Рога для «Бульдога»: почему все обсуждают секс-сцену с женой Харламова

Семейная жизнь шоумена Гарика Харламова внезапно стала популярной темой для мемов. Показанная в фильме «Текст», секс-сцена с участием его жены Кристины Асмус и правда так скандальна или дело совсем в другом? Разбирается колумнист «360».

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

«Текст», новое русское кино о мести и обманчивой сути сетевого общения, было благосклонно принято зрителями и кинокритиками, однако в Сети больше обсуждают не его достоинства и «месседж», а громкий секс-скандал.

Нет, никого не обвинили в домогательствах и прочих нехороших вещах. Собственно, и самого секса не было — только откровенная сцена, в которой актеры Иван Янковский и Кристина Асмус крайне реалистично симулировали близкие отношения.

Их любовные игры показаны через экран смартфона, на котором ролик вместе со зрителями смотрит мастурбирующий герой Александра Петрова. Внимание оскорбленной общественности привлекла даже не эта «двойная пенетрация» нашего чувства стыда (оно может возникнуть при невольным подглядывании сразу за двумя интимными моментами), а фиктивная измена Асмус своему мужу, популярному комику Гарику Харламову.

Видимо, актриса сыграла настолько убедительно, что ее экранная страсть в постели показалась излишне натуральной. Поборники морали и нравственности начали свою борьбу за семейное счастье с Instagram Харламова, где оставили тысячи комментариев. Затем на «Дваче» появился «тот самый» отрывок из фильма, и началась новая волна травли — теперь пользователи анонимного форума рисуют мемы и соревнуются в остроумии на тему рогоносцев.

Плата за успех

Ситуация настолько накаленная, что даже вечно неунывающий Гарик исчерпал запасы своего чувства юмора. Несколько дней назад он написал ироничный пост в котором подробно объяснил свое отношение к скандальным кадрам.

«Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача, и она была исполнена блистательно!» — экспрессивно заверил поклонников Харламов. И тут же в шутливой форме пообещал разобраться с режиссером и партнером Асмус по съемкам.

Сетевым троллям этого показалось мало, и они продолжили доставать комика, пока тот не начал ответный «бокс по переписке» с наиболее рьяными комментаторами. Высказывается Гарик, не подбирая слов, с подробностями описывая, как и где имели его оппонента. Понять его можно — всего за пару дней Харламов превратился из популярного резидента Comedy Club в персонажа анекдотов. Причем анекдотов самых обидных и оскорбительных.

Надо отметить, что анонимы окрестили Гарика даже не рогоносцем, а куколдом. На современным сетевом жаргоне так называют мужа, который добровольно делится женой с другими сексуальными партнерами, часто наблюдая за половым актом, но практически никогда не участвуя.

В рамках свингерской субкультуры существует не только сама «тусовка» куколдов, но и соответствующий поджанр фильмов для взрослых. Впрочем, сегодня значение слова «куколд» стало еще более презрительным — на онлайн-форумах так называют слабых мужчин, готовых терпеть любые унижения и не способных дать сдачи обидчикам.

Заслуживает ли такого отношения Харламов? Безусловно, нет. К сожалению, травля известных людей, попавших в щекотливое положение, является любимым развлечением самой активной части сетевых комментаторов и болтунов. Частично виновата и излишняя смелость авторов киноверсии «Текста» — все-таки так вольно к сексу, как показано в фильме, у нас относится только узкая прослойка столичной молодежи и богемы.

Однако никакой творческий эксперимент не заслуживает столь агрессивного кибербуллинга. Тем более любой разумный человек четко понимает разницу между актером и его персонажем. Никому же в голову не придет, что Хоакин Феникс («Джокер») ходит с заряженным револьвером и готов в любой момент начать расстреливать ведущих вечерних шоу в прямом эфире?

Думаю, абсурдность ситуации понимают даже посетители «Двача». Еще и поэтому прыжки озверевшей стаи сетевых шаек на добродушного бульдога выглядят даже не как чересчур усердная борьба за моральные устои, а как банальное желание побольнее укусить известного человека.

Ничего не поделаешь, такова плата за успех — Гарик Харламов заработал миллионы поклонников благодаря отличным гэгам и номерам, но теперь вынужден терпеть вторжение орды троллей в ту сферу жизни, которую по крайней мере в нашей стране подавляющее большинство предпочитает не обсуждать.

Хочется пожелать ему пережить эту бурю в Instаgrаm как можно быстрее и благополучнее. Почему-то я не сомневаюсь, что очередная выходка Алексея Панина или новые разборки между блогерами мгновенно отвлекут внимание «моралистов».

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