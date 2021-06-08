«Римский арийский орден» разгромили в Италии. Они вели списки евреев и учредили конкурс «Мисс Гитлер»

Антитеррористическая полиция Италии задержала членов крайне правой экстремистской группировки. Речь идет о «Римском арийском ордене», сторонники которого верят в превосходство белой расы и идею нацизма. Полицейские нашли у них фотографии Гитлера и свастики, а также список еврейских фамилий. Боевики даже устраивали конкурс красоты «Мисс Гитлер», причем в российской соцсети.

Итальянские правоохранители занялись расследованием в 2019 году. Они искали сторонников превосходства белой расы и ультраправых движений. В итоге полицейские вышли на 12 предполагаемых членов «Римского арийского ордена», сообщило издание Politico.

Согласно заявлению полиции, группа занималась «публикацией расистского, дискриминационного, нацистского, антисемитского и отрицающего Холокост контента в социальных сетях». Внимание следователей привлекли материалы на страницах Facebook и «ВКонтакте». Члены группировки подстрекали друг друга к насилию над евреями и иммигрантами.

Обыски и задержания начались после обнаружения группы в WhatsApp под названием Judenfrei League. Первое слово — термин, который нацисты использовали для описания территорий, «очищенных» от евреев во время Холокоста. Также полицейские выяснили, что члены банды якобы делились инструкциями по сборке самодельных бомб. Боевики собирались подорвать базу НАТО. Свою цель они обсуждали по телефону и в чатах.

«Мы знаем, когда меняются смены охранников», — написал один из членов группировки в мессенджере.

Во время обысков у них нашли фотографии Гитлера и свастики, а также книгу со списком еврейских фамилий. В одном из из многочисленных постов ордена объяснялось, как распознать еврея по носу.

«Их нетрудно разоблачить. Классический еврейский нос изогнутый, а горбинка находится посередине. Не забывайте, что при том благополучии, которым обладают эти люди, многие делают выбор в пользу пластической хирургии, чтобы уменьшить размер или изменить еврейскую форму своего носа», — писали боевики.

Источник фото: Facebook

Суд обязал 12 задержанных каждый день приходить в полицейский участок до тех пор, пока им официально не предъявят обвинения. Подозреваемые проживали в различных регионах Италии: шесть в Лацио, четверо из которых — в Риме. Еще троих членов группировки нашли на Сардинии и по одному в Калабрии, Абруццо и Ломбардии. Всем подозреваемым от 26 до 62 лет, уточнило Il Giorno.

«Спасибо карабинерам, которые сокрушили явно нацистскую сеть, посвященную преступлениям, связанным с объединением, направленным на пропаганду и подстрекательство по причинам этнической и религиозной дискриминации», — сказал руководитель отдела политики безопасности секретариата Демократической партии Энрико Борги.

«Мисс Гитлер»

Среди подозреваемых оказалась 39-летняя Франческа Рицци. В 2019 году она выиграла конкурс «Мисс Гитлер», который проводили в российском «ВКонтакте». При этом итальянцы не пользуются этой соцсетью. Женщина боролась за первое место под именем Ева Браун.

Рицци известна своими пронацистскими взглядами. На своей спине она сделала татуировку в виде герба Третьего рейха. Еще Рицци публиковала ненавистнические посты по отношению к евреям. Сейчас ее аккаунт в Facebook заблокирован.

Летом 2019-го Рицци ездила на националистическую конференцию в Лиссабоне, написал Fanpage. Она выступала в качестве спикера на мероприятии правых экстремистов. К тому времени представители движения уже создали свой символ, составили программу и повели вербовку. Согласно версии следствия, Рицци произносила «явно антисемитскую речь». Целью конференции было формирование транснационального альянса между национал-социалистическими движениями Португалии, Италии, Франции и Испании.

По данным правоохранителей, Рицци пыталась установить контакты с боевиками, проживающими в Португалии. Группировка активно контактировала с организацией «Nova Ordem Social». Также члены банды общались через социальные сети с Марко Гервасони — профессором Университета Молизе. В течение последних недель мужчину разыскивали в рамках расследования угроз о преступлениях против президента Республики Серджио Маттарелла.

Полицейские считают Франческу Рицци главой «Римского арийского ордена» вместе с 40-летним Марио Маррасом. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства в рамках расследования.