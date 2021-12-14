Родственники винят московскую клинику в гибели продюсера Арцибашева. Ее директор сбежал за границу, а врачи по СИЗО

Суд обязал клинику «Медицина 24/7» выплатить 50 миллионов за смерть пациента, хотя в самой больнице утверждают, что скончался он от старости. При проверке скандальной лечебницы выяснилось, что это далеко не единственная проблемная история. Многочисленные нарушения обнаружились в сотрудничестве с НИИ Туберкулеза, который должен был проводить вскрытия. «360» узнал подробности этой истории.

Скандал с Арцибашевым

Савеловский суд Москвы обязал клинику «Медицина 24/7» выплатить 50 миллионов рублей родственникам продюсера и бизнесмена Владимира Арцибашева, который умер в больнице в октябре 2019 года. Его бывшая супруга настаивала на том, что врачи неправильно его лечили и не сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь своему пациенту.

Скандал развернулся еще в момент госпитализации Арцибашева — бывшая жена Анжелика Хачатурьян уверяла, что его похитили, так как родственников даже с полицией не пускали на порог больницы. Оказалось, что посещение не было предусмотрено договором с частной медицинской организацией.

Врачи отказывались раскрывать, как именно лечат своего пациента. А спустя несколько дней Арцибашев скончался в стенах «Медицины 24/7». Тогда родственники столкнулись с очередной проблемой — им отказались выдать тело умершего. Анжелика Хачатурьян настаивала на том, чтобы независимые эксперты провели вскрытие и рассказали, что именно стало причиной смерти ее бывшего мужа.

После года судов родственникам удалось добиться того, что «Медицину 24/7» обязали выплатить им компенсацию. Но медицинский директор и главный эксперт частной клиники Петр Розумный уверен, что решение несправедливо. По его словам, Арцибашев скончался от старости и тяжелых хронических заболеваний, а врачи делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

«Арцибашев умер от старости и от болезней, которые у него были уже долгое время. В свою очередь наши врачи, сотрудники нашей клиники сделали все, что было возможно, для спасения и продления его жизни. Это подтверждено результатами всех экспертиз — даже инициированных стороной истца», — приводит его слова «Общественная служба новостей».

По данным издания, проверка СК подтвердила, что лечение было верным, а сотрудники клиники сделали все, чтобы спасти своего пациента: смерть бизнесмена «не носит криминальный характер, а наступила в результате прогрессирования имеющихся у него заболеваний, обусловлена их характером и тяжестью».

Фальшивые свидетельства о смерти

Однако претензии к «Медицине 24/7» не закончились на судебной тяжбе с семьей Арцибашева. Вопросы у правоохранителей вызвало сотрудничество частной клиники с Центральным научно-исследовательским институтом туберкулеза (ЦНИИТ), который должен был проводить патологоанатомические вскрытия пациентов, умерших в стенах больницы.

В распоряжение «360» попали результаты проверки этого сотрудничества. Оказалось, что вскрытия в ЦНИИТ почти не делали — из 250 проверенных случаев процедуру провели только в восьми.

Оставшиеся свидетельства о смерти врачи ЦНИИТ оформляли на основании документов «Медицины 24/7» и заявлений родственников на отказ от проведения вскрытия. По закону такое решение должно быть серьезно обосновано, например, нежеланием усопшего, выраженном при жизни, или религиозными мотивами. Однако более половины документов было оформлено неверно — основания отказа от вскрытия либо не указывались вовсе, либо не соответствовали законным требованиям: «причина ясна, не хотим».

В ряде случаев причину смерти установить не представлялось возможным, у части пациентов обнаружились травмы — все это должно было стать поводом для обязательного вскрытия и проведения судебно-медицинского исследования. В 78% случаев заключение патологоанатома, который даже не делал аутопсию, не совпадало тем, что было указано в заключительном клиническом диагнозе. Некоторые скончавшиеся в больнице пациенты и вовсе были в стационаре меньше суток, что тоже вызвало вопросы у проверяющих.

К тому же договор между ЦНИИТ и «Медициной 24/7» заключили на основании нормативно-правового акта, который отменили еще в 2013 году. То есть специалисты ЦНИИТ просто не имели права проводить вскрытия пациентов частной больницы и выдавать свидетельства о смерти.

При этом два бывших врача частной больницы, Руслан Павлов и Павел Наумов, находятся в СИЗО по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, из-за этого погибла одна из пациенток клиники. Директор «Медицины 24/7» Олег Серебрянский бежал из России и находится в международном розыске, а на его имущество, в том числе и бизнес, наложили арест. Однако пока «Медицина 24/7» все еще продолжает работать.