Актриса Наталья Андрейченко два дня не выходила на связь. Пока поклонники волновались, она проводила время в джунглях, уехав на ретрит и никого не предупредив. Актрисе понадобилось очищение, вот только за ретритами могут стоять наркотики, а «духовные лидеры» просто делают на этом деньги. «360» узнал у психолога, нужно ли ехать так далеко и платить так много, чтобы почувствовать себя лучше.

Ретрит — это статусно

Андрейченко записала видеообращение, в котором рассказала, что так устала за последнее время, что ей понадобилось освободиться и набраться сил. Для этого она взяла с собой табличку «молчание» и уехала «в глубину джунглей». Там она проводила время, по ее собственному признанию, с интересными духовными лидерами из разных стран.

То, чем занималась Андрейченко, носит название ретрит. Это английское слово, которое переводится как «удаление», а в русском им стали называть времяпрепровождение, посвященное духовной практике.

«Для любого человека полезно периодически заняться осмыслением самого себя. Другое дело, что этим можно заниматься и у себя дома на диване, и на даче в Подмосковье. Необязательно уезжать, делая из этого целое шоу с привлеченными экстрасенсами, шаманами, магами и специалистами по кармическому просветлению. Какой-то связи с тем, что чем дальше ты уехал в джунгли или чем выше поднялся в Гималаи, тем лучше у тебя просветление, я не наблюдаю», — рассказал «360» психолог Андрей Зберовский.

По его словам, отправляясь куда-то далеко за очищением, человек может воспринимать это как путешествие, но чаще он использует ретриты, чтобы показать свой статус. Стоят такие поездки тысячи долларов, но, по сути, кураторы просто следят за тем, чтобы человек следовал распорядку.

«Люди, которые зарабатывают на этом деньги, говорят, что ты не сможешь оторваться от реальности, находясь на месте, тебе нужно полностью поменять шаблон мышления. Но это все не так. На самом деле человеку можно думать, никуда не уезжая», — добавил Зберовский.

Волшебные грибы

А еще очищение не всегда достигается одним путем погружения в себя. Например, ямайский бизнесмен создал ретрит-центр, где клиентам предлагают отказаться на несколько дней от мяса и шоколада, заменив их на «волшебные грибы». Как сообщил The Gleaner, неделя в этом центре стоит от 2,3 тысячи до 10,5 тысячи долларов (140-650 тысяч рублей). Его посещают в основном жители США, Австралии и Европы, где выращивание и поставка подобных грибов незаконны.

По словам владельца ретрит-центра, его клиентам предлагают ощущение полета. Но он умалчивает, что грибы не полностью волшебные, ведь приводят к целому ряду побочных эффектов, в том числе тошноте, нервозности, паранойе, панике, галлюцинациям и психозу.

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Безусловно, чаще всего ретрит-центры ассоциируются с йогой, но далеко не всегда они ею ограничиваются. Портал Lonely Planet сообщил о набирающем популярность центре в Мексике, который называется «Пьяная йога». Суть практики в том, что клиенты не просто повторяют асаны, но делают это с коктейлем в руках, приготовленном «по специальному рецепту». Три дня «пьяной йоги» обойдется в 900 долларов (56 тысяч рублей).

Пропасть и привлечь внимание

Какие именно очистительные практики проходила Андрейченко, неизвестно. Но странно, что о своем побеге от действительности она не рассказала никому из близких. Первым панику поднял ее представитель Ян Трунцев. Они вместе с Андрейченко в последнее время плотно работали над одним проектом, и поэтому общались каждый день. Но актриса пропала на целые выходные, чего раньше, по его словам, не случалось.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — написал Трунцев в официальном аккаунте актрисы в Instagram, сейчас этот пост уже удален.

Как рассказал Трунцев «360», он звонил Андрейченко на все известные ему номера, пытался найти ее сына, который живет в Швейцарии, связался с помощником актрисы в Мексике. Все это время никто и не мог предположить, что актриса находится в джунглях. Психолог Андрей Зберовский отметил, что люди часто пропадают таким образом из желания обратить на себя внимание.

«Либо у человека есть какие-то личные обстоятельства, либо кто-то поревновал, или кто-то испытал чувство потери. Это всегда определенная манипуляция. Набивал себе цену, заставлял дорожить им или бояться потерять. Человек решает какие-то свои задачи», — заметил Зберовский.

Позже Трунцеву пришло SMS со ссылкой на новость о том, что неизвестная женщина за рулем синего Nissan на полном ходу врезалась в грузовик. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Трунцев опроверг информацию о том, что этой женщиной может быть Андрейченко, ведь авария произошла в пятницу, а актриса перестала выходить на связь в субботу.

Точку в этой истории поставила сама Андрейченко. В ночь на 28 января, то есть днем 27-го по времени Мексики, она записала видеообращение, в котором объяснила свое отсутствие. Актриса сообщила, что находилась в джунглях.

Мне необходимо было освободиться и набраться сил. Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами Наталья Андрейченко.

Актриса признала, что включила телефон только в понедельник. Подробности своего путешествия в джунгли она пообещала сообщить позже.