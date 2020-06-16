Рикошет по имиджу. «Ситимобил» поспешил откреститься от стрелка из Москвы и промахнулся

Вчера на юго-западе Москвы произошла стрельба возле такси, и «Ситимобил» поспешил с реакцией на неподтвержденную информацию СМИ. Когда все думали, что стрелять начал таксист, компания быстро написала пост, будто водитель пытался к ним подключиться, но не прошел проверку. А когда стало ясно, что стрелок — это прохожий, быстро отредактировали пост. Некоторые СМИ сочли это неудачным пиаром.

С чего все началось

15 июня на Ленинском проспекте Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС. В первые минуты правоохранители подозревали, что стрелок — это таксист (все происходило рядом с автомобилем «Яндекс.Такси»).

После этого на официальном Telegram-канале транспортной компании «Ситимобил» появилась запись о том, что таксист, «устроивший стрельбу на Ленинском проспекте», в мае этого года якобы пытался устроиться к ним, но не предоставил необходимых документов. Выглядело это как попытка поддеть конкурента, мол, в «Яндекс.Такси» работают водители, которые потом устраивают стрельбу, а вот «Ситимобил» таких не берет на работу, потому что более тщательно подходит к отбору сотрудников.

Правда, чуть позже выяснилось, что таксист был ни при чем: в момент стрельбы сотрудники ДПС просто проверяли у него документы. Стрелял не он, а прохожий, личность которого установили позднее.

Администраторам канала «Ситимобил» пришлось срочно менять сообщение — в отредактированном варианте говорилось о том, что «автомобиль на кадрах с места происшествия не используется партнерами «Ситимобил».

Именно на это обратили внимание — Telegram-канал «Медиакиллер» написал, что «Ситимобил» таким образом решил «хайпануть на трагедии». Транспортная компания не оставила пост «Медиакиллера» без внимания. По словам представителей «Ситимобила», они были вынуждены дать комментарий по поводу стрельбы из-за многочисленных вопросов журналистов. Редакторы канала добавили, что внимательно следят за новостями, связанными с водителями такси. И в первую очередь важно было убедиться, что «Ситимобил» не имеет отношения к стрельбе на Ленинском проспекте. Представители компании подчеркнули, что они «категорически против хайпа на трагедиях».

Случайность или попытка имиджевого удара?

Иного мнения придерживаются некоторые эксперты по PR. Генеральный директор агентства PR Partner Инна Анисимова заявила «360», что это была попытка «Ситимобил» продвинуть свой сервис за счет имиджевого удара по конкуренту. Но так как информация оказалась недостоверной, теперь приходится отбиваться самим.

Когда мы что-то делаем на хайпе, нужно сначала проверить все факты, иначе хайп может выйти боком. Для „Ситимобила“ так и получилось Инна Анисимова.

Представители «Яндекс.Такси» сработали вовремя — сразу, как только стали известны подробности перестрелки, поспешили заявить о непричастности своего водителя. Это произошло буквально через полчаса после поста «Ситимобила».

Тот факт, что транспортные компании пытаются ударить по конкурентам, в принципе удивления не вызывает: «Яндекс.Такси» в последнее время часто фигурирует в негативных новостях — достаточно вспомнить водителя-расиста из Брянска. Но в данном случае имиджевый удар сработал в обратную сторону.