США выступили против российской резолюции о нацизме. Все опять из-за Украины

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН поддержал проект резолюции России. Документ осуждает попытки реабилитировать и героизировать нацистскую идеологию. Против такой идеи проголосовали лишь Украина и США. Политолог из Германии Александр Рар рассказал «360», почему Штаты против резолюции.

Документ рекомендует государствам принять меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны», — цитирует резолюцию «РИА Новости».

Авторы документа отметили, что в последнее время участилась пропаганда нацизма. Противостоять ей нужно на международном уровне и, если потребуется, даже законодательно.

Вероятнее всего, Штаты не имеют ничего против таких идей. Однако Вашингтон мог посчитать, что предложенная Россией резолюция направлена против Украины. Поэтому проголосовал вместе с Украиной против. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Александр Рар.

Он напомнил, что в сентябре этого года Европейский парламент официально поставил знак равенства между нацизмом и коммунизмом, что вызвало громадное возмущение в России. Ведь теперь предполагается, что и Германия, и СССР виновны в начале Второй мировой войны.

«Внесенная Россией резолюция поправила это решение. Она дала всему миру понять — причем на уровне ООН, а не ЕС, — что главные беды в XX веке исходили от нацизма. Ни в коем случае нельзя способствовать проявлению нацистских или фашистских тенденций в какой-либо стране», — отметил Рар.

Он с сожалением признал, что в Европе сегодня есть страна, где вновь появились нацистская символика и восхваления гитлеровским героям. Это Украина. Там, по словам собеседника «360», пытаются реабилитировать фашистов, которые нападали на СССР.

«Резолюция, предложенная Россией, и в этом плане расставила точки над „i“», — заявил политолог. Правда, он напомнил, что такого рода документам обычно не следуют. Ведь они носят символичный характер. Их цель — подать знак.

«Думаю, резолюция исправить ситуацию не поможет. У нас нет единой идеологии в мире. Конечно, будут те страны, которые примут действия. Но будут и такие, как Украина, которые будут говорить, что документ направлен против них. Они попросту станут игнорировать его», — заключил Рар.