировкой играл большую роль Абу Айюб аль-Масри. Оба были убиты в июне 2010 года, во время совместного рейда военных США и Ирака в Тикрите. После их смерти место лидера занял Абу Бакр аль-Багдади и продержался у власти почти 10 лет. В октябре 2019 года аль-Багдади ликвидировали американские военные.*

*«Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» — запрещенные в России террористические организации.