Контейнеровоз разломился надвое у Находки. Это как минимум четвертая авария Rise Shine

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель и переломился на две части возле Находки. Спасатели МЧС России смогли спасти моряков среди бушующего шторма в Японском море. В его баках осталось топливо, которое может вылить в море. До этого Rise Shine пережил как минимум три аварии.

Контейнеровоз сел на мель в Приморье

У берегов Находки на юге Приморского края потерпел бедствие контейнеровоз Rise Shine. Судно село на мель и переломилось пополам из-за сильного шторма. Капитан сообщил, что команда в опасности. На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, а из порта Владивосток к контейнеровозу направили спасательное судно «Лазурит».

Контейнеровоз встал на рейде из-за приближения циклона. Затем судно стало дрейфовать и село на мель в районе мыса Козина в заливе Восток. Моряки сообщили о происшествии, а также о том, что в машинное отделение поступает забортная вода.

Rise Shine находится в нескольких десятках метров от береговой линии. На борту судна нет вертолетной площадки, поэтому было решено поднимать людей на лебедке. Однако из-за четырехметровых волн, которые перехлестывали контейнеровоз, некоторое время спасателям не удавалось начать операцию.

Спасение команды панамского сухогруза

Когда высота волн спала до трех метров, спасатели десантировались с вертолета. При помощи специальных устройств на борт Ми-8 подняли всех членов экипажа Rise Shine, их уже доставили на берег.

Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин отметил, что спасательную операцию в проливе Восток осложняли метеоусловия: большие волны и порывы ветра.

«Тем ни менее эвакуация проведена успешно. На данный момент жизни и здоровью экипажа иностранного судна ничего не угрожает. Я могу оценить работу наших спасателей, авиации и МЧС только на отлично», — сказал Роман Чурсин.

Разлива нефти не произошло

Все 14 спасенных — граждане Китая. Спасатели сообщили, что контейнеровоз остается на мели. Его машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены. Судно следовало из китайского порта Нинбо в порт Восточный в Приморье. В Минтранспорта региона сообщили, что на борту осталось чуть более 298 тонн топлива.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в Instagram, что повреждения топливных танков не зафиксировано. Однако было решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить возможного разлива нефтепродуктов. Также глава региона заверил, что опасных грузов в контейнерах судна нет.

Аварии Rise Shine

Rise Shine построили в 1999 году. Длина контейнеровоза — 101 метр, ширина — 19. Сейчас судно ходит под флагом Панамы. Его владелец — компания Often Trading company Ltd.

Судно попало в сводки происшествий как минимум в четвертый раз. В ноябре 2012 года у сухогруза вышел из строя двигатель. Авария случилась на пути из норвежского Кристиансунда в немецкий Бремерхафен в Северном море. В результате судну пришлось стать на ремонт в немецких сухих доках в Бремерхафене до февраля.

В мае 2015 года на причале в норвежском Бергене упала дюжина пустых контейнеров. Rise Shine был настолько перегружен, что во время разгрузки из-за смещения веса крепления не выдержали. Пустые боксы рассыпались, а Rise Shine сильно накренился на левый борт. Хотя никто не пострадал, полиция провела расследование и заявила, что виной была халатностью экипажа и капитана судна, сообщил сайт smp.no.

Источник фото: smp.no

А в апреле 2019 года на пути из Гонолулу Rise Shine получил повреждение двигателя у берегов Таити. Контейнеровоз пришлось отбуксировать в порт Папеэте для ремонта.