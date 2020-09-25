Рецидивист со стажем по кличке Пафик. Расправившийся с девятилетней девочкой нижегородец отсидел 11 лет

По версии следствия, 34-летний Павел С. встретил девочку на автобусной остановке после школы. Он отвел ее в безлюдное место, где задушил. Тело школьницы нашли через несколько часов в кустах, недалеко от места, где ее видели в последний раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Свою жертву мужчина выбрал не случайно — она была дочерью его бывшей сожительницы. Мама убитой школьницы рассказала, что рассталась с ним недавно, что вызвало его сильное недовольство. Он даже угрожал своей сожительнице, ее матери и детям, однако никто не воспринял его слова всерьез и не стал сообщать в полицию.

Подозреваемого в убийстве школьницы задержали утром 25 сентября. По данным следствия, он может быть причастен еще к одному убийству, которое произошло в день гибели девочки. Во время поисков пропавшей малышки обнаружили труп женщины, которую забили молотком. Убитая была соседкой Павла С. — по версии правоохранителей, он убил ее после ссоры, а затем отправился встречать школьницу с автобусной остановки.

Рецидивист с четырьмя судимостями

Мама погибшей девочки познакомилась с ее предполагаемым убийцей довольно давно, но жила с ним вместе всего два месяца. Большую часть своих отношений они общались через интернет, потому что мужчина отбывал наказание в тюрьме. По данным РЕН ТВ, в колонии он получил кличку Пафик.

По данным Теlеgrаm-канала 112, Павел С. провел за решеткой почти треть жизни — его судили четыре раза по семи различным статьям. Впервые он попал в тюрьму в 2004 году — тогда подозреваемому было всего 17 лет. Вместе с подельниками он совершил разбойное нападение на двух человек. В результате нападавшие до смерти забили одного из них и серьезно ранили другого. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

На свободу мужчина вышел раньше срока, в мае 2012 года. Однако остаться на воле надолго ему не удалось — всего через полгода после освобождения мужчина с товарищем попытались ограбить двух девушек. В этот раз он получил гораздо более мягкое наказание, потому что не был главным, а лишь помогал совершать преступление своему напарнику. Суд учел это, и приговорил Павла к одному году лишения свободы. В результате мужчина освободился в апреле 2015 года.

На этом его отсидки не закончились. В феврале 2016 года Павла осудили за грабеж и отправили за решетку на два года. Однако он не отсидел весь срок — за хорошее поведение мужчину выпустили из тюрьмы по УДО уже через год.

В этот раз перерыв между отсидками оказался самым долгим — Павел С. смог пробыть на свободе ровно 1,5 года. В январе 2019-го его снова судили, в этот раз за драку. В результате его вину доказали и отправили отбывать наказание в нижегородскую ИК-7 строгого режима. Мужчину приговорили к одному году заключения.

Когда именно Павел С. познакомился со своей будущей сожительницей неизвестно. Однако после освобождения в апреле 2020 года он приехал к ней. Пара прожила вместе недолго — женщину не устраивало поведение нового возлюбленного. Он постоянно пил, несколько раз оказывался в полиции — за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хулиганство.