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    26 ноября 2020, 21:30

    Родительские чаты запаниковали из-за Among Us. Безобидную игру обвинили в призывах к суицидам

    Борис Ломакин

    В Казахстане обратили внимание на игру Among Us. Все началось с разговоров родителей в WhatsApp-чатах и сообщений, что игра каким-то образом склоняет детей к суициду. Власти страны не нашли доказательств, что проект опасен.
    Родительские чаты запаниковали из-за Among Us. Безобидную игру обвинили в призывах к суицидам

    Игру Among Us выпустили целых два года назад, но стала популярна она не так давно. Проект перенял черты настольной игры «Мафия». Суть компьютерной версии в том, что игрок управляет маленьким космонавтом от третьего лица и вместе с другими пользователями должен выполнять разные задания на карте-звездолете. Но среди всех игроков есть один «предатель» — как раз тот персонаж, который должен убить всех участников и остаться незамеченным. Прямо как в «Мафии», только в интернете.

    До конца ноября претензий к игре ни у кого не было. Но потом в соцсетях обратили внимание на аудиозапись, в которой Among Us называют опасной и просят других родителей контролировать своих детей. Автором записи стала неизвестная женщина.

    «Родители, пожалуйста, проверьте, у кого из ваших детей есть телефоны, не играют ли они в игру „Амонгаус“. Есть такая игра, кажется, безобидная с виду „бродилка-ходилка“, но на самом деле она ведет к самоубийствам», — сказала женщина.

    Потом она вспомнила о некой истории с «девочкой в 34-й школе», которая якобы из-за этой игры покончила с собой. Никаких аргументов, как эта девочка и ее действия связаны с игрой, женщина не предоставила, но отметила, что девочке якобы «дали задание». Какое — не сообщается.

    В самой игре встречаются задания на логику и моторику — выбросить мусор, починить реактор, электропроводку и так далее. Например, нужно соединить провода по цвету — под этим в Among Us подразумевается ремонт проводки.

    Причем предупреждения матери начали рассылать и подросткам, судя по видео в TikTok. Вместе с аудиосообщением отправляли и фото экрана телефона, на котором красным цветом выделена иконка Among Us.

    Родительские чаты запаниковали из-за Among Us. Безобидную игру обвинили в призывах к суицидам | Изображение 1
    Источник фото: изображение из сообщения в WhatsApp

    Дошло до Казахстана

    Имена авторов рассылок предупреждений установить не удалось. О каком именно городе идет речь — тоже неясно. Однако широкую популярность сообщения получили в Казахстане. Местные СМИ писали, что сообщение пересылают детям их учителя. Причем директор школы Петропавловска разослал запись в школьном чате для родителей. Однако власти города заявили, что у них нет информации о случаях самоубийства школьников.

    На историю обратили внимание и в превительстве Казахстана. Комитет по охране прав детей (входит в Министерство образования и науки Казахстана) попросил Министерство информации и общественного развития проверить Among Us. Информацию об этом выложили на сайт «Кибернадзор», куда можно попасть только имея логин и пароль. Зарегистрироваться там нельзя.

    В Министерстве информации не нашли противоправный контент в игре. Чиновники не смогли вычислить, о чем разговаривают пользователи, потому что переписка доступна только игрокам в конкретной игровой комнате.

    Для понимания: в Among Us можно переписываться только до начала игры и во время «экстренных собраний» — эти чаты доступны всем участникам партии (от четыре до 10 человек, в зависимости от количества космонавтов). Те игроки, которых уже убили, могут общаться только между собой. «Живые» участники не видят их сообщений.

    Официальный представитель Департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Бельгибеков заявил, что рассылка об «опасной» игре Among Us распространяется по всему Казахстану. Он также сказал, что женщина, голос которой слышен в аудиосообщении и предупреждающий других родителей и детей, говорила о каком-то случае самоубийства девочки в городе Уральске.

    Однако в населенном пункте не было зафиксировано случаев суицида в школе-гимназии № 34 имени Асана Тайманова. Из чего можно сделать вывод, что информация о том, что Among Us призывает к самоубийству, фейк.