Рискнуть россиянами. Операторов предложили наказать за туры в Сирию

Сразу два российских оператора запустили организованные путешествия в Сирию. Направление не самое популярное, и пока турпоток исчисляется десятками человек. К тому же МИД, Ростуризм и АТОР посоветовали воздержаться от таких поездок. Сенатор Владимир Джабаров уже предложил наказать операторов, которые ставят путешественников под угрозу.

Одна из компаний предлагает восьмидневную программу с прилетом в Бейрут и поездкам в Дамаск, Алеппо, Хаму, Хомсу, Крак-де-Шевалье, Маалюли и Пальмиру. Вторая добавила в маршрут посещение города Сайедная, сообщает «Коммерсант».

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Стоимость поездки довольно высокая. В «Килиманджаро» тур без авиабилетов предлагают примерно за 125 тысяч рублей, в «Миракл» — 107,5 тысячи с перелетом. Дополнительно придется потратить 35 долларов (2,2 тысячи рублей) на визу, безвизовый режим с для владельцев российских общегражданских паспортов сейчас не действует.

Пока направление не востребовано у россиян, хотя может быть интересно тревел-блогерам и «коллекционерам стран». По данным погранслужбы ФСБ, за девять месяцев 2019 года Сирию посетили 334 российских туриста. Крупным компаниям, поясняет гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, направление неинтересно из-за его низкой популярности. Дополнительные риски кроются в небезопасной обстановке. Любое происшествие с туристами в Сирии может привести к краху компании. Хотя не контролируемые правительственными войсками территории туристы не посещают.

Приостановить и аннулировать

На сайте консульского отдела МИД РФ имеется предостережение о посещении Сирии из-за высокой террористической угрозы. Ростуризм после публикации статьи также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок.

«Российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В беседе с «360» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин добавил, что, согласно позиции Ростуризма, уже купленные туры можно аннулировать, вернув полную стоимость с учетом фактически понесенных расходов.

Не нарушать закон

В целом ситуация с отправляющими россиян в Сирию турфирмами кажется Горину странной. Ведь предостережение МИД, которого должны придерживаться все российские операторы, действует давно. Сегодня к нему добавились рекомендации Ростуризма.

«Туркомпании должны перед направлением туристов в те или иные страны четко взвешивать информацию и учитывать возможные риски, с которыми могут столкнуться туристы. После нормализации обстановки такие индивидуальные путешествия были бы интересны для туристов. Но пока лучше воздержаться от этого», — подчеркнул Горин.

Компании «Миракл» и «Килиманджаро», отметил вице-президент АТОР, должны соблюдать законодательство, в частности 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности». По его мнению, туристам целесообразнее сдать путевки, а операторам приостановить продажи туров, чтобы не привлекать внимание Роспотребнадзора и Ростуризма.

Наказать туроператоров

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пояснил «360», что ситуация в Сирии еще далека от того, чтобы туристы спокойно и без опасений ее посещали. Отдых в ближневосточном государстве чреват большими рисками.

«В Сирии еще есть отдельные группировки, которые могут заниматься захватом туристов, чтобы требовать выкуп. Или еще хуже: какое-то насилие применить. Мне кажется, такие туроператоры должны быть наказаны вплоть до лишения лицензии. Это что за дела вообще?» — посетовал сенатор.

Джабаров напомнил ситуацию с погибшей в ЦАР российской съемочной группой. В Сирии еще и стреляют.

«Делать это (продавать путевки — прим. ред.) категорически нельзя. И нужно применить меры административного воздействия на этих туроператоров. Понимаю, они хотят заработать деньги. Но не ценой риска человеческими жизнями», — заявил он.

Когда Сирию посещают дипломаты, они перемещаются исключительно в сопровождении охраны. Военные не ездят по стране в одиночку. Сенатору непонятно, как турфирмы обеспечат такой уровень безопасности россиянам.

«Сейчас ни одна нормальная страна туда туристов не пошлет. Я вас уверяю, американцы не пошлют туда своих граждан», — заключил Джабаров.