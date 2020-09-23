facebook_pixel
    23 сентября 2020, 14:57

    Рецепт побега из тюрьмы. Как заключенным из Дагестана удалось незаметно выкопать тоннель

    Андрей Фишер, Борис Ломакин, Ольга Нижельская

    Следователи завели уголовное дело после побега шести заключенных из колонии. Осужденные за убийство и торговлю наркотиками сделали многометровый подкоп из своей камеры на улицу.
    Рецепт побега из тюрьмы. Как заключенным из Дагестана удалось незаметно выкопать тоннель

    Дагестанский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после побега шести человек из колонии в поселке Шамхал возле Махачкалы. Осужденные сделали подкоп, через который и сбежали из исправительного учреждения 22 сентября. По мнению следователей, это произошло из-за халатного отношения сотрудников к своей работе.

    Сбежавших заключенных уже ищут. ФСИН России направила в Дагестан сотрудников центрального аппарата, чтобы помочь коллегам в поисках сидельцев ИК-2.

    Подкоп обнаружили во время обхода территории колонии. В одном месте сотрудники обнаружили дыру и тут же провели подсчет заключенных. Шести человек в колонии не оказалось.

    ФСИН выставила временные разыскные посты, разослала ориентировки на сбежавших.

    По информации сайта kp.ru, двое из сбежавших были осуждены за убийство. Это 22-летний Нажмудин Ахмеднабиев и 31-летний Рашид Аминов. Оба родом из Дагестана. Первому осталось сидеть 11 лет, а второму — девять.

    Остальные четверо — 29-летний уроженец Таджикистана Шамиль Бойматов, 30-летний уроженец Таджикистана Махмадрасул Машрабов и 21-летние жители Кизлярского района Дагестана Магди Мириев и Магомед Абдулкадиров — оказались за решеткой за продажу наркотиков. Им осталось сидеть от пяти до 11 лет. К побегу они готовились примерно год.

    Где именно находился вход в тоннель, не сообщается. Судя по снимкам в соцсетях, заключенные сделали квадратный проход в полу, уходящий вглубь примерно на метр. В яме даже была лестница, состоящая примерно из пяти-шести ступенек. Выход из тоннеля находился примерно в 15–20 метрах от высоченного кирпичного забора колонии.

    По данным сайта «Московский комсомолец», колонию, откуда сбежали заключенные, считали образцово-показательной. Такой она стала только в последний год, потому что до этого в ИК прошел бунт, причиной которого стало плохое отношение к осужденным и низкое качество еды. После беспорядков в колонии сменилось руководство и учреждение изменилось: везде появились камеры, на территории провели ремонт, положили свежий асфальт.

    В пресс-службе ФСИН по Дагестану сообщили «360», что ведомство 16–17 сентября обнаружило еще двух человек, которые в неустановленное время сбежали из другой республиканской колонии.

    Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Коломиец в беседе с «360» объяснил, что в местах лишения свободы есть две зоны: жилая и промышленная. Во второй делать подкоп гораздо проще — там есть инструменты, технические помещения и больше мест, куда можно спрятать выработанную землю. В жилой зоне сделать тоннель почти нереально.

    Закон предусматривает уголовную ответственность за побег. Применима часть вторая — побег группой лиц, наказание до пяти лет. К неотбытому сроку будет добавлено то наказание, которое будет назначено судом

    Сергей Коломиец.
    Рецепт побега из тюрьмы. Как заключенным из Дагестана удалось незаметно выкопать тоннель | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости» / Иван Руднев

    По мнению полковника внутренней службы ФСИН в отставке Василия Макиенко, видимо, в колонии вообще не проводились проверки, досмотры и контроль за осужденными. В беседе с «360» он рассказал о том, как ищут беглецов и как шесть человек могли за год вырыть многометровый тоннель.

    Технология побега

    После произошедшего в колонии, по мнению Макиенко, появится «братская могила» как руководства учреждения, так и других сотрудников, потому что они допустили «полный развал оперативной и режимной работы». По словам собеседника «360», заключенные делали подкоп именно из жилой зоны, а не из промышленной. Длина тоннеля составила порядка 50 метров, по оценкам Макиенко. Весь грунт, который они выкопали, им нужно было куда-то выносить и прятать. Так как за год никто не обнаружил подкоп, это значит, что работа учреждения не была организована, уверен Макиенко.

    В каждой колонии существуют правила, направленные на профилактику побегов. Когда осужденные идут на работу или с нее, их досматривают, изымают все инструменты и другие предметы. Помещения, где живут заключенные, обыскиваются, составляются акты того, что изъяли. За этим должно следить начальство.

    Более того, в тюрьме распространена практика стукачества, когда сотрудникам колонии докладывают обо всех подозрительных осужденных, их планах и так далее. По мнению Макиенко, шесть человек не могли самостоятельно сделать такой огромный подкоп, а значит, к работам привлекался кто-то еще. Тем более что в Дагестане каменистый грунт.

    По словам Макиенко, беглецы могли рассыпать выкопанную землю тонкими слоями по территории колонии, забивать землей подвалы и крыши, а мелкие кусочки — спускать в туалет.

    А вот чтобы пробить бетонный пол, им понадобилось что-то другое.

    Смачивают водой, кладут спираль от нагревательного прибора и нагревают, потом поливают водой. Бетон в этом случае превращается в труху, это выковыривается — и по новой. И так много раз

    Василий Макиенко.

    В последние годы очень мало побегов из колоний. Это связано с тем, что внедряются современные технологии, которые помогают следить за порядком.

    Рецепт побега из тюрьмы. Как заключенным из Дагестана удалось незаметно выкопать тоннель | Изображение 2
    Источник фото: РИА «Новости» / Максим Блинов

    Макиенко отметил, что рано или поздно беглецов поймают, потому что они будут находиться в розыске. Нет какого-то ограниченного времени, когда действует розыск. Тем более что ФСИН знает родственников беглецов, знакомых, их адреса, отпечатки пальцев и так далее. Есть вероятность, что осужденные пойдут именно к своим членам семьи, так как им нужно где-то есть, спать. Поисковые мероприятия ведут не только специальные силы ФСИН, но и органы полиции, в том числе транспортной.

    Новости SMI.FM