Рецепт побега из тюрьмы. Как заключенным из Дагестана удалось незаметно выкопать тоннель

Следователи завели уголовное дело после побега шести заключенных из колонии. Осужденные за убийство и торговлю наркотиками сделали многометровый подкоп из своей камеры на улицу.

Дагестанский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после побега шести человек из колонии в поселке Шамхал возле Махачкалы. Осужденные сделали подкоп, через который и сбежали из исправительного учреждения 22 сентября. По мнению следователей, это произошло из-за халатного отношения сотрудников к своей работе.

Сбежавших заключенных уже ищут. ФСИН России направила в Дагестан сотрудников центрального аппарата, чтобы помочь коллегам в поисках сидельцев ИК-2.

Подкоп обнаружили во время обхода территории колонии. В одном месте сотрудники обнаружили дыру и тут же провели подсчет заключенных. Шести человек в колонии не оказалось.

ФСИН выставила временные разыскные посты, разослала ориентировки на сбежавших.

По информации сайта kp.ru, двое из сбежавших были осуждены за убийство. Это 22-летний Нажмудин Ахмеднабиев и 31-летний Рашид Аминов. Оба родом из Дагестана. Первому осталось сидеть 11 лет, а второму — девять.

Остальные четверо — 29-летний уроженец Таджикистана Шамиль Бойматов, 30-летний уроженец Таджикистана Махмадрасул Машрабов и 21-летние жители Кизлярского района Дагестана Магди Мириев и Магомед Абдулкадиров — оказались за решеткой за продажу наркотиков. Им осталось сидеть от пяти до 11 лет. К побегу они готовились примерно год.

Где именно находился вход в тоннель, не сообщается. Судя по снимкам в соцсетях, заключенные сделали квадратный проход в полу, уходящий вглубь примерно на метр. В яме даже была лестница, состоящая примерно из пяти-шести ступенек. Выход из тоннеля находился примерно в 15–20 метрах от высоченного кирпичного забора колонии.

По данным сайта «Московский комсомолец», колонию, откуда сбежали заключенные, считали образцово-показательной. Такой она стала только в последний год, потому что до этого в ИК прошел бунт, причиной которого стало плохое отношение к осужденным и низкое качество еды. После беспорядков в колонии сменилось руководство и учреждение изменилось: везде появились камеры, на территории провели ремонт, положили свежий асфальт.

В пресс-службе ФСИН по Дагестану сообщили «360», что ведомство 16–17 сентября обнаружило еще двух человек, которые в неустановленное время сбежали из другой республиканской колонии.

Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Коломиец в беседе с «360» объяснил, что в местах лишения свободы есть две зоны: жилая и промышленная. Во второй делать подкоп гораздо проще — там есть инструменты, технические помещения и больше мест, куда можно спрятать выработанную землю. В жилой зоне сделать тоннель почти нереально.

Закон предусматривает уголовную ответственность за побег. Применима часть вторая — побег группой лиц, наказание до пяти лет. К неотбытому сроку будет добавлено то наказание, которое будет назначено судом Сергей Коломиец.

Источник фото: РИА «Новости» / Иван Руднев

По мнению полковника внутренней службы ФСИН в отставке Василия Макиенко, видимо, в колонии вообще не проводились проверки, досмотры и контроль за осужденными. В беседе с «360» он рассказал о том, как ищут беглецов и как шесть человек могли за год вырыть многометровый тоннель.

Технология побега

После произошедшего в колонии, по мнению Макиенко, появится «братская могила» как руководства учреждения, так и других сотрудников, потому что они допустили «полный развал оперативной и режимной работы». По словам собеседника «360», заключенные делали подкоп именно из жилой зоны, а не из промышленной. Длина тоннеля составила порядка 50 метров, по оценкам Макиенко. Весь грунт, который они выкопали, им нужно было куда-то выносить и прятать. Так как за год никто не обнаружил подкоп, это значит, что работа учреждения не была организована, уверен Макиенко.

В каждой колонии существуют правила, направленные на профилактику побегов. Когда осужденные идут на работу или с нее, их досматривают, изымают все инструменты и другие предметы. Помещения, где живут заключенные, обыскиваются, составляются акты того, что изъяли. За этим должно следить начальство.

Более того, в тюрьме распространена практика стукачества, когда сотрудникам колонии докладывают обо всех подозрительных осужденных, их планах и так далее. По мнению Макиенко, шесть человек не могли самостоятельно сделать такой огромный подкоп, а значит, к работам привлекался кто-то еще. Тем более что в Дагестане каменистый грунт.

По словам Макиенко, беглецы могли рассыпать выкопанную землю тонкими слоями по территории колонии, забивать землей подвалы и крыши, а мелкие кусочки — спускать в туалет.

А вот чтобы пробить бетонный пол, им понадобилось что-то другое.

Смачивают водой, кладут спираль от нагревательного прибора и нагревают, потом поливают водой. Бетон в этом случае превращается в труху, это выковыривается — и по новой. И так много раз Василий Макиенко.

В последние годы очень мало побегов из колоний. Это связано с тем, что внедряются современные технологии, которые помогают следить за порядком.

Источник фото: РИА «Новости» / Максим Блинов

Макиенко отметил, что рано или поздно беглецов поймают, потому что они будут находиться в розыске. Нет какого-то ограниченного времени, когда действует розыск. Тем более что ФСИН знает родственников беглецов, знакомых, их адреса, отпечатки пальцев и так далее. Есть вероятность, что осужденные пойдут именно к своим членам семьи, так как им нужно где-то есть, спать. Поисковые мероприятия ведут не только специальные силы ФСИН, но и органы полиции, в том числе транспортной.