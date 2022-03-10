Приостановка инвестиций не конец. Ряд иностранных компаний продолжит работу в России

Многие иностранные компании заявили о приостановке расходов на маркетинг и инвестиции. Эксперты уверены, что таким образом они пытаются одновременно угодить Западу и российским потребителям. Их продукция не исчезнет с прилавков, но цены на нее изменятся.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. В ответ на это страны Европы и США ввели против России санкции. Иностранные компании тоже приняли ограничения — некоторые приостановили деятельность в России. Так поступили Adidas, финансовая организация American Express, а также IKEA.

Coca-Cola заявила, что приостанавливает работу в стране. Однако позже выяснилось, что компания не ставит на паузу производство, а прекращает инвестиции в маркетинг и новые проекты, сообщил оперштаб Москвы. Аналогичным образом поступил производитель кондитерских изделий и снеков Mondelez International. В него входят Oreo и Alpen Gold. Компания прекратила капиталовложения и останавливает расходы на рекламу в России, сообщило РИА «Новости».

По данным Reuters, швейцарская компания Nestle прекратила инвестиции в России. Она производит шоколад, растворимый кофе, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и косметику. Компания Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, тоже приостановила инвестиции в России.

Приостановка — не конец

Иностранные компании приостановили маркетинговую активность и инвестиции из экономических соображений. Экономист и бизнесмен Евгений Змиев объяснил «360», что производители продуктов подсчитали убытки после ухода и поняли, что их потери будут велики. По словам Змиева, они ведут двойную игру: для западных политиков показывают, что уходят с рынка, а российских потребителей заверяют в том, что остаются.

Маркетолог и кандидат экономических наук Игорь Качалов назвал заявления компаний о приостановке маркетинговой или инвестиционной активностей фигурой речи. Таким образом компании, по его мнению, пытаются угодить двум сторонам.

«Они соглашаются с тем, что не могут с нами работать, чтобы их не дергало правительство. Но понимают, что встречный прессинг со стороны нашего правительства позволит им потерять гораздо больше. <…> Эти компании вынуждены формировать фигуру речи — якобы они взяли паузу», — отметил Качалов.

На деле прекращение маркетинговой активности означает, что компании просто перестанут давать рекламу в СМИ. Змиев объяснил, что приостановка инвестиций — это прекращение расширения продаж, производства, приобретение или аренда новых торговых точек. Но товар с прилавков не уйдет, добавил он.

Бизнес будет идти, продажи продолжатся, и люди покупают ту или иную вещь не потому, что ведет реклама, а потому, что привыкли и есть потребность. Без их расходов на рекламу продажи будут идти по тому же уровню Евгений Змиев.

Паниковать из-за дефицита товаров в магазине пока что рано. Маркетолог Феникс Фламм отметил, что, несмотря на санкции, Россия не оказалась в полном вакууме, поскольку ее экономика интегрирована в мировое сообщество. Однако потребители столкнутся с новыми ценами на товары.

«У нас возникла ситуация, когда курс национальной валюты меняется. От этого зависит стоимость товаров зарубежного производства», — рассказал Фламм.

Вернутся ли компании

Эксперты не исключили, что компании могут возобновить деятельность в России, а ушедшие организации — вернуться на отечественный рынок. Фламм отметил, что их заявления — это временное явление, которое напрямую связано с введенными против РФ санкциями.

«Компании сохранили зарплату сотрудникам. Это говорит, что они планируют вернуться на российский рынок. Многие понимают, что если свернуть деятельность, то их место будет занято другими», — отметил он.

Многие производители могут позднее пересмотреть решение. Фламм отметил, что это во многом зависит от переговоров между российской и украинской сторонами. Если в них будет намечаться успех, то это станет сигналом для возвращения в Россию.