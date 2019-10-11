Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

Накануне Покрова Святой Богородицы православные отмечают Покровскую родительскую субботу. В этот день принято молиться об усопших родных и близких. История праздника и традиции — в материале «360».

История Покровской родительской субботы

День поминовения установили после взятия Казани в 1552 году. Так хотели почтить память павших в битве воинов. По разным данным, тогда могли умереть 200-800 человек. Какие-то источники говорят о тысячах погибших.

Примечательно, что штурм Казани пришелся на 13 октября — через сутки после Покрова. О том, что особое поминовение не проводят по православным воинам, через 40 лет после битвы сообщил архиепископ Казанский и Астраханский Ермоген. Он отправил письмо патриарху Иову. Тот издал указ, по которому должны были «по всем православным воинам, убитым под Казанью и в пределах казанских, совершать в Казани и по всей Казанской митрополии панихиду в субботний день».

Сейчас эта дата приходится на последнюю субботу перед Покровом. В 2019 году это 12 октября.

Что делать в Родительскую субботу

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Родительский день носит такое название, потому что отсылает к отцам, которые уже ушли в мир иной. Поэтому во время молитвы в первую очередь нужно вспоминать родителей. Делать это можно в церкви, причем уже накануне, в пятницу, либо ставить свечку у себя дома перед иконами, обязательно помолившись.

В храмах в Родительскую субботу проводят литургии и панихиды по усопшим. Записку с именем покойного родственника можно передать священнику. Однако есть исключение: панихиду нельзя заказывать по самоубийцам.

Затем люди отправляются на кладбища, прибирают на могилах своих родственников. Но есть определенные запреты. Нельзя оставлять угощения, напиваться, шуметь, смеяться.

Дома, в кругу семьи можно организовать скромный ужин. Ритуальное блюдо здесь кутья, ее также подают на похоронах. Это пшеничная каша, в которую добавляют изюм с орехами и поливают медом. Кутья — символ вечной жизни и воскресения.

Молитва об усопших в Родительскую субботу

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, — и прости им вся согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное».