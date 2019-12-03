Болезнь сына стала дорогой к истории Романовых. Роберт Мэсси рассказывал американцам о Петре I и Николае II

Мэсси посвятил большую часть своей карьеры изучению рода Романовых. Изначально интерес к императорской семье появился из-за болезни сына. Мальчик страдал гемофилией — тяжелым наследственным заболеванием, которое характеризуется нарушением свертывания крови. Эта же болезнь поразила сына Николая II, наследника царского престола царевича Алексея Николаевича.

В 1967 году, прежде чем Мэсси вместе с семьей переехал во Францию, он опубликовал свою самую известную книгу «Николай и Александра». Это биография последнего российского императора и его супруги — Александры Гессенской. Четыре года спустя работа биографа послужила основой для художественного фильма Франклина Шеффнера. Картина получила две премии «Оскар». Сам писатель считал картину поверхностной, но воспользовался рекламой, чтобы собрать деньги на лечение гемофилии.

28 лет спустя в своей книге «Романовы. Последняя глава» Мэсси обновил биографию Николая и Александры, добавив большое количество новой информации после открытия российских и советских архивов. В 1975 году историк и его жена Сюзанна Мэсси опубликовали книгу «Путешествие», в которой рассказали о своем опыте родителей ребенка с гемофилией и значительных различиях между американской и французской системами здравоохранения.

Позже писатель получил Пулитцеровскую премию за лучшую биографию. Так высоко отметили книгу о российском императоре Петре I. По ее мотивам телевизионная сеть NBC сняла мини-сериал. Он получил три награды Emmy.

В 2012 году историк стал лауреатом премии американского отделения «ПЕН-центра» за книгу «Екатерина Великая». За линию повествования и мастерство Мэсси называли «биографом с инстинктами романиста». Американскую и европейскую историю знаток России изучал в Йельском и Оксфордском университетах.