Родственник коклюша добрался до России. От него защитят всем знакомые меры

В России обнаружили новый возбудитель заболевания, который по всем симптомам похож на коклюш. В других странах он проявлялся в течение последних 10 лет, но у нас его выявили впервые. Ученые уверены, что для его диагностики нужен новый ПЦР-тест. Чем опасна эта инфекция и есть ли способ профилактики, разбирался «360».

О первом случае диагностики нового возбудителя заболевания «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii — это родственник коклюшной палочки, но со своими индивидуальными свойствами. По словам ученых, пациенты будут переносить болезнь в более легкой форме, чем при заражении бактерией Bordetella pertussis, которая вызывает коклюш.

Коклюш — серьезная проблема как в России, так и во всем мире. ВОЗ сообщила, что в 2019 году в мире выявили почти 133 тысячи пациентов с этой болезнью. Однако многие ученые считают, что реальное число больных коклюшем в разы выше из-за недостаточного уровня диагностики в отдельных странах.

Нужен новый ПЦР

Чтобы выявить Bordetella holmesii, нужен новый ПЦР-тест. Его уже разработали специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского. Он позволит диагностировать ДНК нового возбудителя, а также определить патоген привычной причины коклюша Bordetella pertussis.

Новую тест-систему уже опробовали на пациентах с подозрением на коклюш. Об этом изданию рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Было проведено обследование и клиническое наблюдение за 290 пациентами. Выяснилось, что в 2,3% заболевание вызвано именно B. holmesii. Примерно в половине всех случаев была обнаружена B. pertussis», — отметила она.

Опасность не так велика

Случаи заболевания коклюшем в России нередки — с каждым годом их число продолжает расти. В 2020 году в стране зафиксировали 6069 пациентов с коклюшем, при этом смертельные случаи происходят очень редко. В прошлом году болезнь унесла жизни двоих человек — детей младше полутора лет из Дагестана и Санкт-Петербурга, которые не были привиты.

Зарубежные специалисты выяснили, что новая инфекция протекает легче, чем привычный коклюш, — легкие формы фиксировали почти в три раза чаще. Их клинические проявления также были менее выражены: скудные изменения в легких, приступы кашля без утомления больных, более редкие выявления изменений по анализу крови.

«Она не опаснее. Она похожа очень по симптомам, но пока мы увидели, что это гораздо более легкие формы [заболевания], чем коклюш, который мы знали много лет. Тем не менее симптоматика практически неотличима — сходна с легкой формой коклюша», — рассказала Татьяна Руженцова «360».

При этом ни одно исследование нового возбудителя не сообщило о смертельных случаях.

Поможет профилактика и вакцинация

Специфичной профилактики против заражения Bordetella holmesii пока нет, но Руженцова отметила, что поможет общая профилактика.

«Это мероприятия, которые направлены и на укрепление организма в целом, на укрепление иммунитета. Это правильное питание, достаточное количество витаминов (не только витамин С), достаточное количество микроэлементов, пребиотиков. Сохранность микрофлоры обеспечивает неспецифичную защиту от любых возбудителей. Дозированные нагрузки, обязательно необходимо, чтобы человек высыпался, поскольку недостаток сна очень часто тоже способствует снижению иммунитета и развитию тех или иных заболеваний», — пояснила она.

Лучше всего от тяжелого заражения коклюшем поможет вакцинация. По словам замдиректора по клинической работе, в России давно не было смертельных случаев от коклюша среди вакцинированных. Однако существующая вакцина пока не может полностью защитить от нового возбудителя.

«С одной стороны, частота выявления нового возбудителя — 2,3% среди всех случаев с подозрением на коклюш, это не так много. К тому же болезнь протекает легче. Но если дальнейшие исследования покажут наличие осложнений или случаи тяжелого течения болезни, вероятность модернизации вакцины и календаря прививок есть», — процитировали «Известия» ее слова.

Болезнь пришла в Россию через 10 лет

Такую бактерию в России выявили впервые, хотя в других странах за ней пристально наблюдали последние 10 лет. В этом нет ничего удивительного.

«Любые возбудители, если появляются новые варианты, появляются в определенных местах спустя некоторое время, поскольку миграция населения сохраняется, несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса карантинные ограничения. Конечно, со временем происходит распространение возбудителя по странам. Это абсолютно естественный, обычный процесс», — подчеркнула Руженцова в беседе с «360».

Может усугубить ковид

Татьяна Руженцова рассказала «360», что есть вероятность одновременного заражения пациента новой инфекцией и коронавирусом.

«В наших наблюдениях ни одного случая не было, но теоретические данные показывают, что такое сочетание абсолютно не исключено. Возможно, конечно», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что во всех случаях одновременного заражения двумя или более инфекционными возбудителями заболевания имеют склонность к более выраженному и даже тяжелому течению. Поэтому она посоветовала по возможности принимать профилактические меры против одной и другой инфекции.

«В целом действуют и против коклюша, и против коклюшеподобной инфекции, и против коронавируса те мероприятия, которые мы постоянно рекомендуем. Ношение масок, соблюдение дистанции, сокращение до минимума контактов и изоляция тех, кто имеет признаки респираторной патологии, чтобы прекратить распространение возбудителей, которые передаются воздушно-капельным путем. И, конечно, вакцинация», — заключила она.