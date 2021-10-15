В России могут начать продавать рецептурные препараты онлайн, но некоторые по-прежнему останутся только в реальных аптеках. Уходить в онлайн полностью аптечный бизнес пока не собирается, уверены эксперты. Ведь, например, сильнодействующие лекарства доверить маркетплейсам никто пока не готов.

В России могут начать продавать рецептурные лекарства через интернет. Для этого хотят создать единый реестр назначения рецептурных средств.

Однако останутся и такие лекарства, которые не предназначены для дистанционной продажи. Изначально к ним относились наркотические, психотропные и некоторые спиртосодержащие препараты, написала газета «Известия». В новом списке появились радиофармацевтические и иммунобиологические, а также сильнодействующие с малым количеством наркотических и психотропных веществ.

Также появится реестр назначений препаратов, который будут вести помощью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Она сможет учитывать назначения, регистрацию и хранение рецептов в электронном виде.

Онлайн по рецепту

Россияне смогли покупать обычные лекарства онлайн весной 2020 года, продавать рецептурные препараты в интернете было нельзя. Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина рассказала «360», что решение снять запрет продвинули лоббисты, так как такие препараты приносят большой доход.

До этого находили разные манипуляции. Можно было заказать рецептурное лекарство по интернету, но доставили бы его в аптеку. Там должны были проверить рецепт Ирина Булыгина.

Такая форма онлайн-продажи лекарств по назначению врача возможна, однако у нее есть свои нюансы. Булыгина отметила, что никто не может гарантировать, что рецепт на заказанный в интернете товар в итоге проверят.

Запрет на продажу в интернете сильнодействующих рецептурных лекарств вполне оправдан, считает эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, поскольку они могут быть опасными для потребителя.

«Это, безусловно, ядовитые препараты, наркотические и психотропные. Они должны пользоваться специальным правовым режимом и особыми условиями отпуска», — заявил специалист.

Продажа рецептурных лекарств, по мнению Беспалова, должна быть разрешена не всем организациям. Он напомнил, что для этого необходима специальная лицензия.

Преимущества онлайн-аптек

Оба специалиста уверены, что цена на рецептурные препараты в интернете вряд ли увеличится, однако популярность онлайн-аптек вырастет. В прошлом году, по данным ТАСС, 45% россиян покупали лекарства в интернете. По словам Булыгиной, причина этого — удобство.

Человеку достаточно выбрать пункт выдачи у работы или дома, а не бегать по аптекам и спрашивать, есть ли лекарство. Аптеки не могут держать весь ассортимент препаратов, поэтому легче воспользоваться интернетом Ирина Булыгина.

Второе преимущество — это различные акции, которые нередко предоставляют онлайн-площадки. Николай Беспалов напомнил, что интернет-магазины дают возможность приобрести товар заметно дешевле, чем в обычных аптеках.

Также продажа лекарств онлайн заметно упрощает жизнь определенным категориям населения. Это маломобильные граждане, болеющие люди, беременные и находящиеся в декретных отпусках женщины.

Однако ожидать ухода привычных аптек в прошлое рано, ведь они предоставляют людям определенный уровень сервиса, который невозможно реализовать онлайн, считает Беспалов. Например, фармацевт может проконсультировать человека перед покупкой.