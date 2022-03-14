Российский casual никуда не делся. Десятки брендов остались в РФ и не уйдут

Уход ряда иностранных брендов из РФ не оставит жителей страны без одежды. Масс-маркет богат на марки с российским производством, множеством торговых точек по стране и невысокими ценами на повседневный, или casual, гардероб. Подборка из наиболее известных — в материале «360».

«Взрослая» Gloria Jeans

Пожалуй, самой взрослой компанией одежды, обуви и аксессуаров в России можно назвать Gloria Jeans. Ее история началась еще при СССР, в 1988 году — именно тогда Владимир Мельников начал свой бизнес. К прошлому году Gloria Jeans была единственным российским брендом, продажи которого превысили пять миллиардов рублей, рассказал сайт press-release.ru.

У Gloria Jeans 15 собственных и 200 партнерских производственных фабрик, работают два современных логистических центра и монобрендовая сеть розничных магазинов. На конец 2018 года, судя по информации на сайте компании, она насчитывала свыше 550 торговых точек в России и СНГ.

Только в Москве 43 магазина Gloria Jeans, в Подмосковье — 50, в Санкт-Петербурге — 21, а в Ленинградской области — еще 10. Продают в них все — джинсы, верхнюю одежду, аксессуары, нижнее белье, купальники и обувь.

Давно знакомое «ТВОЕ»

Одним из самых известных брендов российской одежды журнал Forbes назвал компанию «ТВОЕ». Собственное производство уроженец Бобруйска Игорь Юшкевич задумал открыть еще в середине 1990-х, купив первую фабрику в Ивановской области. Потом приобрел убыточную трикотажную фабрику в Смоленске, объединив предприятие с ивановским в холдинг «Русский трикотаж». Сам бренд «ТВОЕ» появился в 2002 году.

По данным на 2019 год, в одноименную группу компаний, принадлежащих Юшкевичу, входили 14 трикотажных фабрик в России, Белоруссии и Молдавии, 317 розничных магазинов в пяти странах СНГ. Выручка от продаж одежды под брендом в 2018 году превысила 11 миллиардов рублей.

В Москве и Подмосковье магазинов «ТВОЕ» почти 80, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 14. Компания специализируется на оптовой и розничной продаже одежды как для дома, так и для офиса, торгует обувью, джинсами, футболками, куртками и различными аксессуарами.

Олимпийский BOSCO

В 1991 году в Москве открыли первый магазин Bosco di Ciliegi. Российская компания является главным акционером столичного ГУМа и владельцем сети магазинов, торгующих одеждой и предметами роскоши. А с 2001-го бренд стал официальным партнером олимпийской сборной РФ, запустив собственную линию одежды Bosco Sport.

Bosco di Ciliegi принадлежит более 100 монобрендовых магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах, а также ряд собственных мультибрендов — BoscoDonna, BoscoUomo, Bosco π, BoscoBambino и BoscoScarpa, салон индивидуального обслуживания Bosco (Privé).

На сайте Bosco указано, что бренд представляет одежду для спорта и активного образа жизни. Представлен двумя линиями — спортивной Bosco Sport и одеждой на каждый день линии Bosco Fresh.

Осенью 2019 года в Калуге, по данным из открытых источников, открылись «Мануфактуры Bosco» — современная швейная фабрика по пошиву одежды. На ней работают свыше 900 человек, а суммарная мощность предприятия — 3,6 миллиона трикотажных изделий.

«Скала» братского бизнеса

С 1991 года началась история бренда SELA, основанного братьями Борисом Остробродом и Александром Пекарским. Его название в переводе с иврита означает «скала». Создавать собственную сеть магазинов компания начала в 1997-м, а в 2019-м SELA вошла в состав Melon Fashion Group (также владеет брендами Befree, Zarina и Love Republic).

Продукцию SELA производят на собственных мощностях и на подконтрольных компании фабриках в России, Китае и Бангладеше.

Сейчас ассортимент бренда представлен одеждой, аксессуарами и бельем для женщин и детей в возрасте от двух до 12 лет. Купить в магазинах и онлайн можно аксессуары, украшения, ремни, женские сумки, платки, шапки, шарфы, подтяжки, галстуки, заколки и резинки для волос и другую продукцию. В Москве, судя по карте на сайте марки, 21 магазин SELA, в Санкт-Петербурге — 18.

Джинсовое начало

Компания Tom Farr начинала в 1998 году с продажи джинсовой одежды. Успешная коллекция одежды для мужчин и женщин вышла в 2001 году. По некоторым данным, произошло это благодаря российско-итальянскому тандему. У продукции марки, указывал сайт Styletopik, широкая дистрибьюторская сеть в Европе, России и странах Азии.

Магазины Tom Farr на сегодняшний день открыты в Москве, Московской области, Красноярске, Кемерово и других городах России и СНГ. Повседневная одежда бренда — джинсы различных моделей, мужские свитера, джемперы, женский трикотаж — кофты, футболки, платья и прочие вещи, верхняя одежда. У бренда собственный дизайн и производство.

Три линии Zolla

В 2004 году начал свое существование производитель женской, мужской и молодежной одежды Zolla. На февраля 2019 года, указано на сайте бренда, компания заняла третье место по количеству торговых площадей среди магазинов, которые специализируются на продаже женской одежды.

У бренда три коллекции — основная линия, Jump by Zolla, коллекционная линия Conception. В первой представлены классические модели — от вечерних платьев и костюмов до повседневных предметов одежды. Вторая ориентирована на молодую аудиторию, третью отличает повышенное внимание к проработке деталей.

Компания производит свою продукцию на Шри-Ланке, в Китае и Бангладеш. В 60 самых крупных городах России открыты 160 фирменных магазинов Zolla.