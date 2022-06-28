Рискуя жизнью, не отпускал руки. Спасатель два часа держал девочку, которую затянуло в шлюз

Простая прогулка едва не закончилась смертью для 15-летней девочки в Красноярском крае. Она решила помочить ноги, а в итоге оказалась затянута в водопропускной шлюз. Ангелом-спасителем для девушки стал сотрудник МЧС Максим Тарасюк. Он два часа держал ее за руки, ожидая подмогу.

Прогулка на границе с гибелью

Мама подростка Екатерина рассказала, что дочь упала случайно — девочка хотела лишь намочить ноги, но у нее закружилась голова, потемнело в глазах. Скорее всего, из-за жары. Девочка упала в воду, сильным потоком ее затянуло в шлюз дамбы протоки Енисея. В это время мимо проезжал сотрудник МЧС Максим Тарасюк, лишь позже выяснилось, что Екатерина знакома со спасителем ее дочери.

«Он пожарный, МЧС. В нерабочее время проезжал мимо и увидел, что суетятся вокруг дамбы. Остановился посмотреть, и увидел [мою дочь]. Попытался к ней пролезть, рискуя жизнью. Потом он ее взял за руку и держал, потому что течение сильное. И все это время он ее держал, пока не приехали спасатели, водолазы», — поделилась мама девочки с «360».

Сложности спасения

В МЧС подтвердили, что более двух часов командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части № 11 МЧС России Максим Тарасюк действительно держал девочку на плаву, не давая захлебнуться. К нему присоединился спасатель-водолаз Семен Евлахов. Он рассказал «360», почему это была по-настоящему тяжелая спасательная операция.

«Сложности были по поводу течения, пока не перекрыли доступ воды к шлюзу, была опасность срыва. Девочка находилась в безопасности на полке самого шлюза, там ребро жесткости усиления, она находилась там. Захламленность и много мусора плавало», — объяснил Евлахов.

Коллеги и другие службы экстренного реагирования в это время перекрывали шлюзы в 15 километрах выше по течению реки Енисей, чтобы снизить уровень воды. Сотрудники МЧС и коммунальные службы города очистили шлюз от бревен и мусора. С помощью подъемного крана подняли решетку для фильтрации мусора, а на шлюз установили защитный экран для отвода воды. Девочку спасали всем миром: в операции участвовали 30 человек.

Без паники, слез и истерик

При этом спасатель отметил, что девочка вела себя адекватно, не плакала и не паниковала. Те несколько часов, что специалисты занимались технической частью процесса, спасатели разговаривали с ней. Девочка четко выполняла инструкции, отметил водолаз.

«Все было в относительно спокойном ритме. Мы с ней общались свободно, без нервозов, все было в порядке. У нас была задача только ждать, когда нас высвободят. Наблюдал за ее состоянием в режиме реального времени — за зрачками, пульсом. Сердцебиение было ровным, девочка не волновалась, все было в норме», — отметил Евлахов.

На протяжении всей спасательной операции с родителями пострадавшей работал психолог МЧС. Девочка отделалась ссадинами и царапинами, но, по словам матери, жалуется на головную боль.

Теперь в причинах падения будет разбираться прокуратура Красноярского края. Специалисты оценят, насколько безопасно сооружение, были ли заградительные решетки.