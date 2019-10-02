Реутову выбило пробку

Жители Реутова теперь смогут добираться до работы без пробок. В городе завершилась долгожданная стройка: путепровод, который свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Его строили с 2017 года, и жители его очень ждали.

Соединить Реутов

Реутовский путепровод — это 1,2 километра в створе Транспортной улицы. Он свяжет трассу М7 «Волга» и Носовихинское шоссе, а также соединит жилую и промышленную части Реутова. Сейчас, чтобы проехать из жилого сектора в промышленный — например, на работу, — нужно проезжать через улицу Октября и Никольскую, которые связаны между собой регулируемым переездом. Как результат — заторы при подъезде к нему в ту и другую сторону. Водители могли простоять в пробке не один час, в то время как пешком пройти это расстояние можно за 10-15 минут. Местные жители даже обращались с этой проблемой к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Теперь необязательно будет ждать своей очереди на переезде одной из самых загруженных железных дорог в Московской области. Путепровод открыт, у него четыре полосы движения. А его пропускную способность оценивают в порядка 30 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость — 70 километров в час.

Испытания дороги

Перед открытием путепровод испытали тяжелой техникой. Он способен удержать 210 тонн — шесть максимально загруженных КамАЗов. Кроме того, специалисты провели геодезический контроль, изучили показания по деформации конструкции. В итоге Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры выдало заключение о готовности к открытию долгожданной дороги.

Причем работы не ограничиваются путепроводом. Следующим в Реутове закончат ремонт дорожного полотна на Транспортной улице протяженностью около трех километров. Там заменят бортовой камень, уложат новое дорожное покрытие, сделают тротуар и нанесут новую разметку. Ремонт готов уже на 80%.

В помощь жителям

Местные жители с нетерпением ждали окончания строительства нового путепровода. Так, предприниматель Герман Грачев считает, что окончание строительства — это «очень здорово». Он ставит автомобиль в гараж, который находится на другой стороне железной дороги, за переездом.

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«Поставить машину в гараж всегда вызывало большую проблему. Это простоять в пробке на переезд в одну сторону, хотя гараж буквально в 50 метрах от переезда. И с утра, когда выезжаешь на работу, должен простоять в пробке в другую сторону. Теряешь очень много времени — и рабочего, и домашнего, — когда едешь с работы. Поэтому эстакада для меня будет большим спасением. Для меня просто супер. Спасибо большое губернаторской программе», — рассказал он «360».

Проще станет добираться и на работу, особенно тем жителям Реутова, чьи дом и офис находятся по разные стороны переезда. А также людям, которым постоянно нужно добираться из одного офиса в другой.

Источник фото: телеканал «360»

«Работаю на двух работах. Одна работа находится на южной стороне, а вторая работа находится в промзоне. На дорогу трачу не меньше двух часов, потому что приходится проезжать переезд, а переезд всегда загружен. Поэтому эстакада для меня — это экономия моего личного времени. И я очень рада, что ее открывают», — поделилась своими впечатлениями предприниматель Анна Пляскина.

Предпринимателю Игорю Данилюку по роду деятельности приходится ездить в Балашиху, и из-за переезда каждый раз приходилось терять около двух часов. Но он уверен, что после открытия путепровода дорожная ситуация в южной части Реутова значительно улучшится.

«Также я считаю, что разгрузится Носовихинское шоссе, потому что часть потока уйдет на Горьковку. Кто ездит за город, конечно, знает, что Носовихинское шоссе стоит очень часто. Иногда бывает и часами стоим в пробках. А сейчас надеюсь, что Носовиха разгрузится и будем ехать намного быстрее. Я думаю, полчаса точно сэкономим. А если насчет переезда говорить — то здесь моментом, за пять минут, мы переехали железную дорогу, а не стоим в пробке по несколько часов», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Житель Реутова Андрей Лобанов тоже очень рад запуску путепровода. Но его волнует не только то, что теперь в городе пропадут пробки. Мужчину заботит экологическая ситуация района, который был слишком загружен машинами. «На переезде практически непроезжая была зона, по полтора часа стояла очередь. Соответственно, и экология этого района, если стоят фуры, такая очередь автомобилей, это… ничего хорошего. Поэтому очень рады, что построили путепровод», — отметил он.

Новые дороги к Новому году

И это только начало. После открытия Реутовского путепровода будет сдан третий этап развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске. В конце октября автомобили поедут по новому путепроводу в Балашихе. Он свяжет два микрорайона городского округа и позволит ликвидировать железнодорожный переезд.

В ноябре заработает мост над Клязьмой в Щелкове. Он свяжет между собой районы города и наладит транспортное сообщение промышленных предприятий на правом берегу реки Клязьмы с административной частью Щелкова. Кроме того, новая дорога снизит загруженность уже существующего моста.

В то же время для водителей откроют 11-километровый участок западного объезда Сергиева Посада, который сейчас работает как путепровод. Общая протяженность магистрали западного объезда составляет свыше 14 километров. Она проходит от трассы М8 «Холмогоры» до Сергиева Посада (Московское шоссе) по направлению к селу Благовещенье. Пропускная способность трассы от 20 тысяч автомобилей, что должно полностью решить проблемы с пробками на этом участке дороги.

Источник фото: телеканал «360»

Активно идут работы и на других объектах. Например, в этом году должны успеть достроить дорогу, круговую развязку и мост на Зенинском шоссе в Люберцах. Перспективная пропускная способность шоссе составит почти 50 тысяч автомобилей в сутки. Завершат работы на пересечении трассы М9 «Балтия» в Истре, что улучшит доступность шоссе для жителей городского округа.

В Подольске до конца декабря откроют рабочее движение по улице 43-й Армии. Этот участок начали строить летом, сейчас перекладывают инженерные коммуникации. Укладка верхнего слоя асфальта будет зависеть от погодных условий, но дорожники обещают — в 2019 году по этой улице уже можно будет проехать.

Кроме того, подмосковные власти получили положительное заключение экспертизы по проектной документации Лобненского шоссе. Сейчас идет согласование конкурса, подрядчика определят в октябре, а в ноябре он должен будет приступить к строительству. В апреле закончат возведение дороги возле аэропорта Шереметьево, и Лобненское шоссе фактически станет ее продолжением.

Всего до конца года в Подмосковье будет сдан 21 крупный дорожный объект. Эта цифра включает в себя 12 дорог и развязок, а также девять мостов. Их общая протяженность составит почти 60 километров.