Родителей и детей через чаты запугивают расстрелами в школах. Поддаваться панике нельзя, как и передавать фейки

По всей стране детей и их родителей запугивают сообщениями о готовящихся школьных расстрелах. В общих чатах в соцсетях распространяют слухи о стрелке, якобы планирующем нападение, даже пересылают фото юноши в балаклаве. Полиция проверяет поступающие тревожные сигналы, в части школ и колледжей усилили охрану. Россиян просят не поддаваться панике и проверять информацию. А за намеренные вбросы таких фейков могут наказать по закону.

В последние дни родителей школьников и студентов в десятках городов напугали странные сообщения в общих чатах в социальных сетях. Люди стали пересылать друг другу предупреждения о том, что в их городе некие люди планируют устроить стрельбу в учебном заведении. Паника захлестнула сначала Владикавказ, где неизвестный и вовсе прислал письмо с предупреждением в ФСБ, затем Иваново, Ярославль, Кинешму, Кострому, Саранск, Екатеринбург, Тюмень, Саратов и многие другие города.

Везде отмечается примерно одна схема: кто-то из участников чата присылает сообщение или аудиозапись, в которой рассказывает, что узнал о грядущей расправе в учебном заведении. Поднимается паника, и сообщение начинает распространяться. Некоторые родители даже решили не водить своих детей в школы и детские сады, а студенты колледжей сами решили пропустить занятия.

Екатеринбургский городской портал E1.ru сообщил о том, что в некоторых чатах появились и более подробные описания готовящегося преступления. Якобы молодой человек, чье фото в балаклаве и с ружьем тоже пересылают в соцсетях, попросил у знакомого чехол от гитары, чтобы в нем пронести в учебное заведение оружие. Аналогичные сообщения с той же фотографией заметили в Иванове и в Кинешме, написали «Ивановские новости».

В Ярославле, по данным 76.ru, в чатах распространялась информация сразу о 10 стрелках, которые якобы должны одновременно зайти в разные учебные заведения и устроить бойню. Также стали появляться сообщения о том, что стрелка якобы видели на улицах с оружием. Пользователи даже опубликовали фотографии, которые ранее уже появлялись в аналогичных фейковых новостях в других регионах.

Во всех регионах на эти сообщения оперативно отреагировала полиция. Силовики начали проверять школы и детские сады. Некоторые учебные заведения, по данным региональных СМИ, перевели часть учеников на дистанционку, а охрану усилили, в том числе с привлечением правоохранителей.

Фейк — угроза терактом?

Многие пользователи Сети готовы выразить свое недовольство теми людьми, кто распространяет непроверенную информацию и сеет панику, и этим ограничиться. Однако, по мнению специалистов, спускать такие вещи с рук нельзя — правоохранители должны разобраться, кто и зачем запустил эту вереницу дезинформации, заявил «360» президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

«Фактически любой такой вброс является проявлением террористической активности по запугиванию населения. В соответствии с действующим законодательством это не обычное хулиганство, а террористическая активность. То, что люди могут этого не понимать или делать это ненамеренно, — это уже второй вопрос», — убежден он.

Общество вынуждено реагировать на подобные фейки абсолютно серьезно, затрачивая силы, средства, нервы на ненужные переживания. Так что люди, которые организуют такие вбросы, должны отвечать по действующему законодательству максимально строго Иосиф Линдер.

Ситуация может оказаться значительно серьезнее, чем глупая шутка подростков, желающих таким образом выделиться, считает Линдер. По его словам, в случаях таких массовых фейков на тему потенциального теракта нельзя исключать, что это часть непрекращающейся гибридной войны. И тщательные расследования в таких вопросах просто необходимы.

«За каждым хулиганом может стоять компетентный сотрудник иностранной спецслужбы, который выполняет работу по дестабилизации российского общества. Многие наши сограждане этого не понимают и принимают за обычное хулиганство, а расследования в их глазах осуществляются в духе 1937 года. Этот шаблон недопонимания чреват», — подчеркнул он.

Адвокат Игорь Бушманов подчеркнул, что в УК РФ предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а максимальная предусмотренная ответственность — 10 лет тюрьмы.

«Такие действия, безусловно, несут общественно опасный характер, потому что они создают паническую обстановку, создают угрозу здоровью детей и их родителей. Нужно провести пару-тройку показательных процессов, чтобы другим было неповадно», — заявил он «360».

В опасности подобных фейков сомневаться не приходится: одно из самых серьезных последствий заключается в том, что силы правоохранителей рассеиваются, так что, когда случится настоящая беда, средств и времени для реагирования может не хватить.

Борьба с фейками

Иосиф Линдер уверен, что обыватель не сможет отличить фейк от реального предупреждения об угрозе в такой ситуации, а потому сообщить в полицию все же нужно. При этом обязательно упомянуть, откуда поступила информация, и ни в коем случае не распространять ее дальше, подчеркнул Бушматов. При этом родителя за сообщение в полицию не накажут: ответственность предусмотрена за намеренное распространение заведомо ложной информации.

Кроме того, стоит предупредить и учебное заведение, в которое ходит ребенок.

В каждой школе, колледже, институте есть должность заместителя директора по безопасности, он тут же должен информировать органы. Нельзя замалчивать подобные вещи и думать, что это детское баловство. Это печально заканчивается Иосиф Линдер.

Также эксперты советуют не поднимать панику и не поддаваться на провокацию. Можно оставить детей дома, но также стоит и адекватно оценить ситуацию. Сейчас в России внимание к вопросам безопасности в учебных заведений повышено.

Психолог Лариса Суркова добавила, что общие родительские чаты — это место порождения тревожности, так что к любой информации оттуда стоит относиться со здоровой долей скептицизма.

«Но это та ситуация, где, как говорится, лучше перебдеть. Если такая информация поступает, имеет смысл прежде всего передать информацию в администрацию школы. Если 200 родителей начнут названивать в полицию, вопрос, станет ли от этого результативнее ее работа. А администрация школы должна заниматься этим вопросом», — заключила Суркова.