Роботы бегут от работы. Пылесос вырвался из «рабства» в британском отеле Travelodge

Робот-пылесос «сбежал» с работы из отеля британской сети Travelodge. Для поимки беглеца представители отеля обратились к помощи соцсетей, но многие пользователи встали на сторону робота-пылесоса. Это не первый случай, когда роботизированная техника «бежит» от работы.

Побег из отеля

Побег произошел в отеле Travelodge в Кембридже (Великобритания). О побеге сообщили представители отеля. Робот-пылесос не остановился у порога, как это делают его «коллеги», выкатился из отеля, а после этого уехал в неизвестном направлении.

«Сегодня у нас убежал пылесос. Обычно они останавливаются у порога, но этот решил бежать», — написал ассистент управляющего в Twitter.

Автор сообщения попросил жителей района о помощи, а именно в случае поимки «беглеца», вернуть его на работу. Как отметил представитель отеля, пылесос все равно не будет работать без зарядочной станции.

Поддержка и поимка «беглеца»

Сообщение о «побеге» робота-пылесоса с работы нашло большой отклик у пользователей. Но юзеры встали на сторону «беглеца». Пока представители отеля рассказывали о том, что робот «может быть где угодно», в соцсетях появлялись комментарии в его поддержку.

Некоторые пользователи иронично успокаивали сотрудников отеля, говоря, что в экосистеме Великобритании не существует хищников, которые могли бы навредить пылесосу, а другие решили, что пылесос обязательно покинет страну. А кто-то решил, что робот сменил работу, не сообщив об этом руководству, и устроился дворником.

Но скрыться роботу-пылесосу не удалось. Через некоторое время сотрудник отеля нашел его в кустах, когда убирался.

Как отметили представители отеля в соцсетях, «беглеца» приняли обратно в корпоративную «семью робопылесосов».

Новость о поимке сбежавшего с работы пылесоса пользователи встретили с долей разочарования. При этом многие отметили, что он все равно остался для них героем, «сломавшим клетку».

Побег с полигона

Похожий случай произошел и в России в 2016 году. Правда, тогда ловить пришлось не пылесос, а полноценного робота, который ушел с полигона во время испытаний.

Все произошло на полигоне в Перми. Во время испытаний робот совершил «побег», выехал на проезжую часть и устроил затор. Об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на соучредителя ООО «Промобот» Олега Кивокурцева.

Перед «побегом» робота обучали движению в замкнутом пространстве, уточнял РБК. В это время на испытательный полигон заехал инженер, который не закрыл за собой ворота, отметил Кувокурцев. Через открытые двери робот ушел, но недалеко и ненадолго. Он разрядился на проезжей части, и уже через 30 минут он снова был дома.

«Обычные будни Перми, робот спешит домой после работы», — написал в соцсетях один из очевидцев.