Родительские чаты запаниковали из-за Among Us. Безобидную игру обвинили в призывах к суицидам

В Казахстане обратили внимание на игру Among Us. Все началось с разговоров родителей в WhatsApp-чатах и сообщений, что игра каким-то образом склоняет детей к суициду. Власти страны не нашли доказательств, что проект опасен.

Игру Among Us выпустили целых два года назад, но стала популярна она не так давно. Проект перенял черты настольной игры «Мафия». Суть компьютерной версии в том, что игрок управляет маленьким космонавтом от третьего лица и вместе с другими пользователями должен выполнять разные задания на карте-звездолете. Но среди всех игроков есть один «предатель» — как раз тот персонаж, который должен убить всех участников и остаться незамеченным. Прямо как в «Мафии», только в интернете.

До конца ноября претензий к игре ни у кого не было. Но потом в соцсетях обратили внимание на аудиозапись, в которой Among Us называют опасной и просят других родителей контролировать своих детей. Автором записи стала неизвестная женщина.

«Родители, пожалуйста, проверьте, у кого из ваших детей есть телефоны, не играют ли они в игру „Амонгаус“. Есть такая игра, кажется, безобидная с виду „бродилка-ходилка“, но на самом деле она ведет к самоубийствам», — сказала женщина.

Потом она вспомнила о некой истории с «девочкой в 34-й школе», которая якобы из-за этой игры покончила с собой. Никаких аргументов, как эта девочка и ее действия связаны с игрой, женщина не предоставила, но отметила, что девочке якобы «дали задание». Какое — не сообщается.

В самой игре встречаются задания на логику и моторику — выбросить мусор, починить реактор, электропроводку и так далее. Например, нужно соединить провода по цвету — под этим в Among Us подразумевается ремонт проводки.

Причем предупреждения матери начали рассылать и подросткам, судя по видео в TikTok. Вместе с аудиосообщением отправляли и фото экрана телефона, на котором красным цветом выделена иконка Among Us.

Источник фото: изображение из сообщения в WhatsApp

Дошло до Казахстана

Имена авторов рассылок предупреждений установить не удалось. О каком именно городе идет речь — тоже неясно. Однако широкую популярность сообщения получили в Казахстане. Местные СМИ писали, что сообщение пересылают детям их учителя. Причем директор школы Петропавловска разослал запись в школьном чате для родителей. Однако власти города заявили, что у них нет информации о случаях самоубийства школьников.

На историю обратили внимание и в превительстве Казахстана. Комитет по охране прав детей (входит в Министерство образования и науки Казахстана) попросил Министерство информации и общественного развития проверить Among Us. Информацию об этом выложили на сайт «Кибернадзор», куда можно попасть только имея логин и пароль. Зарегистрироваться там нельзя.

В Министерстве информации не нашли противоправный контент в игре. Чиновники не смогли вычислить, о чем разговаривают пользователи, потому что переписка доступна только игрокам в конкретной игровой комнате.

Для понимания: в Among Us можно переписываться только до начала игры и во время «экстренных собраний» — эти чаты доступны всем участникам партии (от четыре до 10 человек, в зависимости от количества космонавтов). Те игроки, которых уже убили, могут общаться только между собой. «Живые» участники не видят их сообщений.

Официальный представитель Департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Бельгибеков заявил, что рассылка об «опасной» игре Among Us распространяется по всему Казахстану. Он также сказал, что женщина, голос которой слышен в аудиосообщении и предупреждающий других родителей и детей, говорила о каком-то случае самоубийства девочки в городе Уральске.

Однако в населенном пункте не было зафиксировано случаев суицида в школе-гимназии № 34 имени Асана Тайманова. Из чего можно сделать вывод, что информация о том, что Among Us призывает к самоубийству, фейк.