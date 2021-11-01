Удивляем гостей таежными ягодами и папоротником. Шеф-повара раскрыли топ-5 необычных рецептов Дальнего Востока

Актинидия, грибы, лесные ягоды и экзотический папоротник: все это превращается в аппетитные блюда в руках российских поваров с Дальнего Востока. Ежегодно осенью в регионе проводится фестиваль Тайгафест. В этом году повара фестиваля раскрыли рецепты приготовления пяти необычных, но очень вкусных блюд.

Кроличья ножка с белыми грибами и клюквенным соусом

Рецептом этого блюда поделился с изданием Russia Beyond шеф-повар Александр Казакевич. Нежное мясо кролика замечательно сочетается с белыми грибами из таежного леса, а также кислой клюквой и кедровыми орешками.

Для приготовления блюда вам понадобятся: кроличья ножка 300 граммов; 100 миллилитров белого вина; 10 граммов свежего тимьяна; 50 миллилитров растительного масла; по 50 граммов картофеля, моркови и зеленого горошка; пять граммов черного перца, 60 граммов сливок; 30 граммов сыра сулугуни; 10 граммов кедровых орешков; 50 граммов клюквы (можно заменить эту ягоду на бруснику, пропорции те же); 30 граммов сахара; пять граммов розмарина; 50 граммов белых грибов; 20 граммов меда и 20 граммов сливочного масла.

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Для маринада необходимо смешать вино, тимьян, соль, перец и растительное масло. Кроличью ножку нужно погрузить в маринад и оставить на 8-10 часов.

Для приготовления гарнира необходимо нарезать очищенный картофель и морковь кубиками, отварить до полуготовности, а затем погрузить в ледяную воду.

Растительное масло налить в раскаленную сковородку, добавить картофель и морковь. Обжарить до золотистой корочки. После этого добавить горох и белые грибы, все это обжарить и убавить огонь. В завершении добавьте сливки, перец и белое вино. Тушить овощи нужно до мягкости.

Для приготовления соуса в кастрюле смешайте клюкву, сахар, розмарин и 100 миллилитров воды. Полученную смесь нужно довести до кипения, а затем убавить огонь и выпарить половину жидкости.

Кроличью ножку следует смазать смесью меда и масла. И на 20 минут поставить в духовку при 140 градусов. После этого нужно выложить гарнир и ножку в жаропрочную посуду и отправить в духовку на пять минут при 180 градусах. После этого посыпать блюда тертым сулугуни и снова поставить в духовку до тех пор, пока сыр не запечется. Готовое блюдо украсить кедровыми орешками, клюквенным соусом и тимьяном и подавать на стол.

Брускетта с курицей су-вид, лисичками и смородиновым соусом

Утро в таежном лесу лучше всего встречать хрустящим тостовым хлебом, блестящими лисичками с мягким сливочным сыром и куриной грудкой, считает бренд-шеф-повар сети ресторанов Tokyo Сергей Тоцкий.

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Для приготовления такого завтрака вам понадобятся: 70 граммов чиабатты; 40 граммов сливочного сыра; 50 граммов курицы су-вид; 10 граммов красного лука; 50 граммов лисичек; 1,5 грамма трюфельного масла; 100 граммов красной смородины; 100 граммов воды; 15 граммов сахара; соль по вкусу; 20 граммов сливочного масла.

Отрежьте кусок чиабатты среднего размера, обжарьте или поджарьте его с двух сторон. Смажьте сливочным сыром, а сверху положите тонко нарезанный цыпленок су-вид. Обжаренные с чесноком и трюфельным маслом лисички выложите на курицу.

Для приготовления смородинового соуса отварите смородину с водой и сахаром, а затем добавьте немного соли и масла. Чиабатту полейте смородиновым соусом и украсьте свежей смородиной.

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Салат из свеклы с папоротником, кедровыми орешками и ягодами

На Дальнем Востоке произрастает съедобная разновидность папоротника — папоротник обыкновенный. Заготавливают его в мае–июне, хранят на год вперед, а после активно используют в сушеном, маринованном и соленом виде. Бренд-шеф кафе «Студия» Татьяна Лутфуллаева раскрыла рецепт салата, в котором папоротник сочетается со свеклой и лесными ягодами.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся: 100 граммов папоротника; 70 граммов свеклы; по 30 граммов моркови и лука; по 20 граммов растительного масла и соевого соуса; пять граммов чеснока; 20 миллилитров кунжутного масла; пять граммов сахара; 10 миллилитров яблочного уксуса; 15 граммов брусники; пять граммов кедровых орехов; шесть граммов черники; и два грамма зелени.

