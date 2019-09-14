Родители российских детей-аутистов впервые выступили в Европе. Они рассказали об инклюзивном образовании

Российские родители впервые представили опыт ресурсных классов в Европе. На международном конгрессе в Ницце они поделились трудностями и успехами инклюзивного образования для детей-аутистов в России. «360» узнал, что это может значить для тысяч родителей.

Лучше вместе

Российские родители выступили на крупнейшем европейском конгрессе по аутизму, который проводит ассоциация Autism-Europe, в Ницце. Россию представлял член правления ассоциации «Аутизм-Регионы» Евгений Бондарь. В рамках симпозиума «Доступ к обучению и школьному образованию» он рассказал о плюсах инклюзивного обучения и результатах работы ресурсных классов в России.

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Инклюзивное обучение — это, когда дети с аутизмом полностью или частично учатся в образовательной школе. Современные исследования показали, что такое обучение полезно, причем в том числе здоровым детям. Только его необходимо выстраивать индивидуально и грамотно продумывать методологию обучения.

В России открытия ресурсных классов добились сами родители. Сейчас обучаться по такой модели может почти тысяча детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в 27 регионах, причем каждый год количество регионов с «ресурсными классами» растет.

Международное значение

На выступлении в Ницце Бондарь подчеркнул преимущества такого обучения, ведь для детей с аутизмом это дает уникальную возможность общаться и учиться с типично развивающимися сверстниками. Среди основных барьеров к внедрению ресурсных классов он назвал отсутствие системы финансирования, дефицит кадров, неготовность общества к инклюзии людей с ментальными нарушениями. Он также поделился ожиданиями и надеждами родителей и близких детей с аутизмом в России.

Источник фото: «Аутизм-Регионы»

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Выступление российских родителей на крупнейшем в Европе конгрессе — большой успех и ответственность. Туда брали лишь один из десяти докладов.

«Мы восхищаемся родителями детей с аутизмом, которые не опускают руки и сворачивают горы, чтобы люди с РАС в России жили достойной и счастливой жизнью. Мы знаем, как много трудностей возникает у них на пути каждый день. Мы надеемся, что выступление на конгрессе не только положит начало нашему сотрудничеству с международным научным и родительским сообществом, но и поможет родителям детей с аутизмом быть услышанными на родине, увеличит их силы и укрепит позиции», — рассказала «360» представитель «Аутизм-Регионы» Екатерина Заломова.

Примечательно, что не только Бондарь, но и другие участники симпозиума говорили о важности настоящей инклюзии, а не фейковой. Докладчики отметили, что бывают частые случаи, когда дети с аутизмом становятся жертвами травли.

Источник фото: «Аутизм-Регионы»

Школа общения

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Еще одной важной темой на конгрессе стало восприятие ребенком с РАС общения со сверстниками. По сути, такие дети ходят сразу в две школы: они учатся академическим знаниям и выстраивать социальные отношения. Что это значит? На самом деле, перемена для детей с РАС — это самое сложное время, ведь в этот момент они должны заниматься деятельностью, в которой не чувствуют себя успешными.

Кроме Бондаря, в конгрессе от России приняла участие член правления «Аутизм-Регионы», старший научный сотрудник Института психологии РАН Евгения Лебедева. Она рассказала о немедицинской терапии для детей с РАС.

Источник фото: «Аутизм-Регионы»

12-й Международный научно-практический конгресс ассоциации Autism-Europe проходит в Ницце с 13 по 15 сентября. Среди приглашенных спикеров известный британский клинический психолог Саймон Барон Коэн, двоюродный брат комедийного актера Саши Барона Коэна.