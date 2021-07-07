Роборуки уже активно используются в разных сферах жизни. Теперь их научили осязать и залечивать раны

В Сингапуре роботов научили осязать предметы руками. Это стало возможно благодаря «интеллектуальной» пене, которая способна восстанавливаться при повреждениях подобно человеческой коже. Использовать материал можно не только в робототехнике — он будет полезен при проектировании и изготовлении протезов. Но так ли нова технология?

Ученые лаборатории материаловедения и инженерии Национального университета Сингапура представили особый вспененный материал AiFoam. Он представляет собой высокоэластичный полимер, созданный посредством смешивания фторопласта со специальной смесью. Состав подобран таким образом, что губчатое вещество при разрезании соединяется, рассказало агентство Reuters.

Осязание эксперты воспроизвели, наполнив пену микроскопическими металлическими частицами и крошечными электродами. При внешнем давлении частицы сближаются, а электроды фиксируют изменения их свойств. Полученные данные обрабатывает компьютер. Он же «подсказывает» роботу, как реагировать на полученные ощущения.

Сочетания свойства самовосстановления и способности взаимодействия с объектами специалисты добились впервые. На разработку ушло более двух лет. На практике технологию надеются применить в течение пяти лет.

«У такого материала есть много применений, особенно в робототехнике и [создании] протезов, что требует от роботов намного большей интеллектуальности», — сказал ведущий исследователь Бенджамин Ти.

Шумиха — для инвесторов

Основатель Venture Club и Alpha Robotics Venture Foundation Владимир Белый в беседе с «360» заметил, что подобные роборуки разрабатываются давно — с 2006 года. При оценке технологии стоит учитывать множество нюансов, в том числе скорость отклика, точность и реакцию манипулятора.

Представленную сингапурскими учеными новинку робототехник сравнил со студенческой работой, которые «делают сотнями и тысячами». Интерес у Белого вызвала пена AiFoam, поскольку восстанавливать себя могут не все существующие материалы.

Все, что делается за рубежом и появляется на больших платформах как стартап — для привлечения инвесторов. Дальше идет раскрутка в СМИ. <...> Выглядит как собранное на коленке. Мы бы такое не стали показывать Владимир Белый робототехник.

«Сама по себе технология очень крутая. В ней нуждаются люди, которые потеряли возможность двигаться. Также это будет применяться в виртуальной среде для гейминга, обучения профессиям, в разных сферах», — подчеркнул Белый.

Отличий между бионическими протезами, которые уже сейчас используют во благо человечества, и роборукой, по словам специалиста, практически нет. Один из наиболее наглядных примеров: история Маргариты Грачевой, лишившейся руки по вине ревнивого мужа. Врачи установили девушке немецкий протез. Без него мать двоих детей обходится только дома.

В Сингапуре, заметил Владимир Белый, устройство сделали довольно крупногабаритным. И можно ли применить технологию при протезировании — вопрос открытый.

Роботам — работа, людям — творчество

Пока в Сингапуре заняты развитием осязания у роботов, в Испании создали роборуку для приготовления паэльи. Причем тоже первую в мире, сообщил The Guardian. Разработали ее компании Mimcook и br5.

Технология заинтересовала многие ресторанные и гостиничные сети. Неудивительно, ведь для приготовления национального испанского блюда нужно только выбрать программу и загрузить продукты. Дальше робот делает все сам: ему достается тяжелая работа, а у человека появится время сосредоточиться на творчестве.

Роборука, по словам создателей, может готовить не только паэлью, но и жарить картофель во фритюрнице, справиться с приготовлением котлет для гамбургеров, пиццы или круассанов.

В Нидерландах манипулятором сделали экспериментальную татуировку, писал сайт Daily Mail. Для этого художник Уэс Томас подключил роборуку к 5G. Рисунок он наносил на руку манекена, а механизм копировал движения мастера.

Японцы нашли современным технологиям более «душевное» применение: ученые из Университета Гифу создали роборуку для одиноких мужчин. Изобретение назвали Osampo Kanojo, что в буквальном переводе с японского означает «девушка для прогулки». Инженеры, писал Vice, постарались максимально приблизить устройство по текстуре и запаху к руке живого человека. Его задача — подарить владельцу чувство комфорта и близости.