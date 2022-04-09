Рисовать из освободителей людоедов. Еврейская община нашла сходство между палестинскими боевиками и ВСУ

Ситуация на Украине очень похожа на палестино-израильский конфликт. Боевики используют те же методы «живых щитов» и располагают штабы в школах и больницах, выставляя противоположную сторону агрессором. Многие в мире просто не знают о реальных фактах. Об этом в интервью «360» рассказал первый вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР), раввин Московской религиозной еврейской общины Дейхатура Шломо Злотский.

Стиль боевиков

Украинские каратели и палестинские боевики имеют много общего. Они используют одни и те же грязные методы, подставляя мирных жителей под огонь, но выставляя противоположную сторону агрессором. Все подобные доводы, которые приводят как против России, так и Израиля в этих ситуациях, абсолютно не соответствуют действительности.

«Очень ситуация похожа на израильско-палестинский конфликт. Вот эти способы живых щитов, расположения штабов, военных подразделений внутри больниц, роддомов — это один стиль. Постоянно идет подтасовка фактов, которые выставляют Израиль как агрессора, как каких-то людоедов. Что абсолютно никакого отношения к реальности не имеет», — заявил раввин.

Открыли глаза

Раввин рассказал, что в израильском обществе большинство людей вообще не знают о том, что последние восемь лет киевский режим проводил геноцид русскоязычного населения Донбасса. Многие открыли для себя этот факт буквально неделю назад, прочитав большое интервью по теме спецоперации, которое Злотский дал одной из израильских газет.

«Один из аргументов, который я привел, которые озвучивал Владимир Владимирович, — это то, что операция была начата по причине геноцида, который украинская сторона устроила в Донбассе, в ДНР и ЛНР. Я получал огромное количество звонков от людей. Они просто не знали об этом факте. В мире люди не знают об этом. Почему они не знают об этом? В Израиле подавляющее большинство общества вообще не знает о фактах», — сообщил Злотский.

Ответственное решение

Выработать однозначную позицию в таких вопросах очень сложно. И даже после того, как она выработана, ее сложно озвучить, ведь тогда у противоположной стороны есть к тебе претензии, ты становишься объектом атаки, объяснил вице-президент КЕРООР.

«Очень легко давать оценки, но ценность этих оценок очень ограничена, потому что понимание, причины принимаемых решений, они обывателю недоступны практически. Я так считаю, может быть, я ошибаюсь», — сказал раввин.

По мнению Злотского, президент РФ Владимир Путин подошел ответственно к решению о проведении спецоперации.

«Решение принято человеком ответственным, который себя показал как человек толерантный, человек, который с уважением относится ко всем народам. Никогда мы от него не видели никаких нападок ни на какие народы. И очевидно, что это тяжелое решение», — отметил Злотский.

Доверие и поддержка общества очень важна в такой ситуации. И, как можно наблюдать по результатам опросов, в России есть колоссальная поддержка. Это говорит и об ответственности российского народа, подчеркнул раввин.