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Неочищенную свеклу сперва необходимо отварить до готовности. Остудить, а после очистить и нарезать тонкими полосками. Папоротник надо отварить 3-5 минут, а затем нарезать кусочками по пять сантиметров. Следом нужно нарезать тонкой соломкой морковь и лук, обжарить их на растительном масле, а затем смешать с папоротником. После этого добавьте мелко нарезанный чеснок и соевый соус. Папоротник с овощами затем надо остудить. Если папоротник соленый, его рекомендуется замочить на шесть часов, меняя при этом воду.

Для приготовления заправки смешайте соевый соус с кунжутным маслом, затем добавьте сахар, яблочный уксус и перемешайте. Все это надо приправить измельченной свеклой и папоротником.

Получившуюся смесь выложите на тарелку горкой, посыпьте кедровыми орехами, брусникой и черникой (или любыми другими ягодами). В завершении украсьте ваше блюдо зеленью и подавайте к столу.

Говядина с папоротником и грибами шиитаке

Этот рецепт объединяет в себе традиции коренных народов и их азиатских соседей. Способом приготовления поделился бренд-шеф-повара крупнейшего паназиатского ресторана на Дальнем Востоке России Егор Анисимов.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся: 600 граммов говяжьей грудинки; 100 граммов соуса гальби; 125 граммов грибов шиитаке; 300 граммов папоротника; 100 граммов красного лука; 30 граммов перо чеснока; по 100 граммов красного и желтого перцев; 25 граммов кедровых орехов; 100 граммов растительного масла; 500 граммов соевого соуса (креветки); пять граммов соли; 15 граммов сахара; и два литра воды.

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Удалите излишки жира с грудинки, нарежьте ломтиками толщиной в два миллиметра и шириной 2-3 сантиметра. После этого на 30 минут замаринуйте ее в соусе гальби.

Замочите сушеные грибы на 30 минут в воде, кипятите 60 минут в воде с креветочным соусом, солью и сахаром на медленном огне.

Болгарский перец, чеснок и красный лук нарежьте соломкой. Нарежьте вареный шиитаке. Овощи обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Затем слейте на дуршлаг, обжарьте шиитаке, после чего положите их в дуршлаг к овощам.

Маринованные кусочки говядины обжарьте до готовности (можно на открытом огне) и бросьте мясо вместе с овощами. После этого преступайте к обжариванию папоротника. Затем все ингредиенты высыпаем, перемешиваем, добавляем по вкусу соль. Украсить блюдо рекомендуется кедровыми орешками.

Крем из авокадо со спаржей и актинидией

Актинидия — это полезная дальневосточная ягода. Приготовленное с ней блюдо бренд-шеф гастробара Gusto Егор Николаев предпочитает подавать со спаржей, авокадо и бобами эдамаме.

Для приготовления вам понадобятся: 50 граммов авокадо; по 20 граммов очищенных бобов эдамаме, спаржи и дальневосточной актинидии; 50 граммов куриного бульона; 20 граммов масла; по одному грамму соли и тимьяна; 10 граммов соевого масла; один грамм свежего базилика; четыре грамма сока лимона; и три грамма глюкозы.

Для приготовления крема очистите авокадо и удалите косточку. Смешайте с лимонным соком и глюкозой. Полученную смесь взбивайте до однородной массы. После того пропустите все через сито.

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Далее нарежьте спаржу кубиками размером 2–3 сантиметра и обжарьте ее в соевом масле до золотистого цвета. Следом добавьте бобы эдамаме, куриный бульон, соль и масло. Все это нужно тушить на среднем огне, пока соус не загустеет.

На тарелку выложить крем из авокадо, а сверху добавить соус из спаржи. Актинидии нарезать кольцами и выложить в соус. Тимьян смешайте с соевым маслом и полейте им блюдо. Перед подачей блюдо рекомендуется украсить листьями базилика.