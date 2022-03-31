Роковая для актеров болезнь. Афазия вернулась в Голливуд и заставила Брюса Уиллиса закончить карьеру

Брюс Уиллис завершил карьеру в Голливуде из-за афазии — расстройства речи, которое могло развиться на фоне деменции. Заболеванием страдали и другие звезды, но им удавалось восстановиться. Однако без средств к существованию Уиллис не останется — он успел сняться минимум в 15 фильмах за последние годы и долгое время оставался одним из самых высокооплачиваемых актеров.

У Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи. Жена актера, его дочь Румер и бывшая супруга Деми Мур заявили, что недуг влияет на когнитивные способности.

Для актеров афазия может означать перерыв в карьере или полный отказ от съемок, поскольку заучивать реплики и играть роли становится крайне трудно.

Ранее СМИ писали о возможной деменции у 67-летнего актера. Уиллис боролся с потерей памяти и прекратил съемки. Вместо них он больше времени уделял семье. Однако официально эту информацию не подтверждали.

Афазия у Брюса Уиллиса

Афазия — одна из форм расстройства речи, возникает из-за повреждений определенных регионов коры мозга после травм, опухолей, инсультов и при психических заболеваниях. Человек перестает нормально воспринимать чужую речь, произносить и писать слова. Афазия также может возникать после удаления злокачественной опухоли из тканей мозга пациента и в результате рака мозга.

Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал «360», что у Брюса Уиллиса может быть амнестическая афазия, которая развивается на фоне деменции у пожилых людей.

«Человек забывает названия предметов и описывает их глаголами. Дальше болезнь может прогрессировать», — рассказал Гайфутдинов.

По словам невролога, афазию вызывает конкретная патология в мозге, а у пожилых фактором риска может стать как раз деменция альцгеймеровского типа. Чтобы снизить опасность, в зрелом возрасте необходимы не только терапия и физические упражнения, но и постоянные когнитивные нагрузки, например, самообразование. Но главное — беречь мозг и не допускать травмы головы.

Некоторые американские знаменитости тоже столкнулись с афазией, но в более молодом возрасте и в результате заболеваний. Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун перенесла в 2001 году инсульт и кровоизлияние в мозг. Актриса признавалась, что не могла нормально говорить и читать, из-за этого роли ей давались с трудом. На восстановление речевых функций у нее ушло два года, написал сайт People.

От афазии страдала британская актриса Эмилия Кларк. После окончания съемок первого сезона «Игры престолов» она попала в больницу с тяжелой формой инсульта и пережила субарахноидальное кровоизлияние. После операции Кларк не могла вспомнить свое имя и нормально говорить. Но болезнь отступила — и актриса продолжила сниматься в сериалах и фильмах.

Уиллис после завершения карьеры

В последние годы Брюс Уиллис продолжал сниматься в кино. В 2021 году на экраны с ним вышло семь фильмов, еще восемь появятся в 2022 и 2023 годах, написал The Guardian.

Несмотря на завершение карьеры, Уиллис не останется без средств к существованию. По данным Сеlеbritу Nеt Wоrth, его состояние на 2022 год оценивается в 250 миллионов долларов. На протяжении всей своей актерской карьеры Брюс Уиллис был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и получал несколько миллионов долларов за один фильм.

Долгое время он владел кинотеатром в городе Хейли, штат Айдахо. Вместе с бывшей женой Деми Мур он купил его в 1995 году и хотел превратить в пространство для живых выступлений.

В том же городе Уиллис приобрел бар. На покупках недвижимости актер не остановился и основал в городе независимую театральную труппу, которой позднее передал кинотеатр, написал CBS.

Актер также обогатился после того, как продал свою недвижимость в Айдахо за 15 миллионов долларов.