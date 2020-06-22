Центробанк предложил переложить расходы по страхованию залога, здоровья и жизни ипотечных заемщиков на банки. Сейчас желающему взять кредит приходится самостоятельно оплачивать страховку. В ОНФ предложили распространить эту практику и на потребительские кредиты.

В апреле Центробанк опубликовал для обсуждения новую концепцию ипотечного страхования. Основное новшество в том, что при выдаче залогового кредита оплату страхования залога, здоровья и жизни клиентов, а также приобретаемую недвижимость от рисков предлагается возложить на банки. Сейчас это обязанность получателя кредита.

По мнению регулятора, такой подход повысит прозрачность сделки. Сегодня расходы и комиссии по страховке часто не включают в полную стоимость кредита. По новой концепции банки смогут подбирать для себя наиболее приемлемых по условиям страховщиков. Однако страховщики и банкиры предложения ЦБ по ипотеке не одобрили, пишут «Известия». Они уверены, что изменения повысят как стоимость страховки, так и самого кредита.

Сопротивление банков понятно: они не хотят терять комиссию и нести расходы. Позиция страховщиков объясняется тем, что если инициативу ЦБ реализуют, стоимость страховки так или иначе включат в ставку, из-за чего она вырастет. Тогда часть заемщиков предпочтет копить на квартиру, а не переплачивать за ипотеку больше, чем сейчас, пояснил «360» независимый финансовый эксперт Антон Шабанов.

«Страховщики говорят о том, что они не хотят терять какую-то долю рынка и уменьшать объемы бизнеса, которые есть сейчас. А это пусть к какому-то небольшому уменьшению объема бизнеса, но все равно приведет», — добавил Шабанов.

Расширение на кредиты

Участвующие в обсуждении представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) инициативу одобрили и предложили распространить ее на потребительские кредиты. В пресс-службе Центробанка пообещали изучить это предложение.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, зачастую условия договоров по этим займам и так непрозрачные, а людям еще и навязывают страховку. Хотя, по большому счету, это банки заинтересованы в страховании залога, здоровья и жизни клиентов. Они же получают выплаты по страховкам. Поэтому логично, чтобы они и страховали свои риски. А не делали это за счет клиентов, что особенно несправедливо при снижении доходов граждан из-за пандемии коронавируса.

«Плюс еще порядок, по которому это страхование навязывается. Зачастую просто человек [этого] не понимает. Допустим, если у меня есть своя собственная страховка в каком-нибудь банке. Она дешевле, лучше и мне нравится. Говоришь: „Почему я не могу ей воспользоваться?“ А мне говорят: „Знаешь, тебе все равно нужно купить нашу страховку“. И эта история — непрозрачная для потребителей, очень непонятная», — рассказала «360» Лазарева.

Миллиардная комиссия

Страховка при потребительском кредитовании не является обязательной, а отказ от нее не влияет на размер ставки, напомнили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). А навязывание этой услуги отслеживается и наказывается Центробанком. При этом ее оформляют около 50-60% офлайн-заемщиков. При оформлении онлайн их количество меньше.

То есть на практике отказаться от страховки не так-то просто. Банкам невыгодно терять выручку, поэтому они навязывают страховки и противятся изменениям. Только 2019 году, пояснила Лазарева, банки получили комиссии с ипотечных займов примерно на 40 миллиардов рублей. А реальных рисков было менее 10% от этой суммы. В потребительском кредитовании схожая картина. Хотя после очередного снижения ЦБ ключевой ставки условия выдачи займов должны улучшаться для потребителей, уверены в ОНФ. В частности, должны измениться условия страхования на займы от миллиона рублей.

«В среднем по России кредитная задолженность где-то 300 тысяч рублей. А зону риска составляют кредиты свыше 700 тысяч рублей, ближе к миллиону. А когда они беззалоговые и сложные, то на сумму свыше миллиона начинается царство страховок. То есть я бы рассматривала эту сумму», — пояснила Лазарева.

В ситуации с потребительскими кредитами банкам нужно отдельно анализировать и принимать решения по каждому конкретному случаю. Страховать нужно заемщиков с плохой кредитной историей. А для надежных это необязательно, считает Шабанов. Идею ОНФ стоит обсудить, и наверняка это произойдет не только внутри ЦБ, но и с профессиональным сообществом.

«Я надеюсь, это не приведет к удорожанию самого кредитования, потому что и так уже не все жители России могут брать кредиты из-за закредитованности, падения доходов. И что это действительно будет направлено [не только] на увеличение выручки банков и страховых компаний, но [будет введено] и ради пользы конечных клиентов», — заключил Шабанов.