Рецидивист напал из кустов на подростков в Первомайске. Резал ножом и бил монтировкой с криком: «Вы че, попутали»

Несколько молодых людей общались на улице в Первомайске, когда на них напал уголовник. Мужчина ранил пятерых парней и убил подростка. Полиции удалось задержать рецидивиста в тот же день. «360» собрал все, что известно об этой истории.

В ночь на 8 июня компания друзей гуляла на центральной площади поселка Первомайский. В какой-то момент из кустов вышел мужчина, который начал размахивать ножом.

«Выскочил из кустов и начал тыкать ножом. У него в одной руке был нож, а в другой руке была монтировка. Выскочил и говорит: «Вы че, попутали». Вот таким тоном грубым, когда бил, кричал: "Надо еще вам? Берите еще"», — рассказал «360» один из пострадавших молодых людей.

После этого мужчина ударил несколько раз монтировкой парня по голове и бросился бежать.

«За ним такая банда побежала, он как под землю провалился. Не было его», — поделился знакомый пострадавшего.

Поиском преступника занялись сотрудники полиции. Правоохранители выяснили, что мужчина убил 16-летнего подростка и ранил пятерых человек. Всех доставили в больницу. Как стало известно «360», врачам пришлось удалить почку и селезенку одному из парней, которого ранили.

«В ходе первоначальных следственных действий следователи СКР установили, что к совершению преступлений может иметь причастность 24-летний местный житель Андрей Алипченков», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи начали расследовать дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Оказалось, что на Алипченкова уже восемь раз заводили дела. Он вышел на свободу в ноябре 2019 года.

Днем 8 июня правоохранители нашли и задержали убийцу. По информации следствия, Алипченков ночью напал на семерых жителей поселка, вооружившись ножом и металлическим гвоздодером. Во время нападения мужчина был пьян. Со всеми обвинениями он согласился и попал под стражу. Теперь Алипченкова ждет судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

«В связи с большим общественным резонансом руководитель регионального следственного управления СК России держит ход расследования этого уголовного дела под личным контролем», — отметили в пресс-службе ведомства.

Утром должен был получить аттестат

От рук Алипченкова погиб 16-летний подросток. Он учился в девятом классе и был воспитанником футбольного клуба «Чита». Сестра его друга рассказала «360», что подростки учились в одном классе и ходили вместе на футбол.

«Его убили, а наутро он должен был пойти получать аттестат. Он окончил девятый класс. <...> Он общительный, добрый мальчик. Всегда отзывчивый был. Если помощь какая-то [нужна], всегда в первых рядах стоял. Заступался за всех», — подчеркнула девушка.

Представитель ФК «Чита» Анна Скубиева отметила, что школьника увидел главный тренер команды, когда футболисты приезжали на соревнования в Первомайск. Подростка пригласили играть за клуб Читы.

«Он, конечно, был одним из лидеров команды, подавал надежды. Так как возраст уже 2004 год и ближе уже к дублю, рассматривался тренером уже как игрок дубля и впоследствии главной команды», — сказала Скубиева.

По ее словам, спортсмена все ценили и уважали. Из-за ограничительных мер команда не тренировалась, поэтому подросток был в тот день не в Чите, а в Первомайске.