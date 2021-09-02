Как ритуальщики борются за клиентов: в ход идут подкуп полиции, перестрелки и передел территории

Ритуальный бизнес всегда был прибыльным делом. Некоторые предприниматели, наживающиеся на чужом горе, уже не стесняются использовать любые средства. Подкуп, ложь, даже стрельба — все идет в ход, чтобы заполучить больше клиентов. «360» рассказывает, как правоохранителям удалось распутать один из таких криминальных клубков.

Хотя пандемия привела к росту уровня смертности в России, выручка ритуальных агентств не слишком увеличилась: люди начали экономить на дополнительных и мемориальных услугах. Неудивительно, что на фоне такой экономии представители ритуальных компаний борются за клиентов. Причем некоторые бизнесмены так увлекаются, что нарушают закон.

Недавно правоохранительные службы задержали предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве. Среди задержанных оказались сотрудники дежурных частей в Нагорном районе и Северном Измайлове — они систематически передавали служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти.

Возбуждено уголовное дело за получение и выдачу взятки. Один из организаторов нечестного похоронного бизнеса был задержан на границе — он пытался скрыться от следствия на Украине.

Успеть раньше всех

Эта история началась еще в 2017 году. Приблизительно тогда обосновавшиеся в столице уроженцы Оренбургской области Иван Уният и Сергей Башлыков решили стать монополистами среди представителей частного ритуального бизнеса, сообщил источник «360».

Преступный тандем рассудил, что люди, чьи близкие погибли, сначала звонят в полицию. А значит, люди в погонах первыми получают нужную информацию. В нескольких столичных отделах оренбуржцы нашли теперь уже бывших сотрудников МВД, которые за мзду согласились сливать сообщения о покойниках.

Сведения оплачивали довольно щедро. Если родных покойного удавалось окрутить, информатор получал от 10 до 15 тысяч рублей за одного человека. Если родственники умершего находили в себе силы противостоять навязчивому сервису, оплата была существенно ниже — от 500 до 1000 рублей, рассказал источник.

Наживаясь на скорби

Действие шло по накатанной схеме. Получив данные о покойном — номер контактного телефона и адрес, — к родственникам отправлялся агент ритуальной компании. На место он приезжал подчас быстрее бригад из морга. Агент умело атаковал скорбящих, то представляясь сотрудником ГБУ «Ритуал», то называя другую государственную социальную службу.

Ошарашенным горем людям не приходило в голову проверить точное место службы. А гость тем временем бойко навязывал им поддельные товары и ритуальные услуги по баснословным ценам. Не забывали также присвоить и причитающиеся родственникам умершего социальные выплаты за погребение усопшего.

Людей откровенно обирали, причем в особо крупном размере. Жаловаться почти никто не ходил — не до того, да и неудобно как-то. Однако с 2019 года ловкачи-монополисты все же попали в поле зрение Федеральной службы безопасности. Правоохранители начали постепенно разматывать преступный клубок.

Жадность довела до стрельбы

А между тем у Унията и Башлыкова выросла сеть информаторов, что расширило ареал охоты компании, рассказал источник. Из-за этого регулярно возникали конкурентные споры за территорию с коллегами из других частных ритуальных организаций. Прямо у квартир покойных происходили драки агентов или их «групп поддержки» из спортсменов и представителей ОПГ.

Один из таких случаев закончился перестрелкой. Майским воскресным вечером 2020 года во дворе ЖК «Ясный» на Каширском шоссе раздались автоматные очереди. Пальбу устроили минимум восемь человек. Стоит отметить, что жилой комплекс относится к бизнес-классу и просто так на его территорию не попасть — нужен пропуск.

Перепуганные жители вызвали полицейских, которые задержали некоторых стрелков. Также был найден один раненый, который скрывался в боксе техобслуживания ближайшего автопарка. Мужчина получил выстрелы дробью в ягодицу, спину и лицо. Еще пятерых участников перестрелки полиция задержала на Садовом кольце.

Финал истории

После этого случая оперативники поняли, что медлить больше нельзя. Лидеров преступной группы и нескольких соучастников арестовали, как и сотрудника полиции. Четверо были заключены под стражу, а Унията и одного из полицейских в связи с раскаянием и признанием оставили под домашним арестом.

Вскоре задержали и привлекли к уголовной ответственности 11 ритуальных агентов, причастных к мошеннической деятельности. Они быстро во всем сознались и дали признательные показания. После того как были вскрыты многочисленные эпизоды взяточничества, ряды задержанных пополнили восемь теперь уже бывших сотрудников ОМВД.

Во время следствия выяснилось, что оставленный под домашним арестом Иван Уният продолжает свой бизнес, пусть и через доверенных лиц, которые ранее были конкурентами. Но в сложившихся обстоятельствах Уният, видимо, решил, что лучше поделить, чем упустить прибыль.

Так следователи нашли и задержали еще пару ритуальщиков, которые организовали бизнес по образцу оренбуржцев: тот же подкуп сотрудников полиции и экстренных служб, то же мошенничество с клиентами и такие же разборки с конкурентами с помощью грубой силы представителей организованных преступных групп.

Именно один из друзей-конкурентов рассчитывал прорваться через границу и скрыться от уголовного преследования на Украине. Партнера беглеца и троих агентов задержали в Москве. Унияту за его «общение с коллегами» домашний арест заменили на заключение под стражу.