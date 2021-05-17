Резня у вокзала: как выпивка в парке закончилась стрельбой с военными и полицией

Три человека погибли в сквере имени Джавахарлала Неру недалеко от железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Их зарезал 34-летний местный житель. Из-за сопротивления со стороны нападавшего военным, патрулирующим район, пришлось открыть огонь на поражение. По предварительной версии, поножовщина произошла из-за пьяного конфликта.

В пресс-службе регионального отдела МВД рассказали, что конфликт между погибшими и подозреваемым мог произойти после совместного распития спиртных напитков. До нейтрализации нападавший успел смертельно ранить ножом трех человек.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина отказался сдаваться. Свою агрессию он перенаправил на сотрудников МВД. Полицейским пришел на помощь наряд из трех военных, которые патрулировали район. Они сделали предупредительный выстрел в воздух, но на нападавшего он не повлиял. В результате пришлось стрелять в него.

В Центральном военном округе рассказали РИА «Новости», что несколько человек подбежали к солдатам гарнизонного наряда, патрулировавшим район вокзала, и рассказали о поножовщине в сквере, попросив помочь. Один из солдат тут же вызвал полицию и заблокировал проход в парк. Еще двое солдат совместно с полицейскими провели задержание нападавшего.

После задержания нападавшего госпитализировали, сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.

Источник фото: телеканал «360»

Любитель пьянок и хулиган

Правоохранители рассказали о личности нападавшего. Им оказался Александр К. 1987 года рождения. Он живет в Туринском районе Свердловской области. Нападавший никогда не привлекался по уголовным делам, однако, по данным E1.ru, у него было много административных штрафов, в том числе за пьяное вождение, распитие спиртных напитков в общественных местах и мелкое хулиганство. По предварительным данным, нынешний конфликт тоже произошел после того, как приятели собрались выпить водки в сквере рядом с железнодорожным вокзалом.

Нападавшего должны были допросить в палате больницы, куда его госпитализировали после задержания. Однако, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, допрос пришлось отложить: мужчина после операции находится без сознания.

«Он находится в 23-й больнице, без сознания, допрос провести не удается», — сказал собеседник агентства.

У нападавшего ножевое ранение в области груди, сообщил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Информацию об огнестрельном ранении правоохранители пока уточняют. Также неизвестно, кто именно нанес ему травму. Возможно, это был сам нападавший.

Разные версии об убитых

Жертвы нападения скончались от ранений в грудь и в живот. Двоим из них на вид 50–55 лет, третий мужчина моложе, сообщил портал E1.ru. Одной из главных проблем для полиции стало опознание погибших. По информации Telegram-канала Mash, они были бездомными и знали нападавшего. Перед конфликтом они вместе пили водку.

Однако издание ЕАН получило информацию от носильщика о том, что двое из погибших — вахтовики, которым тот помогал с вещами. Очевидец отметил, что у одного из убитых в сквере возле вокзала остались личные лещи. Порталу Е1.ru данную информацию подтвердил сотрудник железнодорожного вокзала. Он сообщил, что жертвы нападения ехали из Новосибирска. Их вещи остались в камере хранения. Однако полиция заявила, что личности погибших пока не установлены.

Позже носильщик заявил, что ошибся. Но одного погибшего, по данным ЕАН, он узнал. Мужчина сказал, что видел его раньше: тот часто бывал на вокзале и искал, с кем можно выпить.

По еще одной версии, которую удалось узнать изданию, один из убитых мог быть постояльцем хостела. Его узнал администратор мини-гостиницы. Он заявил, что мужчина с бородой похож на клиента, который заселился на сутки с 12 по 13 мая.

Источник фото: телеканал «360»

Солнечный коктейль

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный в беседе с E1.ru предположил, что причиной резни мог стать алкоголь и жара.

Алкоголь, по словам врача, меняет сознание человека. Однако к таким последствиям мог привести многолетний алкоголизм. К тому же в этот день в Екатеринбурге стояла жаркая погода. По данным Гидрометцентра, в Свердловской области 17 мая температура воздуха поднялась до +33 градусов. Смесь спиртного и солнца могла повлиять на сознание нападавшего.

В МВД по Свердловской области подтвердили, что конфликт произошел после распития водки.