Роботов массово отправят ухаживать за стариками. София может стать как помощником, так и угрозой

Создатели робота-гуманоида Софии планируют начать массовое производство к концу этого года. Компания Hanson Robotics решила сделать это на фоне пандемии. По задумке, София может ухаживать за больными или пожилыми людьми, не передавая вирус. Однако у технологий есть свои минусы.

Компания, базирующаяся в Гонконге, планирует наладить производство нескольких моделей роботов, в том числе Софии, в первой половине 2021 года. В руководстве организации уверены, что пандемия открыла новые возможности для индустрии робототехники.

«Мир COVID-19 будет нуждаться во все большей и большей автоматизации, чтобы люди были в безопасности», — процитировало издание Reuters основателя и исполнительного директора компании Дэвида Хэнсона.

Он считает, что применение роботов во время пандемии не ограничивается сферой здравоохранения. По его словам, технологии могут помочь клиентам в таких отраслях, как розничная торговля и авиалинии. Хэнсон отметил, что намерен продать тысячи роботов в 2021 году, как больших, так и маленьких.

Робот для работы с людьми

София умеет двигаться, видеть, говорить, распознавать и выражать эмоции, а также самостоятельно думать. По словам своего создателя, она обладает искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц. При этом конструкцию робота покрывает подобие кожи, сделанной из комбинации синтетических и органических материалов. В работе Хэнсон вдохновлялся образами актрисы Одри Хепберн и своей жены.

«Девушку» спроектировали так, чтобы она училась и адаптировалась к поведению людей. Этот робот нацелен на работу с человеком. О новинке заговорили в 2016 году. Тогда София даже попала на обложку глянцевых журналов Elle и Cosmopolitan.

С тех пор с Софией провели множество встреч и интервью по всему миру, в том числе на форуме «Синергия». Специально к нему «дама» выучила русский язык. Она была самым ожидаемым спикером-женщиной мероприятия, подчеркнули в Би-би-си.

А осенью 2017 года София стала первым роботом с гражданством: ее сделали подданной Саудовской Аравии. С новой силой о Софии заговорили, когда на очередной вопрос во время презентации она ответила, что будет уничтожать людей.

Похоже, это не испугало американского актера и музыканта Уилла Смита, который решился на свидание со звездой. Их встреча состоялась на Каймановых островах. Среди прочих тем они обсудили фильм «Я робот», в котором Смит исполнил главную роль.

Изначально Хэнсон создал Софию как помощника в домах престарелых или на крупных мероприятиях. Также она может работать за стойкой администратора или даже учителем. Ее создатель надеется, что София в итоге сможет полноценно взаимодействовать с людьми.

Компаньоны для стариков

Так называемые социальные роботы — один из последних трендов прикладного искусственного интеллекта. Об этом «360» рассказал системный архитектор, разработчик, эксперт в области систем искусственного интеллекта в различных отраслях Роман Душкин.

«В принципе, таких роботов создают для того, чтобы они были компаньонами для пожилых людей, в первую очередь для одиноких пожилых людей. С другой стороны, мне не очень понятно, насколько это все с психологической и даже с психиатрической точки зрения корректно», — подчеркнул он.

По словам собеседника, исследования на эту тему еще не проводились — то есть пожилые люди, которые первыми будут использовать такую технику, станут для ученых объектами наблюдений. На основании этого уже сделают выводы, к чему приводит взаимодействие с роботом.

Можно ли взломать робота?

Вопросы кибербезопасности выходят на новый уровень, когда мы сталкиваемся с так называемыми киберфизическими системами, отметил Душкин.

«Одно дело, если у нас есть чат-бот в интернете, которого если взломали, то там определенные проблемы, конечно, тоже возникнут, начиная от раскрытия частных сведений до перевода денег со счетов… Но чат-бот в интернете не может сделать никаких физических действий, а киберфизические системы — могут», — сказал Душкин.

Воплощенная система искусственного интеллекта опасна в том числе потому, что с ее помощью можно осуществить физические действия, например найти пистолет, взять его и застрелить кого-либо, пояснил собеседник.

Смогут ли роботы заменить людей?

В контексте создания роботов, подобных Софии, ничего революционного не произошло. В этом уверен специалист по робототехнике, генеральный директор компании Technored Артем Лукин.

«Данный робот и в целом подобные роботы, которые применяют искусственный интеллект, в своей работе в первую очередь основываются на так называемой Big data, или анализе больших данных. Это очень быстрый анализ. Эти системы применяются у нас очень давно в поисковых системах, в медицине, в машиностроении, поэтому ничего нового не случилось», — пояснил собеседник «360».

При этом Лукин считает, что искусственный интеллект сможет заменить людей во многих сферах. Уже сегодня, когда самолет летит на автопилоте, пассажирам гораздо спокойнее. Ведь на пилота может повлиять плохое настроение, недосып, проблемы со здоровьем.

«Когда мы говорим про использование роботов в различных отраслях, то уже сегодня им нашли достойное применение на больших предприятиях, на малых и средних фабриках, где роботы гораздо эффективнее людей выполняют рутинные процессы», — подчеркнул собеседник.

По его мнению, со временем роботы будут становиться все более очеловеченными и безопасными и в итоге будут такой же неотъемлемой частью жизни, как и мобильные телефоны.