Рифтовая зона. Почему землетрясения в Иркутской области проходят без сильных разрушений

Прошлой ночью в Иркутской области произошло сильное землетрясение. И хотя в этот раз обошлось без жертв и разрушений, ученые допускают, что толчки повторятся. Будут ли они сильнее?

Мощное землетрясение прошло по Иркутской области в ночь на 22 сентября. По сообщениям МЧС, магнитуда составила 5,9. Ближайшим от эпицентра населенным пунктом — в 15 километрах — стал поселок Култук Слюдянского района. Расстояние от поселка до Иркутска — 100 километров. По некоторым данным, в том районе сейсмоактивность составила 7-8 баллов. В самом же Иркутске — примерно 5-6.

Однако, по мнению сейсмолога Петра Шебалина, такие оценки являются завышенными. «На мой взгляд, даже в эпицентре было только 5-6 баллов. Магнитуда составила 5,9 — это, конечно, сильное землетрясение, но для региона не выдающееся. Для такой магнитуды 7-8 баллов — это нереально много. Если только очаг был совсем неглубокий, но ощущалось-то далеко, поэтому такой вариант маловероятен», — заявил ученый.

Так или иначе, обошлось без катастрофических разрушений, хотя, по данным МЧС, землетрясение с разной силой коснулось 367 населенных пунктов Иркутской области и еще 25 — в соседней Бурятии. В Култуке, правда, пришлось отключить электричество и приостановить работу котельных, но уже к утру все работы были восстановлены. А вот в соседнем городе Слюдянке без света остались более 360 домов.

Спасательные службы Иркутска всю ночь дежурили в режиме повышенной готовности, но явных признаков разрушений не обнаружили.

Правда, дороги в области все же пострадали.

Кроме того, частично приостановлено железнодорожное движение, отменены авиарейсы. В некоторых домах жители заметили трещины.

Сейсмическая область

Отмечается, что это уже далеко не первое землетрясение в этом регионе. Вообще Иркутская область считается сейсмоопасным регионом. Это рифтовая зона — через нее проходит глубинный разлом земной коры протяженностью примерно 1500 километров.

Как рассказал «360» сейсмолог Петр Шебалин, область относится к 10-балльной зоне еще с 1862 года. Тогда к югу от Байкала произошло землетрясение, интенсивность которого составляла как раз 10 баллов. Это событие вошло в историю как Цаганское землетрясение — одно из самых масштабных сейсмических событий за всю историю России. Оно длилось три дня, при этом погибло всего три человека. Тогда в том районе не было высоких многоэтажных зданий, и это позволило избежать серьезных разрушений.

Теперь же, по словам Шебалина, все объекты в Иркутской области строятся с учетом возможной сейсмической опасности. Аналогичное землетрясение, даже еще сильнее, чем нынешнее, произошло в 2008 году — тогда магнитуда составила 6,3. И в тот раз обошлось без жертв, что только доказывает — люди уже научились предотвращать последствия землетрясений.

Кроме того, сотрудники Российской геофизической службы и Института земной коры регулярно инструктируют население о том, как вести себя во время землетрясений — в частности, о том, как важно избегать паники.

Тем не менее сейсмолог заявил, что совсем успокаиваться все равно не стоит. Все-таки в этот раз эпицентр находился вдалеке от индустриальных объектов и центра Иркутска с многоэтажными домами. В городе землетрясение в принципе было недостаточно сильным, чтобы нанести серьезный ущерб зданиям.

Точные прогнозы пока невозможны

Можно ли заранее узнать о надвигающемся землетрясении и принять необходимые меры предосторожности? По мнению Шебалина — нет.

Точно спрогнозировать землетрясения сейчас невозможно, и ученые, думаю, придут к этому еще нескоро. Но какие-то признаки, конечно, есть: известно, например, что перед землетрясениям иногда происходят вспышки сейсмической активности на региональном уровне. Петр Шебалин сейсмолог, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

Однако, по мнению ученого, выигрыш от такого прогноза невелик. То есть чтобы он позволял заблаговременно предупреждать людей — такое пока невозможно нигде в мире. Спутниковая геодезическая сеть пока не настолько хорошо развита, чтобы давать точную картину деформации земной коры.

Но, по словам сейсмолога, работы в этом направлении уже идут. Например, специалисты сейчас активно изучают изменения химического состава газов, которые исходят из земли. Считается, что перед землетрясением может активно выделяться радон. Кроме того, российские сейсмологи совместно с японскими коллегами регистрируют изменения в электромагнитном поле земли.

Ждать ли новых толчков?

По мнению Петра Шебалина, весомых поводов для беспокойства у жителей Иркутской области сейчас нет. Конечно, совсем исключать повторные толчки нельзя, но вероятность крайне мала.

Тем не менее сам факт сильного землетрясения, как правило, повышает вероятность аналогичных событий в ближайшем будущем. Так что все равно стоит соблюдать осторожность.