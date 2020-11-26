Родительские чаты запаниковали из-за Among Us. Безобидную игру обвинили в призывах к суицидам
Игру Among Us выпустили целых два года назад, но стала популярна она не так давно. Проект перенял черты настольной игры «Мафия». Суть компьютерной версии в том, что игрок управляет маленьким космонавтом от третьего лица и вместе с другими пользователями должен выполнять разные задания на карте-звездолете. Но среди всех игроков есть один «предатель» — как раз тот персонаж, который должен убить всех участников и остаться незамеченным. Прямо как в «Мафии», только в интернете.
До конца ноября претензий к игре ни у кого не было. Но потом в соцсетях обратили внимание на аудиозапись, в которой Among Us называют опасной и просят других родителей контролировать своих детей. Автором записи стала неизвестная женщина.
«Родители, пожалуйста, проверьте, у кого из ваших детей есть телефоны, не играют ли они в игру „Амонгаус“. Есть такая игра, кажется, безобидная с виду „бродилка-ходилка“, но на самом деле она ведет к самоубийствам», — сказала женщина.
Потом она вспомнила о некой истории с «девочкой в 34-й школе», которая якобы из-за этой игры покончила с собой. Никаких аргументов, как эта девочка и ее действия связаны с игрой, женщина не предоставила, но отметила, что девочке якобы «дали задание». Какое — не сообщается.
В самой игре встречаются задания на логику и моторику — выбросить мусор, починить реактор, электропроводку и так далее. Например, нужно соединить провода по цвету — под этим в Among Us подразумевается ремонт проводки.
Причем предупреждения матери начали рассылать и подросткам, судя по видео в TikTok. Вместе с аудиосообщением отправляли и фото экрана телефона, на котором красным цветом выделена иконка Among Us.
Дошло до Казахстана
Имена авторов рассылок предупреждений установить не удалось. О каком именно городе идет речь — тоже неясно. Однако широкую популярность сообщения получили в Казахстане. Местные СМИ писали, что сообщение пересылают детям их учителя. Причем директор школы Петропавловска разослал запись в школьном чате для родителей. Однако власти города заявили, что у них нет информации о случаях самоубийства школьников.
На историю обратили внимание и в превительстве Казахстана. Комитет по охране прав детей (входит в Министерство образования и науки Казахстана) попросил Министерство информации и общественного развития проверить Among Us. Информацию об этом выложили на сайт «Кибернадзор», куда можно попасть только имея логин и пароль. Зарегистрироваться там нельзя.
В Министерстве информации не нашли противоправный контент в игре. Чиновники не смогли вычислить, о чем разговаривают пользователи, потому что переписка доступна только игрокам в конкретной игровой комнате.
Для понимания: в Among Us можно переписываться только до начала игры и во время «экстренных собраний» — эти чаты доступны всем участникам партии (от четыре до 10 человек, в зависимости от количества космонавтов). Те игроки, которых уже убили, могут общаться только между собой. «Живые» участники не видят их сообщений.
Официальный представитель Департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Бельгибеков заявил, что рассылка об «опасной» игре Among Us распространяется по всему Казахстану. Он также сказал, что женщина, голос которой слышен в аудиосообщении и предупреждающий других родителей и детей, говорила о каком-то случае самоубийства девочки в городе Уральске.
Однако в населенном пункте не было зафиксировано случаев суицида в школе-гимназии № 34 имени Асана Тайманова. Из чего можно сделать вывод, что информация о том, что Among Us призывает к самоубийству, фейк.