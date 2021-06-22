Из-за роста заболеваемости и распространения индийского штамма коронавируса всерьез заговорили о повторной вакцинации. Она нужна для поддержания высокого титра антител из-за неустойчивости и частых мутаций вируса.

Все больше людей объявляют, что сделали повторную прививку от коронавируса для поддержания высокого уровня антител. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже заявил, что вакцинация и ревакцинация будут неизбежными.

Минздрав начал готовить программу повторной вакцинации для борьбы против индийского штамма коронавируса. Вновь прививать хотят тех людей, у кого снизился уровень антител после первой вакцинации.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, что в следующем году может потребоваться ревакцинация, но ее придется делать другим препаратом.

Роспотребнадзор также рекомендовал переболевшим COVID-19 россиянам вакцинироваться от коронавируса. Прививаться стоит через несколько месяцев после выздоровления. Это самый надежный метод, поскольку пока что нет точных данных об эффективности естественного иммунитета.

Важное о ревакцинации

Повторная вакцинация может стать неожиданностью, поскольку многие прививки пациентам делают только раз в жизни. Доктор медицинских наук Юрий Венгеров объяснил, что у старые вакцины способны выработать иммунитет только на определенный срок. В качестве примера он привел детские прививки, иммунитета после которых хватает на всю жизнь.

Но с коронавирусной инфекцией полная неясность. Неизвестно, как долго длится иммунитет, а сам вирус очень неустойчив Юрий Венгеров.

Венгеров также рассказал что повторно прививаться стоит тем, чей уровень антител оказался ниже того, который защищает. Но пока что не известно, придется ли делать прививку снова при появлении новых штаммов.

«Вирус может измениться и усилить свою заразность, а иммунитет, выработанный против старых вариантов, будет действовать и против него. Но может быть и наоборот», — добавил профессор.

Для повторной вакцинации можно выбрать и другую вакцину, а, по словам научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, в некоторых случаях это даже необходимо. Но это не связано с появлением индийского штамма.

«Никакой индийский штамм не имеет отношения. Он не настолько изменил структуру, чтобы другой вакциной вакцинироваться», — добавил Зверев.

По словам Венгерова, сейчас нельзя предсказать, как часто придется прививаться от коронавируса. Он напомнил, что вирус неустойчив, постоянно мутирует и может стать сезонным, как грипп. С ним согласен и Зверев. Он добавил, что на частоту вакцинации повлияет и реакция организма.

А глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что уровень антител не играет роли при вакцинации. По его словам, через шесть месяцев переболевшему нужно прививаться. Ревакцинация же станет возможной в столице через несколько дней, сообщило РИА «Новости».

Кто ревакцинировался

Среди тех, кто сделал прививку повторно, был губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первый раз он вакцинировался в ноябре прошлого года, а ревакцинация ему понадобилась, чтобы поднять уровень антител.

Он рассказал, что перенес вакцинацию без симптомов и не заметил побочных действий. Губернатор также отметил, что новый индийский штамм очень агрессивный и атакует в том числе людей, у которых начал падать уровень антител. Но в этом случае человек перенесет заболевание легче.

Ревакцинировался и мэр Москвы Сергей Собянин. На своем официальном сайте он написал, что первый раз привился еще в мае прошлого года. Позднее титр антител стал уменьшаться, и 11 июня главе города поставили еще раз первый компонент «Спутника V».

Повторно привился и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он рассказал, что проверил наличие антител в крови после первой вакцинации, которая была довольно давно. Губернатор увидел, что они снизились, и решил привиться повторно. Но какой именно вакциной, неизвестно.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев тоже повторно вакцинировался от коронавируса. Он рассказал в своем Telegram-канале, что первый раз привился вакциной «Спутник V» в июле и августе прошлого года. Но спустя 11 месяцев количество антител в крови уменьшилось, поэтому Дегтярев решил пройти процедуру повторно.

Повторную вакцинацию сделал и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он рассказал о своем состоянии после новой прививки и призвал сотрудников школ сделать укол. При этом министр напомнил, что вакцинация проходит добровольно.