Малайзия и Вьетнам в нейтралитете. Это реверанс в сторону России

Малайзия и Вьетнам не поддержали санкции против России. Страны решили сохранять нейтралитет. Однако специалисты уверены, что уже этим они сделали некий реверанс в сторону РФ. Ведь государствам невыгодно портить хорошие отношения с Россией и Китаем.

Малайзия и Вьетнам против антироссийских санкций

Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб на пресс-брифинге после рабочего визита во Вьетнам. По его словам, он обсудил ситуацию на Украине с вьетнамским коллегой. В результате стороны договорились, что сохранят нейтралитет в этом вопросе.

«Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти санкции, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаем только санкции, наложенные Советом безопасности ООН», — процитировало премьер-министра малайзийское новостное агентство Bernama.

Исмаил Сабри Яакоб добавил, что Малайзия «не пойдет на компромисс в вопросе иностранной агрессии против любого суверенного государства».

«Мы не поддержим такую агрессию, но наша позиция состоит в том, что мы не будем вмешиваться. Мы хотим, чтобы кризис на Украине был разрешен дипломатическим путем», — подчеркнул он.

Реверанс Малайзии в сторону России

Для Вьетнама речь идет о большом объеме российско-вьетнамской торговли. Об этом «360» рассказал руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

«В общем, Вьетнам сейчас выстраивает свою независимую политику, и с точки зрения присоединения к санкциями Вьетнам может быть привлечен к крайне негативной истории. Так Вьетнам может ухудшить свои отношения с Китаем и Россией. Также Вьетнам хочет стать региональной державой. Если он поддержит санкции, то окажется сейчас на позициях Японии: с одной стороны, развитая держава, с другой — страны Азии считают ее предательницей азиатских интересов», — пояснил Маслов.

Что касается Малайзии, с этой страной у России огромная инвестиционная программа. Это государство позиционирует себя как страна, которая принимает независимые решения.

«И Вьетнам, и Малайзия показывают, что не являются частью какого-либо конфликта и, как следствие, не собираются хоть насколько-то в этом плане взаимодействовать с США», — отметил Маслов.

Он добавил, что слова премьер-министра Малайзии можно расценивать как некий реверанс в сторону России. Ведь все азиатские страны имеют очень развитое чувство национального достоинства. Конечно, любые подобные санкции воспринимаются как давление, ведь государства сразу переносят действия американцев на себя.

Российские туристы ждут прямых рейсов во Вьетнам

Более того, речь идет и о туризме. Поток россиян во Вьетнам в привычное время уступал разве что Таиланду и Китаю. Об этом рассказал генеральный директор ICS Travel Group Дмитрий Шевченко.

«Это был большой трафик. <…> Вьетнам важен. <…> Между нашими странами очень хорошие отношения, они были и будут», — подчеркнул он.

По его словам, россияне летают туда и сейчас. Однако поток уменьшился, так как на данный момент нет прямых перелетов. Ранее власти Вьетнама приняли решение отменить визы для российских туристов. Находиться там разрешается до 15 дней независимо от причины въезда.

Спецоперация России на Украине

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по словам президента, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это западные государства начали вводить новые антироссийские санкции. Однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением